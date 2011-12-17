Microsoft; NFC, Tag ve QR kodunu birleştiren yeni barkod sistemini duyurdu

Mağazacılık ve perakendecilik sektörünün olmazsa olmazlarından olan barkod sistemi, akıllı telefonların yaygınlaşması ile Quick Response - QR kodu olarak gündelik hayatımıza girdi. Bir kamera yardımıyla kodu tarayarak içine gizlenmiş URL linkine yönlendirme mantığına sahip QR kodlarının ardından yakın alan iletişimi - NFC teknolojisine sahip cihazların okuyabileceği etiketler de kullanılmaya başlandı.





Microsoft, hem QR kodlarını, hem kendi teknolojisi olan Tag kodlarını hem de NFC kodlarını içinde barındıran yeni bir barkod sistemi geliştirdiğini duyurdu.





Microsoft iki yıla yakın bir süre önce QR kodlarına alternatif kendi Tag adını verdiği etiketler kullanmaya başlamıştı. Bu etiketleri okumak için de Tag Reader adını verdiği bir uygulaması bulunuyor.





Ancak firma akıllı telefon kullanıcılarının çok çeşitli kod okuyucular yüklediğini ve bunun da karmaşaya yol açtığını görünce hepsini bir araya toplama kararı aldı.





Çoklu platformları okumaya imkan verecek uygulama yine Microsoft Tag olarak kullanılacak. Buna uygun üretilecek barkodlar da farklı firmaların ve markaların istedikleri kod türünü serbestçe kullanabilmelerini sağlayacak. Ayrıca bundan NFC uyumlu cihazlar da faydalanabilecek.