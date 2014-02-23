Microsoft : Nokia X modeli bizi fazla heyecanlandırmıyor





Nokia'nın yarın sabah başlayacak olan lansmanında Android işletim sistemli Nokia X modelinin de tanıtılması beklenirken, en büyük merak konusu Microsoft'un bu projeye nasıl izin verdiği olmuştu.





Bugünkü basın toplantısında Microsoft kıdemli yöneticisi Belfiore, Nokia X modeline çok da sıcak bakmadıklarını üstü kapalı olarak ifade etti. Belfiore Nokia'yı kastederek, Microsoft olarak çok heyecan duydukları işler yapacaklarını ancak bunun yanında daha az heyecan duydukları işler de yapacaklarını açıkladı.





Belfiore böylece Android cihaz projesinden çok memnun olmadıklarını ima etmiş oldu. Ancak halen projenin nasıl hayata geçtiği bilinmiyor. Google'ın Windows Phone için bir süre uygulama geliştirmeyeceğini açıklaması iki firma arasındaki ipleri iyice germişti. Windows Phone tabanını yaymakla meşgul olan Microsoft'un Android işletim sistemine dolaylı da olsa katkı sağlaması ilginç bulunuyor.





Bazı kaynaklar Asha ailesine çok fazla Ar-Ge desteği sağlamak istemeyen Microsoft'un Nokia X modeline izin verdiğini belirtiyor. Burada bir noktaya da dikkat çekmek gerekiyor.





Nokia X modeli aslında tamamen Android işletim sistemini temel almıyor. Nokia'nın geçen yıl başlarında hayata geçirdiği Asha-On-Linux (AOL) projesinin ürünü olan Nokia X, bazı Android çekirdeği parçalarını biraraya getiriyor ve üzerine Microsoft'un ve kendisinin uygulama ve hizmetlerini entegre ediyor. Ayrıca sadece Nokia uygulama mağazasına erişim sağlayarak cihaza uygun geliştirilmiş uygulamaların indirilmesini sağlıyor. Böylece kullanıcıya yansıyan kısımda Android'den herhangi bir eser kalmıyor.





Nokia'nın X modeli haricinde üst seviye ve alt seviye iki yeni modeli daha yaz aylarına doğru piyasaya süreceği da iddia edildi. Nokia X'in üretimine ise Macaristan fabrikalarında başlandığı belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/Surprise-surprise-Microsoft-is-excited-about-Nokia-less-excited-about-the-Nokia-X_id52960