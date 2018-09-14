Microsoft, Office için Antivirüs özelliğini duyurdu

Virüslü makrolar uzun zamandır Microsoft Office kullanıcıları için en büyük tehditlerden biri olmuştur ve şirket bu yeni özelliğin kullanıcıların Office belgeleriyle çalışırken korunmalarına yardımcı olacağı belirtiliyor. AMSI'nin (Antimalware Tarama Arabirimi) en büyük avantajı, hemen hemen tüm antivirüs yazılımları ile beraber çalışabilen açık bir arayüz olması.

Özellik şu an kullanılabilir durumda

Windows'un varsayılan güvenlik yazılımı Windows Defender entegrasyonuna sahip olan AMSI, üçüncü parti antivirüs çözümlerini de destekliyor. Microsoft yetkilileri, Office VBA'daki bu yeni özelliğin piyasaya sürülmesinden birkaç hafta sonra on binlerce cihazın korunduğunu dair sinyaller aldıklarını belirterek AMSI'nin oldukça güçlü bir koruma sunduğunu belirtiyorlar.

https://cloudblogs.microsoft.com/microsoftsecure/2018/09/12/office-vba-amsi-parting-the-veil-on-malicious-macros/

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AMSI,vegibi Office 365 uygulamalarıne entegre edilmiş ve kullanılabilir durumda. Ancak güvenlik ayarlarından "" seçeneği aktif duruma getirilmişse söz konusu özelliğinda belirtelim. Windows Defender kullananözel olarak, bir makronun tehlikeli olup olmadığının belirlenmesi içinkullanan bulut tabanlı motor sayesindesağlandığı da ifade ediliyor.