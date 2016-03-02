Microsoft: Xbox One Zamanla PC'ye Benzeyecek

Örneğin her 2 yılda bir Xbox One'ın donanım ve yazılımsal olarak daha iyi bir sürümü piyasaya sürülebilir. Bir Xbox One sürümü oyunları 4K'da açarken, bir diğer 1080p'de çalıştırabilir. Açıkçası bu açıklamalar sonrasında Quantum Break gibi daha önce Xbox One'a özel oyunların tamamı bile PC'de boy gösterebilir.

http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Microsoft_Xbox_One_Zamanla_PCye_Benzeyecek-83041.htm

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Xbox One'ın giderek PC'ye benzeyeceği yönündeki ilk ciddi belirtiler Xbox One'a özel oyunların Windows 10'a duyurulmasıyla başlamıştı. Kayıt dosyalarının PC ve Xbox One'da ortak olması ve cross-buy özelliği de belirtiler arasında yer alıyordu. Microsoft şimdi ciddi ciddi Xbox One'ın PC'ye benzeyeceğini söylüyor."Universal Windows Application" ile PC, Xbox One ve mobil platformları birbirine bağlamak isteyen Microsoft'un önemli isimlerinden Phil Spencer, Xbox One donanımının PC'deki gibi güncellenebilir olabileceğini böylece Xbox 360 ve Xbox One'daki oyunların da evrimleşen konsolda çalışabileceğini söyledi.Microsoft'un amacı işletim sistemi ve yazılımları pek değiştirmeden donanımı güncellemek. Bu sayede hızla gelişen PC teknolojisine de daha rahat ayak uydurulabilecek. Sanırım Steam Machine'lerin yapısı da Microsoft'a örnek olmuş. Gerçi Nintendo da benzer bir sistemi amaçladığını uzun zaman önce söylemişti.Phil Spencer konsolların 6-7 yılda bir sonraki nesle geçmesinin bütçe dostu bir yöntem olduğunu inkar etmediğini söylüyor. Buna karşın herkese istediği gibi donanım güncellemesi sunarak daha özgür bir piyasa oluşturabileceklermiş.