Microsoft Kinect tarihe karıştı

Microsoft’un Xbox oyun konsolu için geliştirdiği ve büyük ses getiren hareket algılama sensörü Kinect zamana yenik düştü. 7 yılın ardından Kinect üretiminin sona erdirildiği haberi geldi.

Tarihe karıştı

İlk olarak 2010 yılında Microsoft Xbox 360 konsolu için geliştirilen Kinect, kullanıcının hareketlerini oyuna entegre etmesiyle büyük ses getirmişti. Öyle ki en hızlı satılan tüketici elektroniği cihazı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Yenilikçi teknolojilerle donatılan Kinect bir kesim tarafından NSA ajanı olmakla da suçlandı.

PS Move veya Wii Remote gibi kontrolcülerin aksine hareketleri oyuna entegre etmek için herhangi bir aparata gerek duymayan Kinect, büyük bir avantaj elde etti. Xbox konsolunun ardından Windows için de piyasaya sürülen Kinect toplamda 18 milyon satış gerçekleştirdi.

Ne var ki Kinect için yeteri kadar içerik desteği sunulmaması ilginin kaybolmasına sebep oldu. Üstelik Kinect 2.0 sensörünün Xbox One kutusuna dahil edilmesi ve fiyatın yükselmesi eleştirileri de beraberinde getirmişti. Bu dönemde PS4 rakibine fark atmaya başladı.

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Microsoft bunun üzerinde 2014 yılında Kinect sensörünü kutudan ayırdı ve ayrı satmaya başladı. Aynı dönem Windows için de Kinect 2.0 satışları başladı ve toplamda 17 milyon satış yapıldı. Windows Phone ekosisteminde Kinect teknolojileri kullanılacağı iddia edilse de bu hiç bir zaman gerçekleşmedi.

Kinect sadece oyun tarafında değil farklı sektörlerde de yeniliklerin öncüsü oldu. Örneğin felçlilerin tedavisinde ve X-ray cihazlarının daha sağlıklı kullanılmasında Kinect temelli teknolojilerin rol oynadığını gördük.

7 yılda toplam 35 milyon satan Kinect sensörü böylece tarihin tozlu rafları arasındaki yerini aldı. Onu örnek alan teknolojiler ise artık çok daha etkili bir şekilde hareketleri algılayabiliyor. Apple TrueDepth kamerası buna en büyük örnek. Bu arada kamerayı geliştiren ekibin Kinect teknolojilerinin de arkasında olduğunu hatırlatalım.