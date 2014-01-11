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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft : Sony bu yıl bir Windows Phone cihazı piyasaya sürecek

5 yıl
11,8b
1
135
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft : Sony bu yıl bir Windows Phone cihazı piyasaya sürecek

Bir süredir Microsoft'un Windows Phone ekosistemine katılması için Sony firması ile görüşme halinde olduğu gündeme geliyordu. Görüşme Microsoft tarafından da doğrulandı.

Haftasonuna doğru yapılan bir röportajda konuşan Microsoft yöneticilerinden Greg Sullivan, yapılan görüşmeler neticesinde olumlu sonuçlar aldıklarını ve bir Sony yetkilisinin Windows Phone akıllı telefonu üreteceklerini doğruladığını belirtti. Sony de daha önce Microsoft ile görüşme halinde olduklarını duyurmuştu.
Microsoft ve Sony'nin geçmiş yıllarda yaptığı ortaklıktan doğan Windows Phone prototipi sadece eBay üzerinde açık artırma ile satılma imkanı bulmuştu. O günden sonra Sony ekosisteme uzak kaldı.

Microsoft özellikle Android tarafında gerek malzeme kalitesi gerekse yazılım ürünleri ile başarılı işler yapan üreticileri kendi ekosisteminde de görmek istiyor. Firma geçen yıl HTC'den One tarzında akıllı telefonları Windows Phone için de geliştirmesini istemişti. 

Sony de bu yıl Xperia Z ile başlayan yeni serisinde tasarımı ve suya dayanıklılık özellikleri ile dikkat çekmişti. Windows Phone tarafında da Xperia Z tasarımlı akıllı telefonlar ilgi görecektir.

Kaynaklar ilk Sony Windows Phone 8 akıllı telefonunun üretim aşamasına geçtiğini ve MWC 2014 etkinliğinin ardından da piyasaya sürüleceğini belirtiyor. 

http://wmpoweruser.com/microsofts-greg-sullivan-confirms-that-sony-will-release-a-windows-phone/ Yorum Yaz
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darknesss45 5 yıl en beğenilen hesap34
hesap34
Android çok kullanışlı ve stabil. wp tutmaz diye düşünüyorum. bence bilgisayarlarada gelmeli android en azından windows8 in pc arayüzünden daha fazla kullanılır.

Android kullanisli ama stabil degil, wp stabil ama kullanisli degil, ios kullanisli ve stabil ama pahali ve kisitli kisaca; hepsinin cani cehenneme
hesap34Android çok kullanışlı ve stabil. wp tutmaz diye düşünüyorum. bence bilgisayarlarada gelmeli android en azından windows8 in pc arayüzün...
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u.r.k. 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore


coolsten

Android sevmiyormusun

Androidin sevilecek yanı mı var ? iOS, Windows Phone desen neyse de Android nedir ya, isminde bile hayır yok

Google kimmiş, arama motorunun teki. Microsoft gibi bir yazılım devi varken google'a iş düşmez.

Akıllı cihazların babası Windows Mobile ile Microsoft'tur bu böyle biline.

Microsoftun Office haricinde iyi bir ürünü piyasada yok. ondan sonraki ürünü ise Xp ydi. O da SP2 ile adama benzemişti.

Cep telefonundan televizyona, uydu cihazına kadar android yüklenirken nasıl geleceğin sistemi WP oluyor orasını anlamadım?
TurboCorecoolstenAndroid sevmiyormusunAndroidin sevilecek yanı mı var ? iOS, Windows ...
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2 Yanıt Yanıtla +36
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General. 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore
web101
Eğer doğruysa Sony tasarımı ve kalitesiyle Wp8 platformunda kısa sürede Htc ve Samsung'u geçer.

HTC'yi WP pazarında tutmamasının sebebi Nokia kadar kendi yazılımını sunmamasıydı. Eğer androide verdiği özeni WPye verseydi şu an şirket kar etmekte Windows RTli tablet çıkarmıştı

Sony kalitesini kanıtlamış faaliyet gösterdiği her sektörde öncü bir firma olmuştur.Yani Htc ile karşılaştırılmayacak kadar büyük ve teknoloji alt yapısı,bilgi birikimi olan bir firmadır.Her ne kadar bazı dönemler iyi yönetilmesede Sony elit bir markadır ve ne zaman ne yapacağı hiç belli olmaz.Biraz agresif yönetilirse Samsung,Htc,Nokia dinlemez alayına gider
TurboCoreweb101Eğer doğruysa Sony tasarımı ve kalitesiyle Wp8 platformunda kısa sürede Htc ve Samsung'u geçer....
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1 Yanıt Yanıtla +32
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kymelria 5 yıl
Koskoca NOKIAyı çöpe çevirip firma değerini yerlere düşüren WINDOWS işletim sistemi kancayı SONYe takmış.

vah sony vah


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okan_cehapelioglu 5 yıl
sony kalitesi wp ile buluşcak sonucu merak ediyorum bekleyip görcez
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sony kalitesi wp ile buluşunca nolcak merak ediyorum
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ultraslan.1905 5 yıl
isteyen windows kullanır isteyen android kullanır herkes birbirine girmiş sony koskoca bi marka ne yaptığını biliyordur herhalde
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Hi Guy 5 yıl
Sony güncelleme konusunda pek iyi değil eski telefonlarını sevmez. Şimdi Windows Phone telefon çıkarsa 3 yıl destek vermek zorunda, benim görüşüm Sony orayıda boş bırakmayalım hesabı Htc gibi 2 tane telefon çıkarır satışlarına göre sayılarını arttırır bir anda geçiş olmaz.
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Nokia Specialist 5 yıl Hi Guy
Sen sınırsız yememiş miydin Samsung fanı
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lj94 5 yıl
microsoft'un office dışında iyi bir ürünü yokmuş. yaw he by. bir de 30 küsür kişi uplamış ya şaka gibi
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Utku 5 yıl lj94
lj94
microsoft'un office dışında iyi bir ürünü yokmuş. yaw he by. bir de 30 küsür kişi uplamış ya şaka gibi


Bunu soylemek, sacmalamaktan baska bir sey degil.

Butun Microsoft yazilimlarini korsan kullanan adamlar Microsoft'a somurucu diye kiziyor ya bir de..
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u.r.k. 5 yıl
Office dışında rakiplerinden önde olduğu bir ürünü var mı?
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u.r.k. 5 yıl Utku
Office dışında rakiplerinden önde olduğu bir ürünü var mı?
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theNomac 5 yıl
cesitlilik iyidir son kullaniciya yarar.

devam.

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huseyintat 5 yıl
Yahu abartacak ne var ? Samsung da WP çöp ile bir telefon çıkarttı :D ama adını bile duyan yok ,bunlar sadece kapıyı açık tutmaya çalışıyor :D WP çöpçüleri de seviniyor :D androide laf atıyorlar 2 gram beyin ile.Kutularınızı patlattı ya android ondan sinirlisiniz ;)
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coolsten 5 yıl huseyintat
yaş max.12
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mert263 5 yıl
Çok iyi olur hem wp'nin gelişimi hızlanır ayrıca sony bu aralar atağa geçti özellikle z1 compact'la.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Nokia ile devam etsinler.Gelişimi tamamlasınlar diğer üreticilerde katılsın.Sony nin katılmasını istemem.
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