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Microsoft Office'in web uygulamalarına dikte özelliği geliyor

Yazılım devi Microsoft, özellikle disleksi olan kişilere yardımcı olmak için Office web uygulamalarına, konuşmaları yazıya çeviren dikte özelliğini getireceğini açıkladı.
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Diğer Yazılım
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft, ilk olarak bu yılın başlarında Word masaüstü uygulamasında dikte özelliğini kullanıma sunmaya başlamıştı. Şirket şimdi ise bu özelliğin Office'in web uygulamalarında de olacağını duyurdu.

İlk olarak Word ve OneNote'a gelecek

Dikte etme özelliği, konuşmaları metne çevirerek disleksi olan kişilerin Office uygulamalarını daha rahat bir şekilde kullanmalarını sağlayacak. Yazılım devinden yapılan açıklamada bu özelliğin önümüzdeki haftalarda hem Word hem de OneNote'da çevrimiçi olarak sunulacağı belirtildi.
Word ve OneNote dikte özelliğini alacak ilk web uygulamaları olacak. Ardından 2019'da ise PowerPoint, Excel ve Outlook uygulamalarının bu özelliğe sahip olacağı açıklandı. Microsoft aynı zamanda Word, OneNote ve Outlook'a gerçek zamanlı çeviri yetenekleri kazandırmak için çalışmalara başladıklarını da duyurdu.

https://educationblog.microsoft.com/2018/10/microsoft-made-by-dyslexia-help-dyslexic-students-thrive/ Yorum Yaz
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