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Microsoft: Xbox One Zamanla PC'ye Benzeyecek

Microsoft konsolunu donanımsal yönden güncel tutabilmek için Xbox'ı PC'ye benzer bir yapıya büründürmek istiyor. Karşımıza her iki yılda bir güncel bir sürüm çıkabilir.
3 yıl
2,5b
1
16
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Microsoft: Xbox One Zamanla PC'ye Benzeyecek

Xbox One'ın giderek PC'ye benzeyeceği yönündeki ilk ciddi belirtiler Xbox One'a özel oyunların Windows 10'a duyurulmasıyla başlamıştı. Kayıt dosyalarının PC ve Xbox One'da ortak olması ve cross-buy özelliği de belirtiler arasında yer alıyordu. Microsoft şimdi ciddi ciddi Xbox One'ın PC'ye benzeyeceğini söylüyor.

"Universal Windows Application" ile PC, Xbox One ve mobil platformları birbirine bağlamak isteyen Microsoft'un önemli isimlerinden Phil Spencer, Xbox One donanımının PC'deki gibi güncellenebilir olabileceğini böylece Xbox 360 ve Xbox One'daki oyunların da evrimleşen konsolda çalışabileceğini söyledi.
Microsoft'un amacı işletim sistemi ve yazılımları pek değiştirmeden donanımı güncellemek. Bu sayede hızla gelişen PC teknolojisine de daha rahat ayak uydurulabilecek. Sanırım Steam Machine'lerin yapısı da Microsoft'a örnek olmuş. Gerçi Nintendo da benzer bir sistemi amaçladığını uzun zaman önce söylemişti.

Phil Spencer konsolların 6-7 yılda bir sonraki nesle geçmesinin bütçe dostu bir yöntem olduğunu inkar etmediğini söylüyor. Buna karşın herkese istediği gibi donanım güncellemesi sunarak daha özgür bir piyasa oluşturabileceklermiş.

Örneğin her 2 yılda bir Xbox One'ın donanım ve yazılımsal olarak daha iyi bir sürümü piyasaya sürülebilir. Bir Xbox One sürümü oyunları 4K'da açarken, bir diğer 1080p'de çalıştırabilir. Açıkçası bu açıklamalar sonrasında Quantum Break gibi daha önce Xbox One'a özel oyunların tamamı bile PC'de boy gösterebilir.

http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Microsoft_Xbox_One_Zamanla_PCye_Benzeyecek-83041.htm Yorum Yaz
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CuneytBora 3 yıl
Şuan beklediğim tek şey xbox one da klavye ve mause takıp fps oyun oynamak .
Şimdi yazıları okudum fakat çok haksız yere eleştiriler olmuş. Bence adamlar sadece zbox sarılındna değil oyundanda para kazanacaklar . Pc ye cıkardıklarında . Bunun en basit orneği tomb raider satışlarına bakın pc de resmen 5-6 ya katladı.
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Master_Evil 3 yıl
gelecekte pc ile birleştirecekler xbox'ı
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esmerbuyucu 3 yıl
Bu açıklamadan sonra exclusive oyunların PC'ye geleceğini nereden çıkardınız ki? Aksine böyle olursa exclusive oyunlar sadece çeşitli Xboxlara özel kalır.
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SC0RPION 3 yıl
Zaten Playstation ve Nintendo varken Xbox almak çok saçma değil mi ? aynı oyunlar PC'de de var olmasa belli bir süre sonra PC'ye çıkıyor.. Örnek; God of War, Gran Turismo falan filan işte
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Rizeli55 3 yıl
Bence bunların nedeni her iki konsolun da işlem kapasitesinin çok düşük olarak piyasa çıkması...bunlar onun ikinci sonuçları...işlemciyi ,intel veya Nvidia yapsaydı farklı mı olurdu o da ayrı bir soru...
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simbolmina 3 yıl
MS W10 projesini ilk tanıtınca böyle gelişmelerin olacağı belliydi. Xbox ona konsol olarak kalmaya devam edeceği gibi Steam Machine alternatifi olacak cihazlara da dönüşecek. Model sayılarını düşük tuttuktan sonra xbox cephesine zarar vermekten çok faydası da olabilir zira ben bir pc kullanıcı ve oyuncusu olarak kasamı xbox one ile seve seve değiştiririm. Muhtemelen fiyatları uygun, yeterince güçlü bir pc olacak aynı zamanda. Tabii istediğimiz programı kurmak da mümkün olduktan sonra yapabilirim bunu.

