Microsoft MWC 2015 etkinliği [ Etkinlik Bitti ]

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Microsoft yarın başlayacak MWC 2015 etkinliği için hazırlıklarını tamamlamış gibi gözüküyor. Yeni mobil cihazlarını tanıtacak şirket yayını takip etmek isteyen kullanıcılar için etkinliği canlı olarak yayınlayacak. Türkiye saatiyle 2 Mart sabahı 9:30'da başlayacak bu sayfada hemen aşağıdaki oynatıcıdan takip edebilirsiniz.Microsoft'un neleri tanıtacağına kısaca göz atacak olursak yenilenen Lumia 635 modeli, Lumia 640 ve Lumia 1330 modellerinin görücüye çıkması bekleniyor.Lumia 635 modeli Lumia 630 modeline göre 1 GB sistem belleğine sahip olarak yenilenirken Lumia 640'ın şimdiye kadar çıkan haberlere göre teknik özellikleri 720x1280 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç ekran, 1 GB sistem belleği, Snapdragon 400 çipset, 0.9 MP ön 8.7MP arka kamera şeklinde. Tanıtılması beklenen diğer model phablet kategorisinden Lumia 1330. Bu modelin şimdiye kadar çıkan haberlere göre teknik özellikleri 5.7 inç ekranda 720x1280 piksel çözünürlük, Zeiss lense sahip 13.1 MP arka 5 MP ön kamera , 1 GB sistem belleği ve Snapdragon 400 çipset şeklinde sıralanıyor.Etkinlik gününde ve kongre boyunca tüm marka ve modellerle ilgili haberleri donanimhaber.com adresinde bulabileceksiniz.