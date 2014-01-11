Microsoft : Sony bu yıl bir Windows Phone cihazı piyasaya sürecek





Bir süredir Microsoft'un Windows Phone ekosistemine katılması için Sony firması ile görüşme halinde olduğu gündeme geliyordu. Görüşme Microsoft tarafından da doğrulandı.





Haftasonuna doğru yapılan bir röportajda konuşan Microsoft yöneticilerinden Greg Sullivan, yapılan görüşmeler neticesinde olumlu sonuçlar aldıklarını ve bir Sony yetkilisinin Windows Phone akıllı telefonu üreteceklerini doğruladığını belirtti. Sony de daha önce Microsoft ile görüşme halinde olduklarını duyurmuştu.

Microsoft ve Sony'nin geçmiş yıllarda yaptığı ortaklıktan doğan Windows Phone prototipi sadece eBay üzerinde açık artırma ile satılma imkanı bulmuştu. O günden sonra Sony ekosisteme uzak kaldı.





Microsoft özellikle Android tarafında gerek malzeme kalitesi gerekse yazılım ürünleri ile başarılı işler yapan üreticileri kendi ekosisteminde de görmek istiyor. Firma geçen yıl HTC'den One tarzında akıllı telefonları Windows Phone için de geliştirmesini istemişti.





Sony de bu yıl Xperia Z ile başlayan yeni serisinde tasarımı ve suya dayanıklılık özellikleri ile dikkat çekmişti. Windows Phone tarafında da Xperia Z tasarımlı akıllı telefonlar ilgi görecektir.





Kaynaklar ilk Sony Windows Phone 8 akıllı telefonunun üretim aşamasına geçtiğini ve MWC 2014 etkinliğinin ardından da piyasaya sürüleceğini belirtiyor.

http://wmpoweruser.com/microsofts-greg-sullivan-confirms-that-sony-will-release-a-windows-phone/