Bu iş w10m gibi bir hayal kırıklığı olmazsa tutar bana kalırsa. W10'a tablet arayüzü yanında konsol arayüzü de eklerse yeterli olur.
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Umutcan 3 yıl
Pc kullanıcısı olarak diyebilirim ki kendini bitirebilir. Konsol mantığına ters geliyor donanım güncelleme yapmak, kullanıcıların ne tepki vereceğini kestirmek zor.
Exclusive artısının kalmaması da satışları azaltabilir.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
PC ve konsol arasındaki farkı halen daha ayırt edemeyenler var. İkisinin yeri tamamen ayrı, tamam PC'de de oyun oynanıyor ona bakarsak A noktasından B noktasına arabayla da gidebiliyoruz, bisikletle de gidebiliyoruz e şimdi ben şu araç daha iyi diyebilir miyim ? Aradaki mesafeye bağlı olarak cevap verebilirim. Konsol meselesi de aynen böyle, konsol da arkadaşlarınla iletişim kurmak için farklı farklı programlar kurman gerekmez, ana ekran mümkün olduğunca basittir, karışık ayarları yoktur, her şey birkaç tuşa basılarak yapılabilir. PC daha fazla grafik ve imkan sunar fakat karışıktır, klavye ve mouse gerektirir, donanım/driver bilgisi gerektirir, farklı donanımlar olduğu için oyun açıklarına daha sık rastlanılır vs. dağlar kadar fark var aralarında, herkes bir konsol alabilir ama herkes bir oyun bilgisayarı toplayamaz.

PC ve konsolu karşılaştırmaktan vazgeçin artık.

