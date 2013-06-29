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Microsoft : Kullanıcılarımızın yüzde 23'ü Android platformundan geldi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft : Kullanıcılarımızın yüzde 23'ü Android platformundan geldi

 Akıllı telefon pazarında BlackBerry ile birlikte üçüncülük mücadelesi veren Windows Phone, BUILD geliştirici konferansında platforma geçiş yapan kullanıcılar ile ilgili bazı bilgiler paylaştı.

Microsoft yöneticisi Sam George tarafından verilen bilgilere göre dünyada halen 4 milyar insanın bir akıllı telefonu yok ve cep telefonu kullanıyor. Windows Phone ekosistemine yeni katılan kullanıcıların yüzde 42'si cep telefonlarından geçiş yaptı.

Ekosisteme Android işletim sisteminden katılanlar da oldukça fazla. Ekosisteme yeni katılan kullanıcıların yüzde 23'ü de Android işletim sisteminden geçiş yapıyor. Sam George, bu işlemi geçiş olarak değil kullanıcıların standartlarını yükseltmesi olarak tanımlıyor.

Windows Phone donanım ile uyumlu çalışan bir kod yapısına sahip olduğu için günümüzün en üst seviye donanımlarına ihtiyaç duymuyor. Bu anlamda Android amiral gemilerinden geride kalsa da sistem performansı olarak bunu hissettirmiyor. Ancak platformun en önemli eksiği olarak uygulama mağazası gösteriliyor ve uygulama sayısı bir milyona doğru giden App Store ve Play Store karşısında şimdilik 150 bin civarında uygulama sayısına sahip.


http://www.phonearena.com/news/Microsoft-says-23-of-switchers-come-from-Android_id44552 Yorum Yaz
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Okisht 6 yıl en beğenilen
Şu markete bok atanların kaçı kullanıcı allah aşkına ? Tutturmuşlar markette market. Goren 1 milyon uygulamanın hepsini kullanıyorlar sanacak. Ufak bir kaç eksik dışında bir çok uygulama var zaten. İnstagram vs naz yaptı geç geliyorlar sadece. Onun dışında ne gordun de uygulama yok diyorsun. 150bin seviyesine bile gayet hızlı geldi bence platform.
Şu markete bok atanların kaçı kullanıcı allah aşkına ? Tutturmuşlar markette market. Goren 1 milyon uygulamanın hepsini kullanıyorlar sanacak. Ufak bir kaç eks...
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danGerfuLL 6 yıl
WP kullanıyorum Market'in bu kadar iyi yönde olduğunu ben nasıl göremiyorum, ilginç.

WhatsApp: 4 aydır güncelleme gelmedi, stabilite arayüz vs. yerlerde. 2.9.4.0 takılıyoruz.
Viber: WP7'ye kaç aydır gelmedi güncelleme, WP8'e de 2 aydır gelmedi.
Twitter: Kaç aydan sonra WP8'e yeni geldi güncelleme, WP7'de hala 2.0.0.3
Youtube: Bu konu zaten apayrı bir mesele de neyse.
Facebook: 2 aydır tık yok, performans yerlerde.

vs. vs..

Şimdi alternatif uygulama vs. diyeceksiniz; ancak bu gibi temel uygulamalarda bile sıkıntılıysa sistem gelişimi yavaş gidiyor demektir.
WP kullanıyorum Market'in bu kadar iyi yönde olduğunu ben nasıl göremiyorum, ilginç.WhatsApp: 4 aydır güncelleme gelmedi, stabilite arayüz vs. yerler...
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wolf silver 6 yıl
eger mıcrosoft tum parayı cebıne koyacagına gelıstırıcılerı tesvık etseydı su an IOS a yaklasabılırdı..her ceyrekte 25-30 mılyon dolar dagıtsa gelıstırıcılere yılda 100 mılyon dolar eder buda mıcrosoftun kazandıgı paranın yanında ıgne ucu kadardır..
bır androıd kullanıcısı olarak wındows phone dusunuyorum ancak sımdı degıl 1-2 yıl sonra o zaman wındows uygulama eksıklıgı ve bazı kısıtlamaları kaldırarak tam olarak gelısır...
eger mıcrosoft tum parayı cebıne koyacagına gelıstırıcılerı tesvık etseydı su an IOS a yaklasabılırdı..her ceyrekte 25-30 mılyon dolar dagıtsa gelıstırıcılere ...
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Türkmenli 6 yıl
Bu konu biraz da tercih meselesi. Kullanim durumlarina gore tercihler degisebilir bu gayet normal.
Sunu unutmayalim ne wp bizim ne android ne ios. Bir arkadasin tehditvari konusmasini bile artilayanlar fan olmuslar kendilerine ait olmayan bi firmaya.
Ben wp 8 in cikisini merakla bekledim ve su an da takipteyim.Su gercek daha gelismedi ve eksiklikleri cok. Istedigim ve kullandigim bircok uygulama ya yok yada cook pahali ve kisitli.Eger yeterli seviyeye gelirse kesinlikle kullanabilirim.
Androidi uzun zamandir kullaniyorum. Stabillik konusunda tamam sikintili ama 4.1 den sonra oldukca stabil de oldu. Ben s3 simdi de note 2 kullaniyorum. Gayet yeterli stabilitesi var ve herseyi ozgurce yapabiliyorum.Telefonumu istedigim sekilde ozellestirebiliyorum ve bu da bana zevk veriyor. Rehber ile sorunum yok. Olsa da market zengin super rehber programlari var.Tw arayuzu ile de sorunum yok. Su an zaten yandex shell kullaniyorum. Cok hizli ve gorselligi super. Zaten zibil gibi launcher dolu karket. Her zevke gore var.
Iphone 4s kullandim. Gercekten cok stabildi ama kisitlamalara ekran kucuklugune ve sarj durumuna dayanamadim. Iphone 4.7 inc bir telefon cikarsin dusunurum.
Bunlar benim kisisel goruslerim.
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Biyturs_OnSr 6 yıl
danGerfuLL
WP kullanıyorum Marketin bu kadar iyi yönde olduğunu ben nasıl göremiyorum, ilginç. WhatsApp: 4 aydır güncelleme gelmedi, stabilite arayüz vs. yerlerde. 2.9.4.0 takılıyoruz. Viber: WP7ye kaç aydır gelmedi güncelleme, WP8e de 2 aydır gelmedi. Twitter: Kaç aydan sonra WP8e yeni geldi güncelleme, WP7de hala 2.0.0.3 Youtube: Bu konu zaten apayrı bir mesele de neyse. Facebook: 2 aydır tık yok, performans yerlerde. vs. vs.. Şimdi alternatif uygulama vs. diyeceksiniz; ancak bu gibi temel uygulamalarda bile sıkıntılıysa sistem gelişimi yavaş gidiyor demektir.

