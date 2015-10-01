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Microsoft, Lumia 950 ve 950 XL'i "yanlışlıkla" internet mağazasına ekledi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,4b
1
38
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft, Lumia 950 ve 950 XL'i
 
Microsoft'un Windows 10 mobil sürümü ile birlikte piyasaya süreceği akıllı telefonlar merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan Lumia 550'ye ait fotoğraflar ve bazı bilgileri bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise şirket İngiltere internet mağazasına "yanlışlıkla" Lumia 950 ve 950 XL modellerini ekledi.
Listelemenin ilginç yanı ise akıllı telefonların fiyatlarının gösterilmemesiydi. Ancak fiyatlar dışında tasarım ve bazı önemli özellikler gün yüzüne çıktı. Lumia 950 modeli 5.2" ekran boyutuna sahip olurken Lumia 950 XL ise 5.7"lik bir ekran boyutu sunacak. Her iki model de 2K çözünürlük ve ZEISS lensli 20 MP arka kameraya sahip. Ancak arka kısımda kamera modüllerinin farklı görüntüsü de dikkat çekiyor.
Micro SD kart desteği sunan ve 32 GB dahili depolama alanına sahip modeller önümüzdeki hafta düzenlenecek Microsoft etkinliği ile birlikte resmiyet kazanacak.

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simbolmina 4 yıl en beğenilen eas722
eas722

iOS'tan WP'ye geçen biri olarak "Market tırt" diyen teknoloji gurularına malesef katılamayacağım. Windows ekosistemi her işi optimum seviyede yapıyor. Fiyatı 3000'in altında geleceğini sanmıyorum. Telefonunu facebook oyunu için değil de ağırlıklı olarak iş için kullananlar değerlendirebilir.

Microsoft Wm10 cihazları iş telefonu olarak satmaya çalışıyor ama orada da gene uygulama desteğine ihtiyaç var. Sadece office uygulamaları ile iş telefonu olunmuyor maalesef.

Geçen 20 sayfa tarayıp göndereyim dedim. Öncelikle office lens uygulamasının azami 10 sayfa taradığını gordum. Hadi dedim olsun, iki tane 10 sayfalık PDF dosyası hazırlaması 15 dakika olmasına rağmen bitmedi. Bu sırada andoid telefonumda bir tane tarayıcı uygulaması açıp tek bir tane PDF hazırlayıp mail olarak gönderdim. Hala bitmişti işlemler.

Ekonomi verilerini neredeyse sadece Finans uygulamasından takip edebiliyorsun, investing.com gibi ekonomi uygulamalari ya yok ya da çalışmıyor ve uzun süredir güncellenmiyor. Firmalarin kendi traderlarini geçtim, MT4/5 bile markette yok. Özel iş alanlarına yönelik uygulama zenginliği konusunda android bile iOS ile başa çıkamaz. POS cihazı bile oluyor o tiki telefonlar. Continium kesinlikle mobil iş istasyonuna çevirmez bir cihazı. Sadece fantazi ve eğlence. Başka da ise yaramaz. Ekran, klavye/mouse olduktan sonra bir zahmet bilgisayar da olsun.

E şimdi bu telefon mail gönderip word dosyası okuyarak mi iş telefonu olacak? E onu zaten diğerleri yapıyor. Güvenlik elindeki tek kozu, onu da BlackBerry getirecek gibi bakalım.

Yanlış anlaşılmasın, L930 sahibiyim ve WM10 demiyorum ve begeniyorum sistemi. Umarım muvaffak olurlar ama W10 sürümü daha kullanıcı dostu ve eğlenceli olmasına rağmen yeterince yenilik -daha doğrusu oasi gereken gibi çıkıyor gibi görünmüyor.
eas722iOS'tan WP'ye geçen biri olarak "Market tırt" diyen teknoloji gurularına malesef katılamayacağım. Windows ekosistemi her işi opt...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Das Boot 4 yıl
Ne yanlışlığı la
Ürünlerinin reklamını yapıyorlar bedavadan.
Yanıtla +5
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Mazzho 4 yıl
Wp de gelecek göremiyorum.çoğu teknoloji markette yok telefonlar.kullanan fazla insan da yok.üstüne bir de 3000 lira üstü telefon çıkarırsan nasıl olacak bu işler merak ediyorum.
2 Yanıt Yanıtla
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emekli öğretmen 1 4 yıl Mazzho
Iphonuda fazla kullanan insan yok ama paradan dolayı bu durum.
Wp bir tercihtir ve genellikle yetişkin , oyunla ilgisi olmayan telefonu is maksatlı kullanan kisiler tarafından tercih ediliyor.
Ayrıca bir ayricaliktir. Milyonlarca kişi android kullanırken farklı bir platformda olmak güzel bir ayricaliktir.
Oyun konsolları ve pc ile istediğimiz oyunları keyifle evimizde oynuyrken ne diye 5 inçlik bir ekranda gözlerinizi yorarsiniz anlamam. Adı üzerinde telefon.
Fotoğraf ve video çekmek ikinci bir tercih olabilir ve wp bunu layikiyla karşılıyor zaten.
Wp markette araya bulamadığım uygulama çok nadir. Caismayan ve virüs dolu uygulamalarla dolu olmasından iyidir.
Q10 u bekleyelim görelim bakalım neler olacak
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istanbulbirbaska 4 yıl Mazzho
Mazzho
Wp de gelecek göremiyorum.çoğu teknoloji markette yok telefonlar.kullanan fazla insan da yok.üstüne bir de 3000 lira üstü telefon çıkarırsan nasıl olacak bu işler merak ediyorum.

Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlarmıiş , bu yüzden bende sana eksi verdim
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mygokhan 4 yıl
2,5 aydır Lumia 930 kullannıyorum. Cihaz süper stabil.Kasa da kaliteli ama web tarayıcı berbat, instagram eh işte. Facebook eh işte! Win mobile 10'da güzel şeyler var ama bu Lumia 930 a yetmez. Ayrıca bu yeni modellerin tasarımlar kötü. Çin malı android telefon pazarında yaygın tasarımlı cihazlara benziyor. Lumia 830 veya 930 gibi bişey yapamamaları çok kötü. Sırasıyla ios(5 sene)-android (2 sene) ve 2,5 aylık win mobile kullanıcısı olarak biraz çalışsalar olacak ama nokia olmadan ilerleme olmayacak gibi..
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LİVERPOOLYWNA 4 yıl
Bu büyük şirketlerin yanlışlıkla departmanı var sanırım
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koppa 4 yıl
Ana ekran veya home ekrani denilen arayüzü değiştirmeden bir naneye derman olamayacak bir telefon. Bu açıdan microsoftu tebrik etmek lazım bunca senedir bu garabet arayüzü düzeltmedikleri icin.

Evde ütümü yapacak olsa bu bile dönüp bakmam bu saçmalığa.

Eski bir win. mobile kullanıcısı.

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AMERICAN 4 yıl
Xl guzel duruyor ancak keske alt tasarim olarak 1520nin izinden gitseydi.altda oyle kocaman bosluk hic iyi durmuyor.
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orktas 4 yıl
Sd kart 2tb ye kadar mı destekliyor yanlış mı anladım
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eyozgurluk 4 yıl
Lumia 830 kullanıyorum mağazada gereksiz uygulama var ama benim zaten programla işin pek yok ayrıca az ve öz program dersen harika programlar var ve ben öyle yapıyorum. Kamera harika, tasarım mükemmel ses gayet yeterli, navigasyonu offisi on numara. Hal böyle olunca aradığım telefon diyebilirim.
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e-Militarist 4 yıl
Çarpılar 699 / 599 € gibi olabilir. (Yurtdışı)
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kadirirdem 4 yıl
Magaza cozulurse satılır baya nedense hep bi yalnis sızdırıliyor...
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eas722 4 yıl
iOS'tan WP'ye geçen biri olarak "Market tırt" diyen teknoloji gurularına malesef katılamayacağım. Windows ekosistemi her işi optimum seviyede yapıyor. Fiyatı 3000'in altında geleceğini sanmıyorum. Telefonunu facebook oyunu için değil de ağırlıklı olarak iş için kullananlar değerlendirebilir.
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simbolmina 4 yıl eas722
eas722

iOS'tan WP'ye geçen biri olarak "Market tırt" diyen teknoloji gurularına malesef katılamayacağım. Windows ekosistemi her işi optimum seviyede yapıyor. Fiyatı 3000'in altında geleceğini sanmıyorum. Telefonunu facebook oyunu için değil de ağırlıklı olarak iş için kullananlar değerlendirebilir.

Microsoft Wm10 cihazları iş telefonu olarak satmaya çalışıyor ama orada da gene uygulama desteğine ihtiyaç var. Sadece office uygulamaları ile iş telefonu olunmuyor maalesef.

Geçen 20 sayfa tarayıp göndereyim dedim. Öncelikle office lens uygulamasının azami 10 sayfa taradığını gordum. Hadi dedim olsun, iki tane 10 sayfalık PDF dosyası hazırlaması 15 dakika olmasına rağmen bitmedi. Bu sırada andoid telefonumda bir tane tarayıcı uygulaması açıp tek bir tane PDF hazırlayıp mail olarak gönderdim. Hala bitmişti işlemler.

Ekonomi verilerini neredeyse sadece Finans uygulamasından takip edebiliyorsun, investing.com gibi ekonomi uygulamalari ya yok ya da çalışmıyor ve uzun süredir güncellenmiyor. Firmalarin kendi traderlarini geçtim, MT4/5 bile markette yok. Özel iş alanlarına yönelik uygulama zenginliği konusunda android bile iOS ile başa çıkamaz. POS cihazı bile oluyor o tiki telefonlar. Continium kesinlikle mobil iş istasyonuna çevirmez bir cihazı. Sadece fantazi ve eğlence. Başka da ise yaramaz. Ekran, klavye/mouse olduktan sonra bir zahmet bilgisayar da olsun.

E şimdi bu telefon mail gönderip word dosyası okuyarak mi iş telefonu olacak? E onu zaten diğerleri yapıyor. Güvenlik elindeki tek kozu, onu da BlackBerry getirecek gibi bakalım.

Yanlış anlaşılmasın, L930 sahibiyim ve WM10 demiyorum ve begeniyorum sistemi. Umarım muvaffak olurlar ama W10 sürümü daha kullanıcı dostu ve eğlenceli olmasına rağmen yeterince yenilik -daha doğrusu oasi gereken gibi çıkıyor gibi görünmüyor.
1 Yanıt Yanıtla +7
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emekli öğretmen 1 4 yıl eas722
650 dolardan satışa çıkmış dışarıda
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