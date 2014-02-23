Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft : Nokia X modeli bizi fazla heyecanlandırmıyor

5 yıl
9,4b
1
40
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft : Nokia X modeli bizi fazla heyecanlandırmıyor

Nokia'nın yarın sabah başlayacak olan lansmanında Android işletim sistemli Nokia X modelinin de tanıtılması beklenirken, en büyük merak konusu Microsoft'un bu projeye nasıl izin verdiği olmuştu.

Bugünkü basın toplantısında Microsoft kıdemli yöneticisi Belfiore, Nokia X modeline çok da sıcak bakmadıklarını üstü kapalı olarak ifade etti. Belfiore Nokia'yı kastederek, Microsoft olarak çok heyecan duydukları işler yapacaklarını ancak bunun yanında daha az heyecan duydukları işler de yapacaklarını açıkladı. 

Belfiore böylece Android cihaz projesinden çok memnun olmadıklarını ima etmiş oldu. Ancak halen projenin nasıl hayata geçtiği bilinmiyor. Google'ın Windows Phone için bir süre uygulama geliştirmeyeceğini açıklaması iki firma arasındaki ipleri iyice germişti. Windows Phone tabanını yaymakla meşgul olan Microsoft'un Android işletim sistemine dolaylı da olsa katkı sağlaması ilginç bulunuyor. 

Bazı kaynaklar Asha ailesine çok fazla Ar-Ge desteği sağlamak istemeyen Microsoft'un Nokia X modeline izin verdiğini belirtiyor. Burada bir noktaya da dikkat çekmek gerekiyor.

Nokia X modeli aslında tamamen Android işletim sistemini temel almıyor. Nokia'nın geçen yıl başlarında hayata geçirdiği Asha-On-Linux (AOL) projesinin ürünü olan Nokia X, bazı Android çekirdeği parçalarını biraraya getiriyor ve üzerine Microsoft'un ve kendisinin uygulama ve hizmetlerini entegre ediyor. Ayrıca sadece Nokia uygulama mağazasına erişim sağlayarak cihaza uygun geliştirilmiş uygulamaların indirilmesini sağlıyor. Böylece kullanıcıya yansıyan kısımda Android'den herhangi bir eser kalmıyor.

Nokia'nın X modeli haricinde üst seviye ve alt seviye iki yeni modeli daha yaz aylarına doğru piyasaya süreceği da iddia edildi. Nokia X'in üretimine ise Macaristan fabrikalarında başlandığı belirtiliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Surprise-surprise-Microsoft-is-excited-about-Nokia-less-excited-about-the-Nokia-X_id52960 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guaire 5 yıl en beğenilen
Bizi de fazla heyecanlandırmıyor.
Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Belli ki Nokia bu seriyi yaparken kullanıcıların aklını Lumia yönüne çelmeyi düşünmüş. Aynı arayüz, aynı servisler... İnsanlar bu telefonlardan alacak, kullanımını Android'e kıyasla beğenenler Lumia'ya geçiş yapacak. Plan bu gibi görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
eğer nokia android çıkarsa hemen elimdeki iphoneyi satıp alırım wp8 aldım sıktı belli bi süre sonra oyun yok var ama fazla yok uygulama yok 925 ti telefon şimdi i5 çok güzel ama bi nokia etmez dünyada şimdiye kadar hiç bi tel nokia etmez çünkü sürekli kullandığımız tel nokia dır herkesin ilk telefonu nokia olmuştur kimse aksini idda etmesin güçlü bi android yaparsa nokia piyasanın rn iyisi o olur plastiklere şans tanımaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clopin 5 yıl
Nokia piyasada gereksizsin artık kabul et
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SiNaPSiS 5 yıl
Ben anlamadım şimdi bu telefon android uygulamalarını çalıştırabiliyor mu çalıştıramıyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar Nokia henüz tamamen Microsoft'un değil daha satış işlemleri devam ediyor ve satış işlemleri bittikten sonra Nokia adı altında cihazlar çıkmayacak Microsoft olacak markanın adı. Şu an bu cihazları çıkaran firma Finlandiyalı Nokia :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onsos1100 5 yıl
Apk çalışıyor mu önemli olan odur
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkest earth 5 yıl onsos1100
onsos1100
Apk çalışıyor mu önemli olan odur

Klasik türk aklı işte. Sideload denir ona apk çalışıyor mu denmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chemoside 5 yıl
Bu denli deneyimli ve arkası sağlam bir firma neden inatla müşteri beklentilerini karşılamak yerine kendini bu zorluklara sokuyor hiç anlamıyorum isteseler bir s5 yada note 4 yapmazlar mı? Böyle bir ürünle çıksalar piyasa bulamazlar mı? Ilginc!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
laerrof 5 yıl
gönülsüz ilişkiden doğan çocuk ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 5 yıl
telefon sektörünün 5yıl gerisinden gelen nokia gene züper bir telefon yapmış
ve andoid li yapılmiş demeki nokianın kabulenmesi baya sürdü android işletim sistemin vazgeçilmez hale geldini :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnlyChaos 5 yıl
Bence Nokia'nın amacı gerek tasarımcıya gerek arayüzüyle iğrenç bir Android deneyimi sunmak ve insanları Android'ten fikren soğutmak.
Insanlar bir WP arayüzlü iğrenç Nokia X'e bakacak sonra bir de WP'li Lumia'ya bakacak ve tabii ki Lumia'yı seçecek.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saakirt 5 yıl
Nokianin 1520 modeli heralde herhalde beni en fazlla heyecanlandiran modeldir android gibide degil windows phone tamam arayuzunu sevmiyorum ama isletim sistemi akiyor aga
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neo01470 5 yıl
Bakıyım Vallaha geri zekalı !
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9405 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Facebook'un Whatsapp'ı alması, Nokia Lumia 1320, LG G2 Mini ve bol teknoloji sohbeti... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim