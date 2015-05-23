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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, “How-Old” uygulamasını Windows Phone için kullanıma sundu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft, “How-Old” uygulamasını Windows Phone için kullanıma sundu


Microsoft'un akıllı ve öğrenebilir teknolojiler geliştirdiği Project Oxford kapsamında hazırladığı ve geçtiğimiz ay içerisinde özel internet sitesi üzerinden kullanıcıların beğenisine sunduğu yaş tahmin servisi How-Old, Windows Phone’a uygulama olarak getirildi.
Ülkemizden de çok büyük bir katılımın gerçekleştirildiği How-Old, Microsoft tarafından resmi olarak yayınlanan Windows Phone uygulamasıyla benzer bir deneyim sunuyor ve yüklenen / seçilen görsellerdeki kişilerin yaşlarını tahmin ediyor. Turuncu renkli arayüz tasarımını koruyan How-Old uygulaması, sonuçların weibo, wechat ya da e-posta temelinde paylaşılmasına da imkan tanıyor.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.


https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/microsoft-how-old/8f4e7547-7ecb-4736-8306-11b97ba293e1 Yorum Yaz
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alifatih 4 yıl
Evet. Bana 67 oğluma 34 dedi. Ki oğlum daha 4 yaşında.
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umut_baris 4 yıl
Adamlar veritabanı oluşturmanın en basit yolunu buldu abi.

Cortana ileride ne hale gelecek bakalım. Cadı karı.
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alifatih 4 yıl
Yükledim ve kaldırdım. Bence tamamen random sallama yapıyor.
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Biyturs_OnSr 4 yıl alifatih
alifatih

Yükledim ve kaldırdım. Bence tamamen random sallama yapıyor.

Örnek fotoğrafta dikkat ederseniz arkadaki 2 çocuktan birinde 22 diğerinde 30 yazıyor
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