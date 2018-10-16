Microsoft Office'in web uygulamalarına dikte özelliği geliyor

Microsoft, ilk olarak bu yılın başlarında Word masaüstü uygulamasında dikte özelliğini kullanıma sunmaya başlamıştı. Şirket şimdi ise bu özelliğin Office'in web uygulamalarında de olacağını duyurdu.

İlk olarak Word ve OneNote'a gelecek

Dikte etme özelliği, konuşmaları metne çevirerek disleksi olan kişilerin Office uygulamalarını daha rahat bir şekilde kullanmalarını sağlayacak. Yazılım devinden yapılan açıklamada bu özelliğin önümüzdeki haftalarda hem Word hem de OneNote'da çevrimiçi olarak sunulacağı belirtildi.

https://educationblog.microsoft.com/2018/10/microsoft-made-by-dyslexia-help-dyslexic-students-thrive/

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Word ve OneNote dikte özelliğini alacakolacak. Ardından 2019'da iseuygulamalarının bu özelliğe sahip olacağı açıklandı. Microsoft aynı zamanda Word, OneNote ve Outlook'ayetenekleri kazandırmak için çalışmalara başladıklarını da duyurdu.