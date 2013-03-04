Microsoft Office 365 her üç ayda bir güncellenecek





Microsoft'un uzun süredir hazırlıklarına devam ettiği ve kısa süre önce satışa sunduğu Office 365, güncelleme konusunda da önceki sürümlerden daha farklı bir yol haritası izleyecek.





Hem bulut tabanlı hem de yerleşik olarak Office yazılımları sunan Office 365, planlara göre her üç ayda bir güncelleme alacak. Güncelleme için gerekli mekanizmayı son haline getiren Microsoft, güncellemelerin büyük-küçük şeklinde bir rutin izleyeceğini belirtiyor. Bazı güncellemeler sadece yeni özellikler sunarken, bazı güncellemeler ise sistem bazında değişiklikler yapabilecek. Böylece daha kısa zaman aralıklarında yeni özellikler veya hata düzeltmeleri kullanıcılara gönderilmiş olacak.





Mobil cihaz segmentinde tüketicilerin kısa zaman aralıklı yazılım güncellemelerine olan büyük beklentileri bu alan dışında yazılım üreten firmaları da tedbirler almaya zorluyor.

http://www.slashgear.com/microsoft-office-365-to-be-updated-every-3-months-02272210/