Konuya dönecek olursak zaten beklediğim bir durumdu, hatta modüler bir yapıya geçeceklerini düşünüyorum. Acer Revo Build gibi bir modüler yapıya kavuşursa Xbox "oyun konsolu" olmaya devam eder, her 1-2 senede konsol çıkartmakla olmaz bu iş.
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1ses1 3 yıl
Spiderhip
E o zaman konsol olayını direk kapatsınlar. Millete de yazık. Tamam artık konsolların ezelden beri olduğu gibi 6 senede bir yenilenmeyi kaldırması mümkün değil, teknolojinin gelişimi bu kadar hızlanmışken. 1-2 sene idare ediyorlar, sonra yetişemiyorlar güncel gelişime. Sonuçta upgrade edilemiyor. Ama 2 senede bir konsol çıkartacağız derlerse de pc den farkı kalmayacak. Ki ben her zaman söylemişimdir, pc işi bilenler için, işin içine bir kez girenler için daha kâr lı bir cihazdır. İşi bilmeyenler hep konuşur, ama konsol 1300, pc 3000TL falan diye. Hatta iyice işi bilmeyenlerden bir pc 10.000TL falan diyenleri de duydum. Ama işin aslı öyle değil. Bir kere sağlam pc alıp işin içine girersin. Sonra bir daha kasaya 300-400TL vermezsin, bir daha powerı 700W tan 1000Wa çıkartmam lazım demezsin, bir daha hdd almam lazım demezsin. Yani bunlar bir kere demirbaş olur. Ha tabi 10 sene sonra işte hdd yerine ssd çıkar alırsın, ama 10 sene en az ssd yerine yeni teknoloji çıkmaz. 10 sene yeni kasa ihtiyacı olmaz, 10 sene power ihtiyacı olmaz bir kere sağlam aldığında.Geriye ne kaldı, asıl donanım olan, işlemci, ram ve anakart, ekran kartı. Şimdi anakartı iyi alırsın, rami abartmadan günün ihtiyacı kadar alırsın (örneğin 8gb), ekran kartı en üst değil ama iyi bir şey alırsın, işlemci yine aynı şekilde.Sonra 2 senede bir geliştirmen gereken asıl donanım ekran kartı olur. Ram o kadar çabuk yetersiz kalmaz. Kalsa bile yanına bir 8gb daha takmak ucuzdur. İşlemci hemen düşük kalmaz. Anakart düşük kalmaz. Onların en az 5-6 senesi var.Anakart iyi ise, işlemci ileride darboğaza düşerse, o anakartın desteklediği daha iyi işlemciye upgrade edilebilir.Peki upgrade nasıl yaparsınız. Önce elinizdeki ürünü bir satarsınız. Sonra üstüne para ekleyip daha üst modeli alırsınız. Yani 0dan yeni bir şey almazsınız.Sonuç olarak öyle milletin gözünün korktuğu gibi değildir. O bir kereye mahsustur. Sonra 5-6 sene boyunca en fazla sat-al usuluyle ekran kartı upgrade i yaparsınız.Örneğin ben 3 sene önce 3770K işlemcili bilgisayar aldım. O zaman 800 küsür para verdim işlemciye. Şimdi 0I 1000TL hala. 2. El satsam 700den gider. Bir kaybım var mı? Yok. Şimdi bu 3 sene önceki işlemci yaklaşık olarak günümüz hangi işlemcisiyle eşit güçte gibi görünüyor, 6600K işlemcisiyle. Millet günümüzde pc toplarken hala bu 6600 işlemcisini bayıla bayıla alıyor. Ben 3 senedir kullanıyorum.Anakartım hala iyi. Ram 8gb hala günümüz için uygun. Ekran kartı bir tek dediğim gibi darboğaz yarattı. 6850 ekran kartı almıştım 3 sene önce. Sonra yetmeyince, gittim R9 280 aldım. İstesem 6850 yi satıp alırdım, ama eşimin bilgisayarında 4830 vardı. Onu sattım, yerine 6850yi ona verdim.Hani millet 2-3 senede bir 3000TL, 5000TL diye pc lerden korkuyor ya. Onu anlatıyorum. Powerım 750W iyisinden. Upgrade e gerek yok. Bu pc en az 3 sene daha götürür. Belki en fazla bir kere daha ekran kartını yenilemem gerekir. O da bir kayıp değil, nasıl olsa daha sonra yenileyeceğim sisteme o ekran kartını takabileceğim.Hdd ler desek, 2x 2GB lık Hddm var. Onlarda ssd ler daha ucuzlayana kadar beni götürecek.Sonuç olarak bu 3 sene önce topladığım pc ile, çok iyi fps lerde ve 2K da oyunlarımı oynuyorum. Millet konsollarda 1K da 60fps de oyun açılabilirse göbek atıyor. Genelde dinamik 1K ya da 30fps gibi çözünürlüklerde remastered oyunlar oynuyorlar. Ve 3 sene daha yeni konsol çıkmayacak, ama donanımlar ve oyunlar gelişmeye devam edecek. Konsolcuların eli mahkum kalacak, çünkü 100TL 200TL vereyim upgrade edeyim diye bir seçenekleri yok. Neyse o. 3 sene sonra benim sadece İşlemci, ram, anakart bütününü almam gerekecek. Ki elimdeki pc hala düşük-orta ayarda her oyunu açabilen kapasitede olacak. İşlemci 1200TL, Anakart 350TL, ram 150TL desek, 1700TL ye yeni sisteme geçebilecem. Peki elimdeki parçalar ne olacak ? En azından bi 500TL eder değil mi ? Sonuç olarak 1700-500 = 1200TL konsol parası. Ama bende i7nin çok iyi işlemcisi olacak. Arada sadece (2 yılda bir ekran kartı sat-al) 200-300TL ekran kartı masrafım olacak. Ama her oyunu istediğim gibi 2K da 4K da açabilen bir pcm olacak.Aslında bu kadar kolay. Bir kere işin içine girerken fazladan yapılan, kasa, hdd, power masrafından sonra her şey konsol gibi gidiyor. Ama çok daha kaliteli, ezilmeden, 20fps mi olacak, 30fps mi olacak, 1080p açılacakmış holley gibi düşünmeden kullanabileceğiniz gayet güçlü cihazınız oluyor.Yani pc için işi biliyorsanız abartacak, korkacak bir şey yok. Ve pc bir konsoldan fazlasıdır. Hem oyun makinesi, hem programlama, hem grafik animasyon yani her işi yapabileceğiniz bir makinedir.

