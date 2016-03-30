Microsoft Office 365’in popülaritesini Slack tehdit ediyor

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Küresel ölçekte iş dünyasının en çok tercih ettiği ofis yazılımları çözümü olan Office 365, Microsoft’un aylık üyelik modeli ile satılan kapsamlı bir çözüm paketi. Son yayınlanan araştırma sonuçlarına göre de Microsoft ciddi bir farkla bu alanda lider durumda.

Şirketler için çalışanların online servisleri kullanmaları odağında tek noktadan giriş çözümleri üreten Okta tarafından yayınlanan rapora göre kurumsal firmaların %40’tan fazlası Microsoft Office 365 çözümlerini tercih ediyor. Sonrasındaysa aynı kulvarda yoğunluk sırasıyla Box, Google Apps, Amazon Web Services, Dropbox şeklinde yoğunlaşıyor. (Bu arada Salesforce online müşteri ilişkileri yönetimi noktasında çözümler üreten lider isim konumunda.)

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Okta tarafından paylaşılan bilgilere göreyse ilginç olan nokta Slack’in hızlı yükselişi. 3 Milyar Dolar değerlemeye ulaşan ve halka arz konusunda çalışan şirket, 2015 yılı ikinci yarısında bir önceki döneme göre %77’lik bir büyüme rakamı elde etmeyi başarmış.

İş dünyasına yönelik çözümlerde elini her geçen gün daha da güçlendiren Slack, her geçen gün yeni özelliklere kavuşarak etki alanını genişletiyor. Mesela kısa bir süre önce sesli arama özelliğine kavuşmuştu. Şimdilik tam olarak olmasa da kısa bir süre içinde kapsamlı iş paketleri de sunmaya başlaması Slack’i Microsoft, Google gibi isimlerin iş dünyasındaki etkinlikleri adına en büyük tehdit haline getirecek.