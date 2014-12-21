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Microsoft, Online sunum hazırlama aracı Sway’ı kullanıma açtı.

4 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoftun bir süredir bekleme listesine adını yazdıran kullanıcılara sırayla kullanıma açtığı Sway uygulaması bu hafta itibari ile tüm kullanıcılar için erişilebilir hale geldi.
 
Online olarak sunum hazırlanmasına olanak sağlayan sistemde kullanıcılar bilgisayara ek bir program yüklemeden sunumlarını hazırlayabilecek, bulut sunucuya kaydettikleri sunumları da yine ek bir programa ihtiyaç duymadan istedikleri bilgisayardan erişerek sunumlarını gerçekleştirebilecekler.
Microsoft’un resmi bloğundaki yazıya göre 10 haftadır özel kullanıcıların deneyimine sunulan sistem bu süre içinde 1 milyonu aşan tekil ziyaretçi sayısına ve 175bin katılma isteğine ulaşmış bile. 
Artık tüm kullanıcılar Sway.com adresinde hizmet veren uygulamaya Microsoft hesabı ile katılıp faydalanabilirler.


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DarkHellKnightX 4 yıl
Okulda sunumlar için bazen Prezi kullanıyorduk. Bu sway deki örnek sunumlar sanki süslü püslü dijital bir kitap gibi duruyor. Yani öğretmen burada içerik hazırlayıp öğrencilere çalışmaları için dağıtsa çok daha faydalı olur
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