Microsoft, Lumia 950 ve 950 XL'i "yanlışlıkla" internet mağazasına ekledi

Microsoft'un Windows 10 mobil sürümü ile birlikte piyasaya süreceği akıllı telefonlar merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan Lumia 550'ye ait fotoğraflar ve bazı bilgileri bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise şirket İngiltere internet mağazasına "yanlışlıkla" Lumia 950 ve 950 XL modellerini ekledi.
Listelemenin ilginç yanı ise akıllı telefonların fiyatlarının gösterilmemesiydi. Ancak fiyatlar dışında tasarım ve bazı önemli özellikler gün yüzüne çıktı. Lumia 950 modeli 5.2" ekran boyutuna sahip olurken Lumia 950 XL ise 5.7"lik bir ekran boyutu sunacak. Her iki model de 2K çözünürlük ve ZEISS lensli 20 MP arka kameraya sahip. Ancak arka kısımda kamera modüllerinin farklı görüntüsü de dikkat çekiyor.
Micro SD kart desteği sunan ve 32 GB dahili depolama alanına sahip modeller önümüzdeki hafta düzenlenecek Microsoft etkinliği ile birlikte resmiyet kazanacak.
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Microsoft Wm10 cihazları iş telefonu olarak satmaya çalışıyor ama orada da gene uygulama desteğine ihtiyaç var. Sadece office uygulamaları ile iş telefonu olunmuyor maalesef.
Geçen 20 sayfa tarayıp göndereyim dedim. Öncelikle office lens uygulamasının azami 10 sayfa taradığını gordum. Hadi dedim olsun, iki tane 10 sayfalık PDF dosyası hazırlaması 15 dakika olmasına rağmen bitmedi. Bu sırada andoid telefonumda bir tane tarayıcı uygulaması açıp tek bir tane PDF hazırlayıp mail olarak gönderdim. Hala bitmişti işlemler.
Ekonomi verilerini neredeyse sadece Finans uygulamasından takip edebiliyorsun, investing.com gibi ekonomi uygulamalari ya yok ya da çalışmıyor ve uzun süredir güncellenmiyor. Firmalarin kendi traderlarini geçtim, MT4/5 bile markette yok. Özel iş alanlarına yönelik uygulama zenginliği konusunda android bile iOS ile başa çıkamaz. POS cihazı bile oluyor o tiki telefonlar. Continium kesinlikle mobil iş istasyonuna çevirmez bir cihazı. Sadece fantazi ve eğlence. Başka da ise yaramaz. Ekran, klavye/mouse olduktan sonra bir zahmet bilgisayar da olsun.
E şimdi bu telefon mail gönderip word dosyası okuyarak mi iş telefonu olacak? E onu zaten diğerleri yapıyor. Güvenlik elindeki tek kozu, onu da BlackBerry getirecek gibi bakalım.
Yanlış anlaşılmasın, L930 sahibiyim ve WM10 demiyorum ve begeniyorum sistemi. Umarım muvaffak olurlar ama W10 sürümü daha kullanıcı dostu ve eğlenceli olmasına rağmen yeterince yenilik -daha doğrusu oasi gereken gibi çıkıyor gibi görünmüyor.