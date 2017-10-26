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Microsoft Kinect tarihe karıştı

Teknoloji dünyasına 2010 yılında adım atan Kinect, o günden bu yana hareket algılama sistemleri konusunda pek çok projeye örnek olarak önemli bir başarıya imza attı.
1 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un Xbox oyun konsolu için geliştirdiği ve büyük ses getiren hareket algılama sensörü Kinect zamana yenik düştü. 7 yılın ardından Kinect üretiminin sona erdirildiği haberi geldi.

Tarihe karıştı

İlk olarak 2010 yılında Microsoft Xbox 360 konsolu için geliştirilen Kinect, kullanıcının hareketlerini oyuna entegre etmesiyle büyük ses getirmişti. Öyle ki en hızlı satılan tüketici elektroniği cihazı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Yenilikçi teknolojilerle donatılan Kinect bir kesim tarafından NSA ajanı olmakla da suçlandı.

PS Move veya Wii Remote gibi kontrolcülerin aksine hareketleri oyuna entegre etmek için herhangi bir aparata gerek duymayan Kinect, büyük bir avantaj elde etti. Xbox konsolunun ardından Windows için de piyasaya sürülen Kinect toplamda 18 milyon satış gerçekleştirdi.

Ne var ki Kinect için yeteri kadar içerik desteği sunulmaması ilginin kaybolmasına sebep oldu. Üstelik Kinect 2.0 sensörünün Xbox One kutusuna dahil edilmesi ve fiyatın yükselmesi eleştirileri de beraberinde getirmişti. Bu dönemde PS4 rakibine fark atmaya başladı.

Ayrıca Bkz. "Parrot çiftçilere ve itfaiyecilere yönelik Drone geliştirdi"

Microsoft bunun üzerinde 2014 yılında Kinect sensörünü kutudan ayırdı ve ayrı satmaya başladı. Aynı dönem Windows için de Kinect 2.0 satışları başladı ve toplamda 17 milyon satış yapıldı. Windows Phone ekosisteminde Kinect teknolojileri kullanılacağı iddia edilse de bu hiç bir zaman gerçekleşmedi.

Kinect sadece oyun tarafında değil farklı sektörlerde de yeniliklerin öncüsü oldu. Örneğin felçlilerin tedavisinde ve X-ray cihazlarının daha sağlıklı kullanılmasında Kinect temelli teknolojilerin rol oynadığını gördük.

7 yılda toplam 35 milyon satan Kinect sensörü böylece tarihin tozlu rafları arasındaki yerini aldı. Onu örnek alan teknolojiler ise artık çok daha etkili bir şekilde hareketleri algılayabiliyor. Apple TrueDepth kamerası buna en büyük örnek. Bu arada kamerayı geliştiren ekibin Kinect teknolojilerinin de arkasında olduğunu hatırlatalım.

 

https://www.tweaktown.com/news/59645/microsoft-finally-kills-kinect-7-years-production/index.html Yorum Yaz
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tahir40 1 yıl en beğenilen
Bunu alan müşteriler bana söver mi demeden ürünlerine desteği kesen firma microsoft.
Bknz Windows Mobile, Games for Windows...
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Jack Rabbit Slims 1 yıl
Yav Ekrem ne adamsın TrueDepth direk aklıma sen geldin, ama o konsol haberi yapmıyordu pek dedim baktım cidden Ekrem.

Haberde anlamadığım şey yalnızca Kinect yani 360'daki aletin mi üretimi sona erdirildi Kinect 2.0 yani One'daki Kinect devam ediyor mu? Ediyor herhalde öyleyse sorun ne? Yenisinin çıkmasının üzerinden 5 yıl geçmiş aletin üretiminin durması çok mu garip?
Diğer anlamadığım da yorumlardaki arkadaşlar, öyle bir yazmışlar ki sanki artık 360'da Kinect oyunları oynanamıyor. Yav üretimi durmuş sadece üretimi.
Yav Ekrem ne adamsın TrueDepth direk aklıma sen geldin, ama o konsol haberi yapmıyordu pek dedim baktım cidden Ekrem.Haberde anlamadığım şey ya...
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Yanıtla +8
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savasserter 1 yıl
Microsoft a güvenip geliştirdiği teknolojilere yatırım yapan kişilerin söylediği en yaygın söz "elimde patladı".
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MetalWave 1 yıl
VR teknolojisi için çok kullanışlı olabilirdi.
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teorisyenzeka 1 yıl
Bu Ekrem71 ne ayak?
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orientem 1 yıl
Microsoft teknolojiyi kullanamamış Apple almış işe yarar hale getirmiş durumu yok yine de. Microsoft bu teknolojiyi ve elde ettiği tecrübeyi çok büyük potansiyeli olan hololens projesinde kullandı. Geliştiği zaman geldiği nokta Vr 'a göre çok daha sağlıklı olucaktır çünkü Vr gibi yormuyor insanı. Buarada kinectin tutmamasının en önemli nedeni Microsoft'un vaad ettiklerini gerçekleştirmemesi. O kadar yıl geçti maliyetli olsa bile hedeflerini gerçekleştirselerdi en azından. Kinectin ilk tanıtım videolarındaki nesne tanıtma, elbise deneme gibi özellikleri görebilsek şuan farklı bir noktada olurdu.
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Jack Rabbit Slims 1 yıl
Yav Ekrem ne adamsın TrueDepth direk aklıma sen geldin, ama o konsol haberi yapmıyordu pek dedim baktım cidden Ekrem.

Haberde anlamadığım şey yalnızca Kinect yani 360'daki aletin mi üretimi sona erdirildi Kinect 2.0 yani One'daki Kinect devam ediyor mu? Ediyor herhalde öyleyse sorun ne? Yenisinin çıkmasının üzerinden 5 yıl geçmiş aletin üretiminin durması çok mu garip?
Diğer anlamadığım da yorumlardaki arkadaşlar, öyle bir yazmışlar ki sanki artık 360'da Kinect oyunları oynanamıyor. Yav üretimi durmuş sadece üretimi.
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Adventure. 1 yıl
Bu teknolojiyide gömdük ilerki zamanlarda aynısının VR'ın başına geleceğinide düşünüyorum.
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warmkitty 1 yıl
nasıl haber yapıyorsunuz sanki kinect bir daha çalışmayacakmış gibi biraz araştırın one x e bile aparatla takılabiliyor
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Rouvax 1 yıl
Ulan be patladı elimizde, hani en azından fitness ı kapatmasaydınız , tamam guncellemeyecen niye erişimi engelliyosun.
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myhotyro 1 yıl
Alakasız sayılacak bir habere bile Apple sokuşturma geleneği bir türlü tarihin dozlu raflarına kalkamadı.
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ParacelciuS 1 yıl
Konsol dünyasında fark yaratabilecek, ciddi potansiyeli olan tek ürünlerini yanlış stratejilerle harcadılar.
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