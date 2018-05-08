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Microsoft Excel'e JavaScript desteği geliyor

Microsoft, dünyanın en çok kullanılan Office programlarından Excel'e JavaScript desteği geleceğini açıkladı. Kullanıcılar artık Excel formüllerine JavaScript kodları ekleyebilecekler.
1 yıl
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7
Diğer Yazılım
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yazılım devi Microsoft, ABD Seattle'da bugün düzenlenen geliştirici konferansında, Excel'in JavaScript işlevlerini destekleyeceğini açıkladı. Bu da Excel kullanıcılarının formül veritabanında listelenecek olan JavaScript kodlarını kullanabilecekleri anlamına geliyor.

Özellik şu an için Office Insider kullanıcılarına açık

Microsoft, Ofis geliştiricilerinin birçok nedenden dolayı uzun bir süredir özel JavaScript işlevleri yazmak istediklerini belirterek, bundan böyle kullanıcılar, bir sayının öncelikli olup olmadığı, hisse senedi fiyatları, ürün özellikleri vb. gibi canlı internet verilerini daha kolay bir şekilde Excel'e aktarabilecekler açıklamasını yaptı. Özellik şu an için yalnızca Office Insider olarak adlandırılan, geliştirici önizleme sürümünde aktif ve kullanıcıların bu özelliği test edebilmesi için özel bir eklenti yüklemesi gerekiyor.
Microsoft Excel'e JavaScript desteği geliyor
Kullanıcılar ayrıca yıllardır Python'un Excel'de resmi bir betik dili olarak desteklenmesini de talep ediyorlar fakat Microsoft bu konu hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmış değil. Şirket Excel'in yerleşik formül veritabanını genişletmek için çalışmalar yaptığını ve yazılımın etkileşimli görsellerle desteklenmesini sağlamak için, iş analizi hizmeti olan Power BI'den özel grafik ve raporlar alabileceğini de duyurdu.

https://docs.microsoft.com/en-us/office/dev/add-ins/excel/custom-functions-overview Yorum Yaz
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csh 1 yıl en beğenilen Darkmoon234
Java ile Javascript tamamen farkli seyler. Javascript'in sadece isminde Java kelimesi geciyor, Java ile alakasi bile yok. Javascript'in calismasi icin JVM gerekmiyor.
Bu arada 2019 Temmuz ayi itibariyle Java desteginin kesilecegiyle ilgili herhangi birsey duymadim. Duydugum sey 2020 yada 2019 itibariyle JDK'nin (Java Development Kit) ucretli olacagi, bu da kullanicilari degil yazilim gelistiricileri etkileyen birsey. Gene de bu Javascript ile ilgili birsey degil.
Java ile Javascript tamamen farkli seyler. Javascript'in sadece isminde Java kelimesi geciyor, Java ile alakasi bile yok. Javascript'in calismasi icin JVM gere...
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interwap 1 yıl
Javascript akıllıca
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lterlemez 1 hf.
Python için daha zaman var. Dil ile modül uyumluluğu aynı hızda ilerlemiyor.
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gidi 1 yıl
pythonlu libreoffice var hemde özgür ve ücretsiz
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Artunç 1 yıl
Doğru bir hamle sayılır ama gecikilmiş olduğu da bir gerçek ne yazık ki..
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Darkmoon234 1 yıl
Komik bir hamle daha microsofttan. Nedeni ise şu 2019 yılı temmuz ayı itibari ile java desteği tamamen kesiliyor olması. Javanın en son sürümünü kuranlar kurulum sonunda çıkan uyarı penceresini okursa görür zaten. Artık Python mu olur Anakonda mı bilinmez ama adam akıllı uzun vadede işe yarayacak bir şeyler yapsa iyi olacak tıpkı Türkiyede ki saçma sapan devlet dairelerine site ve uygulama hazırlayanlar gibi resmen sıvamışlar işi.
1 Yanıt Yanıtla
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csh 1 yıl Darkmoon234
Java ile Javascript tamamen farkli seyler. Javascript'in sadece isminde Java kelimesi geciyor, Java ile alakasi bile yok. Javascript'in calismasi icin JVM gerekmiyor.
Bu arada 2019 Temmuz ayi itibariyle Java desteginin kesilecegiyle ilgili herhangi birsey duymadim. Duydugum sey 2020 yada 2019 itibariyle JDK'nin (Java Development Kit) ucretli olacagi, bu da kullanicilari degil yazilim gelistiricileri etkileyen birsey. Gene de bu Javascript ile ilgili birsey degil.
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interwap 1 yıl
Javascript akıllıca
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Honey Badger 1 yıl
Python desteği gelmesi gerçekten çok hoş olur. Javascript e göre geliştirmesi çok daha kolay bir dil. Kütüphanesi bol.
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