Vallaha üşendim okuyamadım hepsini kesin iyi birşeyler yazmışsındır.
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Spiderhip 3 yıl 1ses1
Hahahahah

Çok iyi ya. Ya elimden kaçmış harbi o ne öyle, ben bile üşendim şimdi tekrar okumaya haklısınız yani :D
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Spiderhip 3 yıl
E o zaman konsol olayını direk kapatsınlar. Millete de yazık. Tamam artık konsolların ezelden beri olduğu gibi 6 senede bir yenilenmeyi kaldırması mümkün değil, teknolojinin gelişimi bu kadar hızlanmışken. 1-2 sene idare ediyorlar, sonra yetişemiyorlar güncel gelişime. Sonuçta upgrade edilemiyor.
Ama 2 senede bir konsol çıkartacağız derlerse de pc den farkı kalmayacak. Ki ben her zaman söylemişimdir, pc işi bilenler için, işin içine bir kez girenler için daha kâr lı bir cihazdır. İşi bilmeyenler hep konuşur, ama konsol 1300, pc 3000TL falan diye. Hatta iyice işi bilmeyenlerden bir pc 10.000TL falan diyenleri de duydum.
Ama işin aslı öyle değil. Bir kere sağlam pc alıp işin içine girersin. Sonra bir daha kasaya 300-400TL vermezsin, bir daha power'ı 700W tan 1000W'a çıkartmam lazım demezsin, bir daha hdd almam lazım demezsin. Yani bunlar bir kere demirbaş olur. Ha tabi 10 sene sonra işte hdd yerine ssd çıkar alırsın, ama 10 sene en az ssd yerine yeni teknoloji çıkmaz. 10 sene yeni kasa ihtiyacı olmaz, 10 sene power ihtiyacı olmaz bir kere sağlam aldığında.
Geriye ne kaldı, asıl donanım olan, işlemci, ram ve anakart, ekran kartı. Şimdi anakartı iyi alırsın, ram'i abartmadan günün ihtiyacı kadar alırsın (örneğin 8gb), ekran kartı en üst değil ama iyi bir şey alırsın, işlemci yine aynı şekilde.
Sonra 2 senede bir geliştirmen gereken asıl donanım ekran kartı olur. Ram o kadar çabuk yetersiz kalmaz. Kalsa bile yanına bir 8gb daha takmak ucuzdur.
İşlemci hemen düşük kalmaz. Anakart düşük kalmaz. Onların en az 5-6 senesi var.
Anakart iyi ise, işlemci ileride darboğaza düşerse, o anakartın desteklediği daha iyi işlemciye upgrade edilebilir.
Peki upgrade nasıl yaparsınız. Önce elinizdeki ürünü bir satarsınız. Sonra üstüne para ekleyip daha üst modeli alırsınız. Yani 0'dan yeni bir şey almazsınız.
Sonuç olarak öyle milletin gözünün korktuğu gibi değildir. O bir kereye mahsustur. Sonra 5-6 sene boyunca en fazla sat-al usuluyle ekran kartı upgrade i yaparsınız.
Örneğin ben 3 sene önce 3770K işlemcili bilgisayar aldım. O zaman 800 küsür para verdim işlemciye. Şimdi 0'I 1000TL hala. 2. El satsam 700'den gider. Bir kaybım var mı? Yok. Şimdi bu 3 sene önceki işlemci yaklaşık olarak günümüz hangi işlemcisiyle eşit güçte gibi görünüyor, 6600K işlemcisiyle. Millet günümüzde pc toplarken hala bu 6600 işlemcisini bayıla bayıla alıyor. Ben 3 senedir kullanıyorum.
