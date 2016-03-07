Microsoft, Fable serisinin geliştiricisini kapattı

Microsoft son dönemlerde önemli kararlar alıyor. Xbox'ın modüler bir yapıya sahip olması gerektiğini söyleyen Xbox bölümünün başkanı Phil Spencer'ın bu açıklamasının ardından Fable serisinin geliştiricisi Lionhead Studios'un kısa bir süre sonra kapatılacağı ortaya çıktı.

Xbox One ve PC için geliştirilen free-to-play multiplayer tabanlı aksiyon-macera oyunu Fable Legends de iptal edildi. Firmanın büyük önem verdiği bu yapım 2015 yılında piyasaya çıkacaktı, ama projede karşılaşılan sorunlar sebebiyle sürekli erteleniyordu.

Microsoft'un kapısına kilit vurduğu tek stüdyosu Lionhead değil, bunun yanı sıra Max: The Curse of Brotherhood ve Kalimba gibi küçük çaplı başarılı oyunlar geliştiren Danimarkalı geliştirici Press Play'in de kapatıldığı açıklandı. Microsoft son dönemlerde ciddi bir yeniden yapılanma içinde görünüyor. E3 fuarına kadar firmada sular durulmayabilir. Muhtemelen bu fuara kadar firmanın izleyeceği stratejiyi de az-çok öğrenmiş olacağız.

http://www.vg247.com/2016/03/07/fable-legends-cancelled-lionhead-studios-to-shutter/