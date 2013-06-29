Microsoft : Kullanıcılarımızın yüzde 23'ü Android platformundan geldi

Haber Editörü
Akıllı telefon pazarında BlackBerry ile birlikte üçüncülük mücadelesi veren Windows Phone, BUILD geliştirici konferansında platforma geçiş yapan kullanıcılar ile ilgili bazı bilgiler paylaştı.
Microsoft yöneticisi Sam George tarafından verilen bilgilere göre dünyada halen 4 milyar insanın bir akıllı telefonu yok ve cep telefonu kullanıyor. Windows Phone ekosistemine yeni katılan kullanıcıların yüzde 42'si cep telefonlarından geçiş yaptı.
Ekosisteme Android işletim sisteminden katılanlar da oldukça fazla. Ekosisteme yeni katılan kullanıcıların yüzde 23'ü de Android işletim sisteminden geçiş yapıyor. Sam George, bu işlemi geçiş olarak değil kullanıcıların standartlarını yükseltmesi olarak tanımlıyor.
Windows Phone donanım ile uyumlu çalışan bir kod yapısına sahip olduğu için günümüzün en üst seviye donanımlarına ihtiyaç duymuyor. Bu anlamda Android amiral gemilerinden geride kalsa da sistem performansı olarak bunu hissettirmiyor. Ancak platformun en önemli eksiği olarak uygulama mağazası gösteriliyor ve uygulama sayısı bir milyona doğru giden App Store ve Play Store karşısında şimdilik 150 bin civarında uygulama sayısına sahip.
http://www.phonearena.com/news/Microsoft-says-23-of-switchers-come-from-Android_id44552 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
WhatsApp: 4 aydır güncelleme gelmedi, stabilite arayüz vs. yerlerde. 2.9.4.0 takılıyoruz.
Viber: WP7'ye kaç aydır gelmedi güncelleme, WP8'e de 2 aydır gelmedi.
Twitter: Kaç aydan sonra WP8'e yeni geldi güncelleme, WP7'de hala 2.0.0.3
Youtube: Bu konu zaten apayrı bir mesele de neyse.
Facebook: 2 aydır tık yok, performans yerlerde.
vs. vs..
Şimdi alternatif uygulama vs. diyeceksiniz; ancak bu gibi temel uygulamalarda bile sıkıntılıysa sistem gelişimi yavaş gidiyor demektir.
bır androıd kullanıcısı olarak wındows phone dusunuyorum ancak sımdı degıl 1-2 yıl sonra o zaman wındows uygulama eksıklıgı ve bazı kısıtlamaları kaldırarak tam olarak gelısır...