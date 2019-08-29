Microsoft Office'in iOS ve Android versiyonuna karanlık mod geliyor

Geçtiğimiz aylarda Microsoft'un Outlook uygulamasına karanlık modun geleceğine dair haberleri sizlere duyurmuştuk. Şimdi ise şirketten yapılan resmi bir açıklamaya göre Microsoft Office uygulamasının iOS ve Android versiyonları da karanlık mod alacak.

Pil tasarrufu da sağlayacak

https://medium.com/microsoft-design/designing-dark-mode-31400530787a

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Medium'da yayınlanan bir habera göre, Microsoft Office'in tasarım müdürükonuyla ilgili olarak: "Şirketler arası tasarım işbirliği, karanlık modu Office 365 başta olmak üzere daha geniş bir ürün grubuna sorunsuz bir şekilde getirmemizi sağlıyor." ifadelerini kullandı veile birlikte Microsoft Office'in hem iOS hem de Android platformları için karanlık mod desteği alacağına işaret etti.Microsoft Office uygulamalarına gelecek olan, sadece görüntüden ibaret olmayacak. Friedman'a göre karanlık modun özelliklerinden biri de pil ömrünü koruması olarak gösteriliyor. Bu özellikleekranlarda pil tasarrufu sağlayacak. Gelecek güncellemelerde ise kullanıcı tercihlerine bağlı olarak karanlık modunolarak değişebileceği de belirtiliyor. Yeni özelliğin iseiki platformda da başlatılması bekleniyor.