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Microsoft Office 2019 çıktı! Office 2019 ile gelen yenilikler neler?

Microsoft Office 2019, Windows 10 ve MacOS için çıktı. Office 2019 ile gelen yenilikler neler? Office 2019 ile Office 365 arasındaki farklar neler? Soruların cevabı ve detaylar haberimizde:
7 ay
36,1b
1
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Diğer Yazılım
Yusuf Akbaş
Yazar
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Microsoft Office 2019 çıktı! Office 2019 ile gelen yenilikler neler?
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Microsoft Office 2019 sonunda yayınlandı. Windows ve Mac cihazlarda kullanılabilen Microsoft Office 2019, ilerleyen günlerde ülkemizde satışa sunulacak.

Microsoft Office ile Office 365 arasındaki farklar neler?

Microsoft Office 2019’un özelliklerinden bahsetmeden önce Microsoft Office paketi ile Office 365 servisi arasındaki farklardan kısaca bahsetmek gerek. Microsoft Office paketinin yaklaşık 3 yılda bir yeni sürümü çıkıyor. Bundan önce Office 2016 paketi çıkmıştı. Office 365 ise bulut tabanlı çalıştığı için sürekli güncelliğini kuruyor. Yeni özellikleri kullanmak için yeni bir sürüm indirmeye veya ekstra ödeme yapmaya gerek kalmıyor. Ancak Office 365’in aylık ücretini yatırmadığını zaman uygulamaya erişiminiz kısıtlanıyor.

Office 2019 ile gelen yenilikler neler?

Microsoft Office 2019 içerisinde Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, Access ve Publisher uygulamaları bulunuyor. Office 2016’nın çıkışından beri Office 365 ProPlus’a eklenen tüm özellikler Office 2019 içerisinde bulunuyor. Tüm Office uygulamalarına gelişmiş kalem desteği geldi. Dokunmatik kalemlerin basıncını ve eğimini algılıyor. Çeşitli güvenlik özellikleri ve ekip çalışması özellikleri eklendi.

PowerPoint 2019'un yeni özellikler ile görsel ve işlevsel açıdan daha etkili dosyalar oluşturulabiliyor. Örneğin PowerPoint 2019’a eklenen Morph özelliği sayesinde sayfaları arasında sinematik geçişler yapılabiliyor. PowerPoint Zoom da yeni özellikler arasında. Bu özelliğin nasıl çalıştığını bu bağlantıdan görebilirsiniz.

Sunumlara ikonlar, SVG görseller ve 3D modeller ekleyip düzenleyebiliyorsunuz. Üst bölümdeki araçlar çubuğuna yeni araçlar eklendi.

Excel 2019 ise veri analizi için yeni formüller, yeni grafik tabloları ve PowerPivot için geliştirmeler içeriyor. Huni şeklinde çizelgeler, 2 boyutlu haritalar ve zaman tüneli şeklinde grafikler oluşturulabiliyor.


Word 2019’a koyu tema modu eklendi. Bu sayede gece metin yazarken gözünüz daha az yorulacak. Metin belgesini okuyanların konuyu daha iyi kavramasını sağlayacak altyazılar ve sesli açıklamalar eklenebiliyor. Metni sese dönüştürebiliyor.

Outlook 2019’un kişi kartları güncellendi. Mention özelliği eklendi. Seyahat ve teslimat mailleri için “Özet Kart” oluşturma özelliği geldi. Gelen kutusundaki önemli mailler diğerlerinden daha ön planda gözüküyor.


Office 2019 sadece Windows 10, Windows Server 2016 veya macOS'de çalışıyor. Windows 7 desteğinin kesilmesi kötü oldu. Bazı kurumsal şirketler hala daha Windows 10’a geçiş yapmadı. Office 2019 önceki sürümlerinin aksine 10 yıl değil 5 yıl güncelleme desteği alacak. Bu süre boyunca güvenlik güncelleştirmeleri yayınlanacak ve çeşitli yerel değişiklikler –para simgeleri vs.- uygulamalara eklenecek.

Bireysel kullanıcılar için ne zaman yayınlanacak?

Office 2019, toplu ticari lisans müşterileri için bugün yayınlandı. Microsoft’un açıklamasına göre birkaç hafta içinde bireysel ve ticari tüm müşterilerin kullanımına sunulacak. Bireysel müşteriler için ABD fiyatı 250 dolar olarak belirlenmiş. Türkiye fiyatı açıklanmadı.


