Microsoft MWC 2015 etkinliği [ Etkinlik Bitti ]

Microsoft yarın başlayacak MWC 2015 etkinliği için hazırlıklarını tamamlamış gibi gözüküyor. Yeni mobil cihazlarını tanıtacak şirket yayını takip etmek isteyen kullanıcılar için etkinliği canlı olarak yayınlayacak. Türkiye saatiyle 2 Mart sabahı 9:30'da başlayacak bu sayfada hemen aşağıdaki oynatıcıdan takip edebilirsiniz.
Microsoft'un neleri tanıtacağına kısaca göz atacak olursak yenilenen Lumia 635 modeli, Lumia 640 ve Lumia 1330 modellerinin görücüye çıkması bekleniyor.
Lumia 635 modeli Lumia 630 modeline göre 1 GB sistem belleğine sahip olarak yenilenirken Lumia 640'ın şimdiye kadar çıkan haberlere göre teknik özellikleri 720x1280 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç ekran, 1 GB sistem belleği, Snapdragon 400 çipset, 0.9 MP ön 8.7MP arka kamera şeklinde. Tanıtılması beklenen diğer model phablet kategorisinden Lumia 1330. Bu modelin şimdiye kadar çıkan haberlere göre teknik özellikleri 5.7 inç ekranda 720x1280 piksel çözünürlük, Zeiss lense sahip 13.1 MP arka 5 MP ön kamera , 1 GB sistem belleği ve Snapdragon 400 çipset şeklinde sıralanıyor.
Etkinlik gününde ve kongre boyunca tüm marka ve modellerle ilgili haberleri donanimhaber.com adresinde bulabileceksiniz.
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Microsoft'un neleri tanıtacağına kısaca göz atacak olursak yenilenen Lumia 635 modeli, Lumia 640 ve Lumia 1330 modellerinin görücüye çıkması bekleniyor.
Lumia 635 modeli Lumia 630 modeline göre 1 GB sistem belleğine sahip olarak yenilenirken Lumia 640'ın şimdiye kadar çıkan haberlere göre teknik özellikleri 720x1280 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç ekran, 1 GB sistem belleği, Snapdragon 400 çipset, 0.9 MP ön 8.7MP arka kamera şeklinde. Tanıtılması beklenen diğer model phablet kategorisinden Lumia 1330. Bu modelin şimdiye kadar çıkan haberlere göre teknik özellikleri 5.7 inç ekranda 720x1280 piksel çözünürlük, Zeiss lense sahip 13.1 MP arka 5 MP ön kamera , 1 GB sistem belleği ve Snapdragon 400 çipset şeklinde sıralanıyor.
Etkinlik gününde ve kongre boyunca tüm marka ve modellerle ilgili haberleri donanimhaber.com adresinde bulabileceksiniz.
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Kamera konusuna katılıyorum, görüşlerinize de saygı duyuyorum ;ama Lollipop ile pek kasma/donma olayı yok artık, Android'de gayet iyi geliyor artık anlayacağınız
ilk tanıtılan telefon lumia 640 oldu .
tanıtımlar microsoft lumia 640 windows10 ile yapılıyor
2. telefon lumia 640 xl oldu
1330 tanıttılar mı?
Ha ama Apple boyalı malum şey satsa rekorlar kırar dimi ;)
valla çok haklısın
Hadi W10 kararlı sürüm olsa ve hiç bir yenilik olmasa anlayacağız fakat anlamak güç altı üstü beta sürümü bu ne bekliyorlar anlamak güç tek dertleri market aslında.
Bence getirmemişlerdir çünkü 1020 ye 4k vermediler buna mı verecekler