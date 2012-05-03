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Microsoft Research evinizi kontrol edebileceğiniz HomeOS projesi üzerinde çalışıyor

7 yıl
2,3b
1
8
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın evinizdeki elektronik sistemleri Android cihazlarınızdan kontrol edebileceğiniz Android@Home projesi üzerinde çalışırken, Microsoft Research bölümü de benzer HomeOS projesini geliştiriyor.

Microsoft Research yayınladığı bir bildiri ile HomeOS projesinin detaylarını aydınlığa kavuşturdu. Konsept içerisinde konsollar, modemler, bilgisayarlar, yazıcılar, akıllı telefonlar, klimalar ve ışık sistemleri, HomeOS'a bağlı birer çevre birimi gibi görünüyor ve kontrol ediliyor.

HomeOS konsepti C# ve .Net 4.0 Framework kullanılarak geliştirilmiş olsa da Windows OS'den ayrılmyacak. HomeOS ev otomasyonu için ayrılmış bir geçit bilgisayarı üzerinde çalışacak. HomeOS çekirdeği kendisine erişen cihazların tanıyamayacağı yapıda olacak ancak yeni cihazların daha kolay adapte olmasını sağlayacak.

HomeOS şimdiye kadar 12 evde denendi, 42 geliştirici uyumlu uygulamalar yazdı ve ek ev cihazları için destek geliştirdi. HomeOS uygulamaları ise geçit bilgisayarı üzerine HomeStore adı verilen bir uygulama mağazasından indiriliyor.

Microsoft projenin ticari olarak kullanılma ihtimali olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte ne zaman olacağı konusunda bir tahmin yok ve çalışmalar devam ediyor. Ancak firma konsepti desteklemekte kararlı görünüyor.

http://research.microsoft.com/pubs/157701/homeos.pdf Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl

İyi ev otomasyonuda hacklenmeye başlar. Hırsızlar artık bilgisayar kurslarına yazılsın :)
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DH Misafiri 7 yıl
akıllı ev sistemi çoktan var.
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savinelli 7 yıl
evlerimiz teknolojik çöplüğe dönüşme yolunda hızlı adımlarla ilerliyor desenize.
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abakuzam 7 yıl
aileye saygı kalmadı artık[>:][>:]

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1963bursa 7 yıl
Güvenlik sistemi için lazım ama bu cihazın kullanışlı olabilmesi için evin tabletlerle dolu olması gerek.
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oktayakgoz 7 yıl
Orqun06
Gelecekteki konuşmaları duyar gibiyim : Evine virüs bulaştı ,Evim çöktü :)

diğer bir grupta bizim evimize virüs bulaşmaz ama biz spor olsun diye virüs temizliyoruz diyeceklerdir.
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E_Aydin35 7 yıl
Desene artık Teknoloji Tasarım derslerinde, rehberlikk derslerinde elimize tutşturdukları kağıtlara "hayalinizi yazın çocuklar" deyip bize görev veren öğretmenlere bizde inat olsun diye en saçma ne varsa yazardık ama onlar gerçekleşiyor şimdi..
Kıyametin alametleri :)
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FightForBeer 7 yıl
Gelecekteki konuşmaları duyar gibiyim : "Evine virüs bulaştı" ,"Evim çöktü" :)
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