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Umutcan 7 ay en beğenilen
Fiyatı mantıklı bir miktarda tutsalar bizim gibi ekonomisi problemli ülkelerde orjinal kullananlar artar,
fakat gerçekleri görmezden gelip halen abartı fiyatlandırma yapmaları bence potansiyel gelirlerini engelliyor.
Fiyatı mantıklı bir miktarda tutsalar bizim gibi ekonomisi problemli ülkelerde orjinal kullananlar artar,fakat gerçekleri görmezden gelip halen abartı fiy...
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TetraYazilim 7 ay
Alternatif programlar tavsiye edilir, OpenOffice, LibreOffice, Google Drive
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ntr34 7 ay
Adam akıllı fiyattan verin şu lisansları daha çok kazanırsınız microsoft
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DH Misafiri 5 ay
Akıllı olun Crackli kullanın biraz araştırıp nasıl kurulacağınıda öğrenirsiniz.
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WithQuasimodo 7 ay
Çok enteresan bir şekilde kurduğum 2019, kurduktan sonra 2016 oldu gene. Ki 2016'yı tamamen sistemden silmiştim. Anlayamadım iki kez kaldırıp yeniden kurdum ama yine 2016 yazıyor ama %100 2019 program. Neden olabilir ki böyle bir şey?
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307kd 7 ay
N11, sahibinden veya gittigidiyordan 30-50? arasi 2016 lisanslari satılıyor. Simdiye kadar belki 10 tane aldik. Magazalardan fahiş fiyatlara almaya gerek yok
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gopgop 7 ay
250 dolar neymiş la ne
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Anti Fanboy 7 ay
Office 2007'yi efsane bulan tek kişi ben miyim?
OpenOffice de güzeldi.
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lterlemez 7 ay Anti Fanboy
En iyi sürüm 2003 bana göre, 2007'den sonra özellikle Word kontrolden çıkmış durumda. Çoğu stil kafayı yedirtiyor.
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redoano 7 ay
Evde word excel kullanıyorsanız ücretsiz yazılımlar işinizi görebilir. Ama işin içine kurum girdiğinde office'in alternatifi yok. Hatta biraz büyük çaplı bir kurumdan bahsediyorsak microsoft'un bir sürü hizmetinin ve ürününün alternatifi yok. Kurumsal anlamda bulut piyasasını da günden güne ele geçiriyor microsoft azure ile, exchange online ile.
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DesTroYeR00x 7 ay
Yeni Microsoft Office 201999999 !!!! 2007 ye kıyasla %90, 2010'a kıyasla %60, 2013'e kıyasla %50 ve 2016 ya kıyasla %3o daha yavaş açılıyorrrrr !!! Lanet olası kapitalist sistem..
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ultramarine caeruleum 7 ay
Çoğu kişi fiyatından şikayet ediyor, alternatiflerinden bahsediyor vs... Size şunu çok kesin bir şekilde söyleyebilirim; Kurumlarda kullanılan Profesyonel Office versiyonunun ( bastırarak söylemekte fayda var OFFICE versiyonu) alternatifi yok.
Ve daha da önemlisi Microsoft Office'in Excel'i tek başına bir şirketin yüzbinlerce dolarının cebinde kalmasını sağlıyor.
Yaşlarınız daha küçük yada küçük ölçekli şirketlerde çalışıyorsunuz bu sebeple Office uygulamalarına ihtiyacınız olmayabilir. En fazla okulda sunum hazırlarsınız, yada tez yazarsınız olmadı excel'de 2+2 toplarsınız... Bunlar için Microsoft'a ihtiyacınız yok, ücretsiz programlar bile fazla bu amaçlar için.
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emre1393 7 ay ultramarine caeruleum
Adam haklı beyler, microsoftun yaptığı en iyi yazılım Microsoft office yazılımıdır, alternatifsizdir.
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lterlemez 7 ay ultramarine caeruleum
Zaten Excel olmasa Office'e elimi sürmeyeceğim.
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SEO-Uzmanı 7 ay
temelli linux a geçesim var, ama ne zaman geçeriz belli değil !
belkide android e geçeriz, sonuç olarak linux çekirdeği var !
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alican211 7 ay
Windows 10 üzerinde Office 2007 kullanıyorum evde ve ofis işlerinde ve hiç bu program artık bana yetmiyor yükselteyim dediğim olmadı.
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