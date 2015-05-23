Microsoft, “How-Old” uygulamasını Windows Phone için kullanıma sundu





Microsoft'un akıllı ve öğrenebilir teknolojiler geliştirdiği Project Oxford kapsamında hazırladığı ve geçtiğimiz ay içerisinde özel internet sitesi üzerinden kullanıcıların beğenisine sunduğu yaş tahmin servisi How-Old, Windows Phone’a uygulama olarak getirildi.

Ülkemizden de çok büyük bir katılımın gerçekleştirildiği How-Old, Microsoft tarafından resmi olarak yayınlanan Windows Phone uygulamasıyla benzer bir deneyim sunuyor ve yüklenen / seçilen görsellerdeki kişilerin yaşlarını tahmin ediyor. Turuncu renkli arayüz tasarımını koruyan How-Old uygulaması, sonuçların weibo, wechat ya da e-posta temelinde paylaşılmasına da imkan tanıyor.





Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.





https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/microsoft-how-old/8f4e7547-7ecb-4736-8306-11b97ba293e1