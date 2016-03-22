Microsoft Edge tarayıcısı için Adblock Plus eklentisi hazır

Microsoft, geçtiğimiz günlerde Windows 10 Redstone önizleme yapılarında Edge tarayıcısı için eklenti desteğini sunmuş ve bazı geliştiricilerin kendi eklentilerinin beta sürümlerini yayınlamaya başlamasıyla bu yöndeki çalışmalar hız kazanmıştı. Adblock Plus şüphesiz ki Edge tarayıcısı için en çok beklenen eklentilerden biri durumunda. Microsoft zaten bu popüler reklam engelleme eklentisini Windows 10 kullanıcılarına getirmek için şirketle çalışmalara başladığını duyurmasına rağmen herkes neden henüz bir beta sürümün kullanılabilir durumda olmadığını merak ediyordu.

Adblock Plus, sabah saatlerinde yayınladığı bir tweetle, Edge eklentisi için halihazırda çalışmalarının devam ettiğini ve bir beta sürüm yayınlamaya hazırlanmış olduklarını doğruladı. Şirket eklentiyi yayınlamak için sadece Microsoft'un düğmeye basmasını beklediklerini belirtiyor. Yani yazılım devinin izin vermesiyle birlikte Windows 10 Redstone yapılarını çalıştırılan cihazlara Adblock Plus eklentisi yüklenebilecek.

Bu noktada Microsoft Edge eklentilerinin manuel olarak indirilip tarayıcıya yüklenmesi gerekiyor ancak şirket gelecekte kolay kurulum için bunları Windows Mağazası üzerinden erişilebilir hale getirmeyi planlıyor. Eklentiler, Windows 10 için Redstone güncellemesinin yayınlanacağı Haziran ayında genel kullanıma açık hale gelecek. O zamana kadar, ancak Insider programına katılan kullanıcılar web üzerinden beta eklentileri indirerek test amaçlı olarak kullanabilecekler.





https://twitter.com/AdblockPlus/status/711875768452845569?ref_src=twsrc%5Etfw