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Microsoft, Office için Antivirüs özelliğini duyurdu

Yazılım devi Microsoft yaptığı duyuruyla, Office 365 uygulamalarının kötü amaçlı makroları algılayıp engellemesini sağlamak için Antimalware Tarama Arabirimi'ni (AMSI) desteklediğini açıkladı.
8 ay
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Diğer Yazılım
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Virüslü makrolar uzun zamandır Microsoft Office kullanıcıları için en büyük tehditlerden biri olmuştur ve şirket bu yeni özelliğin kullanıcıların Office belgeleriyle çalışırken korunmalarına yardımcı olacağı belirtiliyor. AMSI'nin (Antimalware Tarama Arabirimi) en büyük avantajı, hemen hemen tüm antivirüs yazılımları ile beraber çalışabilen açık bir arayüz olması.

Özellik şu an kullanılabilir durumda

Windows'un varsayılan güvenlik yazılımı Windows Defender entegrasyonuna sahip olan AMSI, üçüncü parti antivirüs çözümlerini de destekliyor. Microsoft yetkilileri, Office VBA'daki bu yeni özelliğin piyasaya sürülmesinden birkaç hafta sonra on binlerce cihazın korunduğunu dair sinyaller aldıklarını belirterek AMSI'nin oldukça güçlü bir koruma sunduğunu belirtiyorlar.
AMSI, Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio ve Publisher gibi Office 365 uygulamalarıne entegre edilmiş ve kullanılabilir durumda. Ancak güvenlik ayarlarından "Tüm Makroları Etkinleştir" seçeneği aktif duruma getirilmişse söz konusu özelliğin makroları taramayacağını da belirtelim. Windows Defender kullanan Windows 10 kullanıcılarına özel olarak, bir makronun tehlikeli olup olmadığının belirlenmesi için AMSI entegrasyonu kullanan bulut tabanlı motor sayesinde ekstra koruma sağlandığı da ifade ediliyor.

https://cloudblogs.microsoft.com/microsoftsecure/2018/09/12/office-vba-amsi-parting-the-veil-on-malicious-macros/ Yorum Yaz
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TetraYazilim 8 ay
Yapabildikleri tek düzgün şey.
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ouzqan 8 ay
Defeder gibi gerçekten özellikli ama bu özelliğini tam veremeyen bir anti virüs yapmadıkları sürece sıkıntı yok
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