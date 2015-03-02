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Microsoft MWC 2015 etkinliği [ Etkinlik Bitti ]

4 yıl
4,8b
1
38
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft yarın başlayacak MWC 2015 etkinliği için hazırlıklarını tamamlamış gibi gözüküyor. Yeni mobil cihazlarını tanıtacak şirket yayını takip etmek isteyen kullanıcılar için etkinliği canlı olarak yayınlayacak. Türkiye saatiyle 2 Mart sabahı 9:30'da başlayacak bu sayfada hemen aşağıdaki oynatıcıdan takip edebilirsiniz.

Microsoft'un neleri tanıtacağına kısaca göz atacak olursak yenilenen Lumia 635 modeli, Lumia 640 ve Lumia 1330 modellerinin görücüye çıkması bekleniyor.

Lumia 635 modeli Lumia 630 modeline göre 1 GB sistem belleğine sahip olarak yenilenirken Lumia 640'ın şimdiye kadar çıkan haberlere göre teknik özellikleri 720x1280 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç ekran, 1 GB sistem belleği, Snapdragon 400 çipset, 0.9 MP ön 8.7MP arka kamera şeklinde. Tanıtılması beklenen diğer model phablet kategorisinden Lumia 1330. Bu modelin şimdiye kadar çıkan haberlere göre teknik özellikleri 5.7 inç ekranda 720x1280 piksel çözünürlük, Zeiss lense sahip 13.1 MP  arka 5 MP ön kamera , 1 GB sistem belleği ve Snapdragon 400 çipset şeklinde sıralanıyor.

Etkinlik gününde ve kongre boyunca tüm marka ve modellerle ilgili haberleri donanimhaber.com adresinde bulabileceksiniz.

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Guest-48C19E19E 4 yıl
Windows Phone u kötüleme bir sürü politikası ,başka bir şey değil,üstelik kullanmayan kesim buna ön ayak oluyor.
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murat425 4 yıl
Androidin yıllardır geldiği durum ortada.6 ay sonra kasan bir işletim sistemi saçma sapan hatalar arayüzde oluşan takılmalar ve güvenlik adına hiçbirşey vaad etmeyen bir sistem.Kalkıp da windows phone yi eleştirmek de neyin nesi en azından bütün bilgileriniz güvende kamera desen akıllı telefon dünyasında en iyi kameraya sahip cihazlar ve hiçbir zaman android gibi gün geçtikçe yavaşlayan bir arayüze sahip değil.Buna rağmen neden kötüleniyor windows phone anlamak gerçekten güç.
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doctor_bey 4 yıl murat425
murat425
Androidin yıllardır geldiği durum ortada.6 ay sonra kasan bir işletim sistemi saçma sapan hatalar arayüzde oluşan takılmalar ve güvenlik adına hiçbirşey vaad etmeyen bir sistem.Kalkıp da windows phone yi eleştirmek de neyin nesi en azından bütün bilgileriniz güvende kamera desen akıllı telefon dünyasında en iyi kameraya sahip cihazlar ve hiçbir zaman android gibi gün geçtikçe yavaşlayan bir arayüze sahip değil.Buna rağmen neden kötüleniyor windows phone anlamak gerçekten güç.

Kamera konusuna katılıyorum, görüşlerinize de saygı duyuyorum ;ama Lollipop ile pek kasma/donma olayı yok artık, Android'de gayet iyi geliyor artık anlayacağınız
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orktas 4 yıl
640Xl fiyatı 1000 lira mı olacak acaba, 1320 1000 liradan çıkmıştı sonuçta ama 6 serisi telefona insanın gönlü de 1000 lira vermek istemeyebilir. 1330 olsaymış keşke ismi.
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formula 1 4 yıl
windows 10 görselleri anlatılıyor .
ilk tanıtılan telefon lumia 640 oldu .
tanıtımlar microsoft lumia 640 windows10 ile yapılıyor
2. telefon lumia 640 xl oldu
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RootUser 4 yıl formula 1
sony xperia zl
windows 10 görselleri anlatılıyor .
ilk tanıtılan telefon lumia 640 oldu .
tanıtımlar microsoft lumia 640 windows10 ile yapılıyor
2. telefon lumia 640 xl oldu

1330 tanıttılar mı?
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formula 1 4 yıl
başladi
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AMERICAN 4 yıl
amiral gemisi duyursunlar.
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Windows 10 geldi, hala yenilik yok diyenler var. Bunlara uçan araba yapsan yine yaranamazsın..
Ha ama Apple boyalı malum şey satsa rekorlar kırar dimi ;)
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oktayakgoz 4 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr

Windows 10 geldi, hala yenilik yok diyenler var. Bunlara uçan araba yapsan yine yaranamazsın..



Ha ama Apple boyalı malum şey satsa rekorlar kırar dimi ;)

valla çok haklısın
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PapyonluLejyon 4 yıl Biyturs_OnSr
Yenilik gelmedi sadece getiricez dediler bi kaç video yayınladılar okadar win10 kuranlara sor ne yenilik var diye adamlar xbox müziği bile değiştirmemiş neyin yeniliğinden bahsediyorsun.apple gelince banane appledan ben wp seviyorum.son olarak wp denim ile sistemin içine ettiler telefon androide döndü sürekli pilini çıkarıp takıyorum kendine gelsin diye.adam akıllı bişey yaptıkları yok anasını satıyım sonrada uçan araba yapsa yaranamaz diyosunuz ben uçan araba istemiyorum bana stabile lazım win 8 de ne güzeldi stabile manyağıydı tel 8.1 den sonra anasını ağlattılar telin.
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Glorfindel1907 4 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr

Windows 10 geldi, hala yenilik yok diyenler var. Bunlara uçan araba yapsan yine yaranamazsın..



Ha ama Apple boyalı malum şey satsa rekorlar kırar dimi ;)

Hadi W10 kararlı sürüm olsa ve hiç bir yenilik olmasa anlayacağız fakat anlamak güç altı üstü beta sürümü bu ne bekliyorlar anlamak güç tek dertleri market aslında.
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PapyonluLejyon 4 yıl
Yani win10 dediler devrim dediler olucak dediler beklettiler bişey çıkmadı 2 haftadır bekletiyolar bakalım bekleye bekleye hal olduk biraz daha bekleriz.
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heymannn 4 yıl
8.7 megapiksel kamera, 4k habercisi olabilir mi. Tam sınıra getirmişler.
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TechnoKolik199 4 yıl heymannn
heymannn
8.7 megapiksel kamera, 4k habercisi olabilir mi. Tam sınıra getirmişler.

Bence getirmemişlerdir çünkü 1020 ye 4k vermediler buna mı verecekler
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Whippoorwill 4 yıl
Yerimizi aldık kemerlerimizi bağladık bekliyoruz.

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drjacob 4 yıl
hadi bakalım :)
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