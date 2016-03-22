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Microsoft Edge tarayıcısı için Adblock Plus eklentisi hazır

Windows 10 Redstone'un önizleme yapısıyla eklenti desteğine kavuşan Microsoft Edge tarayıcısı için Adblock Plus müjdesi geldi. Reklam engelleme eklentisinin beta sürümü kısa süre sonra yayınlanacak.
3 yıl
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Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, geçtiğimiz günlerde Windows 10 Redstone önizleme yapılarında Edge tarayıcısı için eklenti desteğini sunmuş ve bazı geliştiricilerin kendi eklentilerinin beta sürümlerini yayınlamaya başlamasıyla bu yöndeki çalışmalar hız kazanmıştı. Adblock Plus şüphesiz ki Edge tarayıcısı için en çok beklenen eklentilerden biri durumunda. Microsoft zaten bu popüler reklam engelleme eklentisini Windows 10 kullanıcılarına getirmek için şirketle çalışmalara başladığını duyurmasına rağmen herkes neden henüz bir beta sürümün kullanılabilir durumda olmadığını merak ediyordu.
Adblock Plus, sabah saatlerinde yayınladığı bir tweetle, Edge eklentisi için halihazırda çalışmalarının devam ettiğini ve bir beta sürüm yayınlamaya hazırlanmış olduklarını doğruladı. Şirket eklentiyi yayınlamak için sadece Microsoft'un düğmeye basmasını beklediklerini belirtiyor. Yani yazılım devinin izin vermesiyle birlikte Windows 10 Redstone yapılarını çalıştırılan cihazlara Adblock Plus eklentisi yüklenebilecek.
Bu noktada Microsoft Edge eklentilerinin manuel olarak indirilip tarayıcıya yüklenmesi gerekiyor ancak şirket gelecekte kolay kurulum için bunları Windows Mağazası üzerinden erişilebilir hale getirmeyi planlıyor. Eklentiler, Windows 10 için Redstone güncellemesinin yayınlanacağı Haziran ayında genel kullanıma açık hale gelecek. O zamana kadar, ancak Insider programına katılan kullanıcılar web üzerinden beta eklentileri indirerek test amaçlı olarak kullanabilecekler.

 

https://twitter.com/AdblockPlus/status/711875768452845569?ref_src=twsrc%5Etfw Yorum Yaz
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Guhong01 3 yıl en beğenilen
Donanımhaber de bu haberin yapılması çok ironik
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e-Militarist 3 yıl
**** www.microsoft.com/en-us/store/apps/****/9nblggh4rfhk

**** Plus www.microsoft.com/de-de/store/apps/app/9nblggh4r9nz
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9unkarekoku 3 yıl
Apple bile varsayılan olarak adblock desteği verdi, Microsoft geri kalırmı :-D ha ben seneler önce de kullanıyordum va ta o zamanlar bırakmıştım ie kullanmayı. Hem bir ara hiç eklentisiz kuş gibi tüy gibi hafif tarayıcı olacak vs diyorlardı edge için ya şimdi geldikleri yere bak.
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murdocklawless 3 yıl
bende chrome kullanıyorum ama zayıf sistemlerde edge daha hızlı çalışıyor.
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JoeyBane 3 yıl
aranan kan bulundu
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C.CEMİL 3 yıl
Gün bey bu haberi görmesin ,adamı ekmeğinden mi etmek istiyorsun :)
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c36ab7c4 3 yıl
Oh yea !
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kadirirdem 3 yıl
Chrome kullanıyorum ve memnunum Edge yi denedim ve beğenemedim...
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0MG90 3 yıl
Kullanıcı çekmek için neler yapıyorlar. Yazık.
Chrome forever.
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myhotyro 3 yıl
Fenerbahçe futbolcuları sonunda krampon sahibi oldu gibi bir haber olmuş.
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Fenomenon 3 yıl
Sen gelirken biz gidiyorduk Edge. Misal ben gittim, Opera'ya gittim. Çok da memnunum.
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0quz28 3 yıl
Guhong01
Donanımhaber de bu haberin yapılması çok ironik

Mesut Çevik çoğu kez 2si1'lerde dile getirmişti adblock kullanımını bazı yerlerde haklı buluyorum diye bazen bizim sitemiz için bile geçerli demişti örnek sayfayı bir açıyorsun tam önünde koca reklam kapatamıyorsun vs veya video oynatımını engelliyor gibisinden aslında normal bir durum bence mesela ben bu site için kullanımı devredışı bıraktım.
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microsoft, eklenti ve
6 etiket daha tarayıcı AdBlock Plus edge Tarayıcılar Yazılım Onur Seven
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