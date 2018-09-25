Microsoft Office 2019 çıktı! Office 2019 ile gelen yenilikler neler?

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Microsoft Office 2019 sonunda yayınlandı. Windows ve Mac cihazlarda kullanılabilen Microsoft Office 2019, ilerleyen günlerde ülkemizde satışa sunulacak.

Microsoft Office ile Office 365 arasındaki farklar neler?

Microsoft Office 2019’un özelliklerinden bahsetmeden önce Microsoft Office paketi ile Office 365 servisi arasındaki farklardan kısaca bahsetmek gerek. Microsoft Office paketinin yaklaşık 3 yılda bir yeni sürümü çıkıyor. Bundan önce Office 2016 paketi çıkmıştı. Office 365 ise bulut tabanlı çalıştığı için sürekli güncelliğini kuruyor. Yeni özellikleri kullanmak için yeni bir sürüm indirmeye veya ekstra ödeme yapmaya gerek kalmıyor. Ancak Office 365’in aylık ücretini yatırmadığını zaman uygulamaya erişiminiz kısıtlanıyor.

Office 2019 ile gelen yenilikler neler?

Microsoft Office 2019 içerisinde Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, Access ve Publisher uygulamaları bulunuyor. Office 2016’nın çıkışından beri Office 365 ProPlus’a eklenen tüm özellikler Office 2019 içerisinde bulunuyor. Tüm Office uygulamalarına gelişmiş kalem desteği geldi. Dokunmatik kalemlerin basıncını ve eğimini algılıyor. Çeşitli güvenlik özellikleri ve ekip çalışması özellikleri eklendi.

PowerPoint 2019'un yeni özellikler ile görsel ve işlevsel açıdan daha etkili dosyalar oluşturulabiliyor. Örneğin PowerPoint 2019’a eklenen Morph özelliği sayesinde sayfaları arasında sinematik geçişler yapılabiliyor. PowerPoint Zoom da yeni özellikler arasında. Bu özelliğin nasıl çalıştığını bu bağlantıdan görebilirsiniz.

Sunumlara ikonlar, SVG görseller ve 3D modeller ekleyip düzenleyebiliyorsunuz. Üst bölümdeki araçlar çubuğuna yeni araçlar eklendi.

Excel 2019 ise veri analizi için yeni formüller, yeni grafik tabloları ve PowerPivot için geliştirmeler içeriyor. Huni şeklinde çizelgeler, 2 boyutlu haritalar ve zaman tüneli şeklinde grafikler oluşturulabiliyor.

Word 2019’a koyu tema modu eklendi. Bu sayede gece metin yazarken gözünüz daha az yorulacak. Metin belgesini okuyanların konuyu daha iyi kavramasını sağlayacak altyazılar ve sesli açıklamalar eklenebiliyor. Metni sese dönüştürebiliyor.

Outlook 2019’un kişi kartları güncellendi. Mention özelliği eklendi. Seyahat ve teslimat mailleri için “Özet Kart” oluşturma özelliği geldi. Gelen kutusundaki önemli mailler diğerlerinden daha ön planda gözüküyor.





Office 2019 sadece Windows 10, Windows Server 2016 veya macOS'de çalışıyor. Windows 7 desteğinin kesilmesi kötü oldu. Bazı kurumsal şirketler hala daha Windows 10’a geçiş yapmadı. Office 2019 önceki sürümlerinin aksine 10 yıl değil 5 yıl güncelleme desteği alacak. Bu süre boyunca güvenlik güncelleştirmeleri yayınlanacak ve çeşitli yerel değişiklikler –para simgeleri vs.- uygulamalara eklenecek.

Bireysel kullanıcılar için ne zaman yayınlanacak?

Office 2019, toplu ticari lisans müşterileri için bugün yayınlandı. Microsoft’un açıklamasına göre birkaç hafta içinde bireysel ve ticari tüm müşterilerin kullanımına sunulacak. Bireysel müşteriler için ABD fiyatı 250 dolar olarak belirlenmiş. Türkiye fiyatı açıklanmadı.