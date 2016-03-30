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Microsoft Office 365’in popülaritesini Slack tehdit ediyor

Microsoft Office 365 iş dünyasında en popüler web uygulamaları arasında. 3 Milyar Dolar değerlemeye ulaşan Slack ise bu alandaki tüm isimler için en büyük tehdit olabilir.
3 yıl
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Diğer Yazılım
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Microsoft Office 365’in popülaritesini Slack tehdit ediyor
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Küresel ölçekte iş dünyasının en çok tercih ettiği ofis yazılımları çözümü olan Office 365, Microsoft’un aylık üyelik modeli ile satılan kapsamlı bir çözüm paketi. Son yayınlanan araştırma sonuçlarına göre de Microsoft ciddi bir farkla bu alanda lider durumda.

Şirketler için çalışanların online servisleri kullanmaları odağında tek noktadan giriş çözümleri üreten Okta tarafından yayınlanan rapora göre kurumsal firmaların %40’tan fazlası Microsoft Office 365 çözümlerini tercih ediyor. Sonrasındaysa aynı kulvarda yoğunluk sırasıyla Box, Google Apps, Amazon Web Services, Dropbox şeklinde yoğunlaşıyor. (Bu arada Salesforce online müşteri ilişkileri yönetimi noktasında çözümler üreten lider isim konumunda.)

Microsoft Office 365’in popülaritesini Slack tehdit ediyor
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Okta tarafından paylaşılan bilgilere göreyse ilginç olan nokta Slack’in hızlı yükselişi. 3 Milyar Dolar değerlemeye ulaşan ve halka arz konusunda çalışan şirket, 2015 yılı ikinci yarısında bir önceki döneme göre %77’lik bir büyüme rakamı elde etmeyi başarmış.

İş dünyasına yönelik çözümlerde elini her geçen gün daha da güçlendiren Slack, her geçen gün yeni özelliklere kavuşarak etki alanını genişletiyor. Mesela kısa bir süre önce sesli arama özelliğine kavuşmuştu. Şimdilik tam olarak olmasa da kısa bir süre içinde kapsamlı iş paketleri de sunmaya başlaması Slack’i Microsoft, Google gibi isimlerin iş dünyasındaki etkinlikleri adına en büyük tehdit haline getirecek.


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myhotyro 3 yıl en beğenilen
Reklamlara hoş geldiniz. Slack'dan haberi olmayan milyonları haberdar etmek için güzel yöntem.
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acbold 3 yıl
Slack daha iyi bir servis. Office 365 kullanıcılarının direk olarak Slack ile nasıl bir bağlantısı olabilir çözemedim. Office 365 kısıtlı bir uygulama. Slack ise sonu olmayan diyebilirim artık her geçen gün yeni bir şeyler ekleniyor. Slack geleceğin en önemli adımlarından bir tanesi.
Kurumsal düzeyde neredeyse her istediğinizi bulabileceğiniz hem de bireysel olarak çok cüzi fiyatlara özel paketlerini satın alabileceğiniz bir uygulama.
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interwap 3 yıl
Anlamadım ben bu uygulamayı.
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olağan_şüpheli 3 yıl
libre
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myhotyro 3 yıl en beğenilen
Reklamlara hoş geldiniz. Slack'dan haberi olmayan milyonları haberdar etmek için güzel yöntem.
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