Microsoft Excel'e JavaScript desteği geliyor

Yazılım devi Microsoft, ABD Seattle'da bugün düzenlenen geliştirici konferansında, Excel'in JavaScript işlevlerini destekleyeceğini açıkladı. Bu da Excel kullanıcılarının formül veritabanında listelenecek olan JavaScript kodlarını kullanabilecekleri anlamına geliyor.

Özellik şu an için Office Insider kullanıcılarına açık

Microsoft, Ofis geliştiricilerinin birçok nedenden dolayı uzun bir süredir özel JavaScript işlevleri yazmak istediklerini belirterek, bundan böyle kullanıcılar, bir sayının öncelikli olup olmadığı, hisse senedi fiyatları, ürün özellikleri vb. gibi canlı internet verilerini daha kolay bir şekilde Excel'e aktarabilecekler açıklamasını yaptı. Özellik şu an için yalnızca Office Insider olarak adlandırılan, geliştirici önizleme sürümünde aktif ve kullanıcıların bu özelliği test edebilmesi için özel bir eklenti yüklemesi gerekiyor.

Kullanıcılar ayrıca yıllardır Python'un Excel'de resmi bir betik dili olarak desteklenmesini de talep ediyorlar fakat Microsoft bu konu hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmış değil. Şirket Excel'in yerleşik formül veritabanını genişletmek için çalışmalar yaptığını ve yazılımın etkileşimli görsellerle desteklenmesini sağlamak için, iş analizi hizmeti olan Power BI'den özel grafik ve raporlar alabileceğini de duyurdu.

https://docs.microsoft.com/en-us/office/dev/add-ins/excel/custom-functions-overview