Microsoft Office'in iOS ve Android versiyonuna karanlık mod geliyor

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz aylarda Microsoft'un Outlook uygulamasına karanlık modun geleceğine dair haberleri sizlere duyurmuştuk. Şimdi ise şirketten yapılan resmi bir açıklamaya göre Microsoft Office uygulamasının iOS ve Android versiyonları da karanlık mod alacak.
Pil tasarrufu da sağlayacakMedium'da yayınlanan bir habera göre, Microsoft Office'in tasarım müdürü Jon Friedman konuyla ilgili olarak: "Şirketler arası tasarım işbirliği, karanlık modu Office 365 başta olmak üzere daha geniş bir ürün grubuna sorunsuz bir şekilde getirmemizi sağlıyor." ifadelerini kullandı ve iOS 13 ile birlikte Microsoft Office'in hem iOS hem de Android platformları için karanlık mod desteği alacağına işaret etti.
Microsoft Office uygulamalarına gelecek olan karanlık mod, sadece görüntüden ibaret olmayacak. Friedman'a göre karanlık modun özelliklerinden biri de pil ömrünü koruması olarak gösteriliyor. Bu özellikle AMOLED ekranlarda pil tasarrufu sağlayacak. Gelecek güncellemelerde ise kullanıcı tercihlerine bağlı olarak karanlık modun otomatik olarak değişebileceği de belirtiliyor. Yeni özelliğin ise önümüzdeki ay iki platformda da başlatılması bekleniyor.
https://medium.com/microsoft-design/designing-dark-mode-31400530787a Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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