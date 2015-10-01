Microsoft, Lumia 950 ve 950 XL'i "yanlışlıkla" internet mağazasına ekledi

Microsoft'un Windows 10 mobil sürümü ile birlikte piyasaya süreceği akıllı telefonlar merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan Lumia 550'ye ait fotoğraflar ve bazı bilgileri bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise şirket İngiltere internet mağazasına "yanlışlıkla" Lumia 950 ve 950 XL modellerini ekledi.

Listelemenin ilginç yanı ise akıllı telefonların fiyatlarının gösterilmemesiydi. Ancak fiyatlar dışında tasarım ve bazı önemli özellikler gün yüzüne çıktı. Lumia 950 modeli 5.2" ekran boyutuna sahip olurken Lumia 950 XL ise 5.7"lik bir ekran boyutu sunacak. Her iki model de 2K çözünürlük ve ZEISS lensli 20 MP arka kameraya sahip. Ancak arka kısımda kamera modüllerinin farklı görüntüsü de dikkat çekiyor.

Micro SD kart desteği sunan ve 32 GB dahili depolama alanına sahip modeller önümüzdeki hafta düzenlenecek Microsoft etkinliği ile birlikte resmiyet kazanacak.