Whatsapp konusunda haklısınız, ancak;
Viber zaten diğer platformlar ile aynı, onlarda da donuyor, burdada.
Youtube geldi zaten, harika bir uygulama geldi ancak Google efendi kıskançlıktan zorla kaldırttırdı marketten.
Facebook'da bilindiği üzere yeni güncellendi. Açıkçası bence eskisi daha güzeldi, WP olduğunu hissettiriyordu ancak şuan diğer platformlar ile aynı olmuş.
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einhander 6 yıl
android telefon alana kadar desteklıyordum 1 yıldan fazladır androıd kullanıyorum ama sorunları artık bıkkınlık vermeye basladı. bır sonrakı telefonum WP olucak bırde onu deneyelım bakalım. belkıde androıdde basıma gelenler zamanla wp dede basıma gelıcek ondanda bıkkınlık gelıcek belkı ama umarım ben wp lı bır telefon alana kadar eksıklerını bıraz olsun kapatır.
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inexo 6 yıl
L720 720 tl olsun alacam
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CEO 6 yıl
Bu da iOS'un buyuklugunu gosterir.
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himmet_dal 6 yıl
Fiyatlari az dusse super olacak
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gkn_ymz 6 yıl
Herkes Wp8 kullanmadan yorum yapmasın diyor da android için yorum yapanlar yani stabil değil kasıyor takılıyor falan diyenler hayatında hiç nexus4 aldı mı ellerine? Bir s3 kullanıcısı olarak stabilete ve arayüz hızı bakımından en iyi android deneyimi sunan cihaz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
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K.can.tas 6 yıl
Daha youn çok başında Wp
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allking 6 yıl
Amiral gemi telefon alacak olursam android alirim ama onun disinda wp daha iyi bir secim kesinlikle. Ornek olarak arkadasimda xperia u vardi telefon grc tepki veriyor rehber sms gibi basit olaylar icin bile gereginden cok cok fazla bekletiyordu menudeki kasilmalar zaten ozenle yerlestirilmis efekt gibi. Onun disinda sms in ulasmamasi cagrilara verememe gibi sorunlarda vardi. Sonra gittik htc 8s aldik iki telefonun donanimsal ozellikleri cok yakin(2cekirdek islemci 512mb ram 4gb dahili hafiza) ve htc de ne kasilma nede diger saydigim sorunlar yok uygulamaya basiyorsun hemen calisiyor ayrica i.e. Sayesinde cag disi devlet siteleri ve okulun otomasyon siteside sorunsuz calisiyor. Velhasil tas yerinde agirdir ona gore degerlendirmek gerekir. Ben senelerdir ios kullanicisi oldugum icin diger iki isletim sistemine objektif karsilastirma yapabildigimi dusunuyorum.
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Dogu-E 6 yıl
Burayı yakında yıkarlar demedi demeyin
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DemirKipi 6 yıl
Ben Android'den kaçtım Windows Phone'a geçtim. Daha da dönmem.
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lido 6 yıl
O yüzde 23 ün yüzde kaçı geri kaçmış android e onu da söylesinler
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Fenomenon 6 yıl
MS çok büyük bir şirket ve wp'nun arkasında duracaktır ve elbette gelişecektir ancak şuan için yetersiz. wp'cuların da savunduğu yanlışlar var
1. wp 1-2 seneye çok iyi olacak
o zaman ben neden şimdi alıyım, 1-2 sene sonra alırım
2. google play çöp ama wp'da gerekli uygulamalar zaten var
kusura bakmayında wp için çok daha uygulama olması gerekli, bi kere resmi uygulama yok. mail, browser, oyunlar, tool hepsi eksik anca nokianın falan elle tutulur uygulamaları var. play çöp olabilir ama hala işe yarayan 100binlerce uygulama var ayrıca ister paralı ister beleş bisürü alternatif var.
3. fazla oyun oynamazsan fazla uygulama kullanmıyosan wp iyi
oldu, istersen kutusundan da çıkarmayım. bn 1000-1500 TL veriyorsam o telefondan en iyi şekilde yararlanmak isterim. eğer bn sadece face'de takılırım, internette gezerim, biraz da oyun oynarım dersen git ucuzundan bir asha al daha iyi. tamam nokia'nın kamerası iyi olabilir ama kamera herşey değil
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