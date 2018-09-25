Instagram'ın kurucuları Facebook'tan ayrıldı

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2010 yılında Instagram'ı kuran Kevin Systrom ve Mike Krieger, uygulama 30 milyon kullanıcıya ulaştığında, 2012 yılında, uygulamayı 1 milyar dolar karşılığında Facebook'a satmıştı. Satışın ardından Kevin Systrom Instagram CEO'su olarak Mike Krieger ise Instagram'ın baş teknolojis sorumlusu(CTO) olarak Facebook'a bağlı bir şekilde çalışmaya devam etmişti. Aradan geçen altı yılın ardından Instagram 800 milyon kullanıcıya sahip dev bir platform haline gelirken Instagram'ın kurucuları Facebook'taki görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.





Yeni bir sayfa açacaklar

İlk olarak New York Times'ın duyurduğu ayrılık, Kevin Systrom tarafından kaleme alınan yazı ile doğrulandı. Geride kalan sekiz yıl için Instagram ve Facebook ekibine teşekkürlerini sunan Systrom, bugüne kadar kullanıcıların sevdikleri ürün ürettiklerini ve 13 kişilik bir ofisten dünyanın dört bir yanında toplamda bin kişinin çalıştığı ofislere yayıldıklarını dile getirdi. ''Merakımızı ve yaratıcılığımızı yeniden keşfetmek için biraz zaman ayırmayı planlıyoruz.'' ifadesini kullanan Systrom, Mike Krieger ile birlikte yeni ürünlerini oluşturmak için hazır olduklarını vurguladı.





Ayrılıkla ilgili konuşan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg iki isimden de övgüyle söz etti. İki ismin de olağanüstü ürün liderleri olduğunu vurgulayan Zuckerberg, ''Geçtiğimiz altı yıl boyunca onlarla çalışmaktan çok şey öğrendim ve çok eğlendim. Onlar için en iyisini diliyorum ve kuracakları şeyi görmeyi dört gözle bekliyorum.'' ifadesini kullandı.





WhatsApp'ın kurucuları da ayrılmıştı

Instagram'ın kurucuları ayrılık sebeplerini ''yeni bir sayfa açmak'' olarak temellendirse de iki ismin ayrılığı daha önce WhatsApp'ın kurucularının Facebook'tan ayrılmasını hatırlatıyor. WhatsApp'ın kurucularından Brian Acton, geçtiğimiz yıl WhatsApp'ın kullanıcı verilerini kötüye kullandığı yönündeki iddiaların ardından şirkette ayrılırken bir diğer WhatsApp kurucusu Jan Koum ise bu yılın başında yaşanan Cambridge Analytica skandalının ardından Facebook'taki görevinden istifa etmişti.





Kevin Systrom ve Mike Krieger'ın da artan gizlilik endişeleri ve ABD'li yetkililerden gelen baskı nedeniyle görevlerinden ayrılmış olabileceği iddia ediliyor.

https://www.engadget.com/2018/09/24/instagram-facebook-founders-resign/