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Microsoft Excel Stocks ile artık anlık hisse fiyatları Excel dosyanızda

Excel tablolarınızda borsa bilgilerinden oluşan listeler kullanıyorsanız Microsoft işinizi kolaylaştırıyor. Microsoft Excel Stocks ile kolayca hisse bilgilerini çekebiliyorsunuz.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
2,5b
2
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk yıllarında basit bir listeleme ve tablolama yazılımı olarak kullanıma sunulan Microsoft Excel bugün çok farklı bir noktaya gelmiş durumda. Karmaşık hesaplamalar, tablolar hatta veri tabanları bile Excel üzerinde yapılabiliyor.

Microsoft Excel Stocks nedir?

Microsoft yazılımın yeteneklerini arttırmak için yeni bir entegrasyon daha duyurdu. Microsoft Excel Stocks adındaki yeni modül o anda borsalardaki hisselerin durumunu tablonuza yansıtmanızı sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Skype ekran paylaşım özelliği başladı"

Nasdaq ve Refinitv gibi popüler borsa veya finans şirketleriyle çalışan Microsoft oldukça kolay bir yöntem geliştirmiş. İlgili kutuya örneğin MSFT yazdıktan sonra menüden Stocks seçeneğini seçtiğinizde son fiyat bilgisi, son ticaret zamanı, 52 haftalık en yüksek veya düşük fiyatlar karşınıza geliyor.

Şimdilik yeni özellik o anki durumu veriyor yani anlık olarak güncellemiyor. Yakın zamanda her 5 dakikada bir veriler güncellenecek ve geçmiş bilgiler de verilecek. Ayrıca daha fazla ülke borsasının da eklenmesi planlanıyor.

 

https://www.slashgear.com/microsoft-excel-stock-pulls-in-data-from-nasdaq-and-refinitiv-06579425/ Yorum Yaz
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