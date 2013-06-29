Microsoft : Kullanıcılarımızın yüzde 23'ü Android platformundan geldi





Akıllı telefon pazarında BlackBerry ile birlikte üçüncülük mücadelesi veren Windows Phone, BUILD geliştirici konferansında platforma geçiş yapan kullanıcılar ile ilgili bazı bilgiler paylaştı.





Microsoft yöneticisi Sam George tarafından verilen bilgilere göre dünyada halen 4 milyar insanın bir akıllı telefonu yok ve cep telefonu kullanıyor. Windows Phone ekosistemine yeni katılan kullanıcıların yüzde 42'si cep telefonlarından geçiş yaptı.





Ekosisteme Android işletim sisteminden katılanlar da oldukça fazla. Ekosisteme yeni katılan kullanıcıların yüzde 23'ü de Android işletim sisteminden geçiş yapıyor. Sam George, bu işlemi geçiş olarak değil kullanıcıların standartlarını yükseltmesi olarak tanımlıyor.





Windows Phone donanım ile uyumlu çalışan bir kod yapısına sahip olduğu için günümüzün en üst seviye donanımlarına ihtiyaç duymuyor. Bu anlamda Android amiral gemilerinden geride kalsa da sistem performansı olarak bunu hissettirmiyor. Ancak platformun en önemli eksiği olarak uygulama mağazası gösteriliyor ve uygulama sayısı bir milyona doğru giden App Store ve Play Store karşısında şimdilik 150 bin civarında uygulama sayısına sahip.





http://www.phonearena.com/news/Microsoft-says-23-of-switchers-come-from-Android_id44552