Anakartım hala iyi. Ram 8gb hala günümüz için uygun. Ekran kartı bir tek dediğim gibi darboğaz yarattı. 6850 ekran kartı almıştım 3 sene önce. Sonra yetmeyince, gittim R9 280 aldım. İstesem 6850 yi satıp alırdım, ama eşimin bilgisayarında 4830 vardı. Onu sattım, yerine 6850'yi ona verdim.
Hani millet 2-3 senede bir 3000TL, 5000TL diye pc lerden korkuyor ya. Onu anlatıyorum. Powerım 750W iyisinden. Upgrade e gerek yok. Bu pc en az 3 sene daha götürür. Belki en fazla bir kere daha ekran kartını yenilemem gerekir. O da bir kayıp değil, nasıl olsa daha sonra yenileyeceğim sisteme o ekran kartını takabileceğim.
Hdd ler desek, 2x 2GB lık Hdd'm var. Onlarda ssd ler daha ucuzlayana kadar beni götürecek.
Sonuç olarak bu 3 sene önce topladığım pc ile, çok iyi fps lerde ve 2K da oyunlarımı oynuyorum.
Millet konsollarda 1K da 60fps de oyun açılabilirse göbek atıyor. Genelde dinamik 1K ya da 30fps gibi çözünürlüklerde remastered oyunlar oynuyorlar. Ve 3 sene daha yeni konsol çıkmayacak, ama donanımlar ve oyunlar gelişmeye devam edecek. Konsolcuların eli mahkum kalacak, çünkü 100TL 200TL vereyim upgrade edeyim diye bir seçenekleri yok. Neyse o.
3 sene sonra benim sadece İşlemci, ram, anakart bütününü almam gerekecek. Ki elimdeki pc hala düşük-orta ayarda her oyunu açabilen kapasitede olacak. İşlemci 1200TL, Anakart 350TL, ram 150TL desek, 1700TL ye yeni sisteme geçebilecem. Peki elimdeki parçalar ne olacak ? En azından bi 500TL eder değil mi ? Sonuç olarak 1700-500 = 1200TL konsol parası. Ama bende i7'nin çok iyi işlemcisi olacak. Arada sadece (2 yılda bir ekran kartı sat-al) 200-300TL ekran kartı masrafım olacak. Ama her oyunu istediğim gibi 2K da 4K da açabilen bir pc'm olacak.
Aslında bu kadar kolay. Bir kere işin içine girerken fazladan yapılan, kasa, hdd, power masrafından sonra her şey konsol gibi gidiyor. Ama çok daha kaliteli, ezilmeden, 20fps mi olacak, 30fps mi olacak, 1080p açılacakmış holley gibi düşünmeden kullanabileceğiniz gayet güçlü cihazınız oluyor.
Yani pc için işi biliyorsanız abartacak, korkacak bir şey yok. Ve pc bir konsoldan fazlasıdır. Hem oyun makinesi, hem programlama, hem grafik animasyon yani her işi yapabileceğiniz bir makinedir.
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KalemKolik 3 yıl
Olması gereken bir şey. Ben konsollarda istediğin kalitede görsel şölen görmek için 5-6 yıl beklemek istemiyorum. Pcyede her oyun çıkmıyor. Umarım sonyde aynısını yapar
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