Microsoft Research evinizi kontrol edebileceğiniz HomeOS projesi üzerinde çalışıyor

Google'ın evinizdeki elektronik sistemleri Android cihazlarınızdan kontrol edebileceğiniz Android@Home projesi üzerinde çalışırken, Microsoft Research bölümü de benzer HomeOS projesini geliştiriyor.





Microsoft Research yayınladığı bir bildiri ile HomeOS projesinin detaylarını aydınlığa kavuşturdu. Konsept içerisinde konsollar, modemler, bilgisayarlar, yazıcılar, akıllı telefonlar, klimalar ve ışık sistemleri, HomeOS'a bağlı birer çevre birimi gibi görünüyor ve kontrol ediliyor.





HomeOS konsepti C# ve .Net 4.0 Framework kullanılarak geliştirilmiş olsa da Windows OS'den ayrılmyacak. HomeOS ev otomasyonu için ayrılmış bir geçit bilgisayarı üzerinde çalışacak. HomeOS çekirdeği kendisine erişen cihazların tanıyamayacağı yapıda olacak ancak yeni cihazların daha kolay adapte olmasını sağlayacak.





HomeOS şimdiye kadar 12 evde denendi, 42 geliştirici uyumlu uygulamalar yazdı ve ek ev cihazları için destek geliştirdi. HomeOS uygulamaları ise geçit bilgisayarı üzerine HomeStore adı verilen bir uygulama mağazasından indiriliyor.





Microsoft projenin ticari olarak kullanılma ihtimali olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte ne zaman olacağı konusunda bir tahmin yok ve çalışmalar devam ediyor. Ancak firma konsepti desteklemekte kararlı görünüyor.