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Microsoft Store uygulaması yakında Windows 10 Mobile platformunu desteklemeyecek

Microsoft'un kaderine terk ettiği Windows Phone platformu için bir kötü haber daha geldi. Microsoft Store uygulamasının yeni sürümleri artık Windows 10 Mobile yüklü cihazlarda çalışmayacak.
2 hf.
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Teknoloji devi Microsoft, kısa süre önce Windows Mobile kullanıcılarına Android ve iOS cihazlara geçmelerini tavsiye etmişti. Zira yazılım devi 2017 yılında Windows Phone platformunu deyim yerindeyse kaderine terk etti. Hal böyle olunca geliştiriciler de platforma ilgi göstermemeye başladı ve işletim sistemi için yolun sonu göründü.
Ayrıca Bkz. "Delikli ekrana sahip Motorola One Vision, 15 Mayıs'ta tanıtılacak"
Windows Mobile'ın tabuduna çakılan son çivi ise Microsoft Store desteğinin sona ermesi oldu. Uygulamanın 11904.1001.1 numaralı sürümü sadece Windows 10 yapı 16299 veya üstünü destekliyor. Windows 10 Mobile kullanıcıları 15254 numaralı yapıda kaldıkları için Microsoft Store uygulamasının yeni sürümlerini kullanamayacaklar.

Yeni özellikleri kullanamayacaklar

Ancak bu Microsoft Store uygulamasını hiç kullanmayacakları ve uygulama indiremeyecekleri anlamına gelmiyor. Sadece mağaza uygulamasını güncellemeleri ve yeni sürümünü kullanmaları mümkün olmayacak. Yani uzun vadede Microsoft Store uygulamasına gelecek yeni özelliklerden faydalanamayacaklar.

http://www.aggiornamentilumia.it/2019/05/03/le-nuovi-versioni-del-microsoft-store-non-supporteranno-piu-windows-10-mobile/ Yorum Yaz
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muratkaya 2 hf. en beğenilen
Arkadaşlar son gelen haberlere göre Windows mobile çok gelişecekmiş WhatsApp'ı bile olacakmış. Dandroidçilerin çamur atmasına aldırmayın.
Lumia XL aldım çok memnunum, fotoğraf çekme özelliği var.
Arkadaşlar son gelen haberlere göre Windows mobile çok gelişecekmiş WhatsApp'ı bile olacakmış. Dandroidçilerin çamur atmasına aldırmayın.Lumia XL aldım çok...
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cengiz4565 2 hf.
Arka cebe koy otur kalk duzelir
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CoreXXX 2 hf.
Microsoft ayağa sıkmak yerine ayağı tarıyor resmen:)
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pUnduli 2 hf.
Gene bütün "komikler" toplanmış ; Whatsapp bile olacakmış diyen köylü Whatsapp zaten var, Lumia 950 XL de çekilen fotoğraf kalitesi ise hala referans olarak yarışır durumda, bilmiyorsan bari susta ...
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gs09gs09 2 hf.
Ulan valideye aldigimiz lumia 1020 yalan oldu desene :) bi sekil android room felan atiliyosa atariz artik
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darkaura 2 hf.
zamaninda o kadar dedik, microsoftun ipiyle kuyuya inilmez. o iste kolay para gormezse sirket stratejisini bir gecede degistirir, babasini yolda biraksa umrunda olmaz. gecmisine baktiginda bu adamlarin her isi boyle.
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DH Misafiri 2 hf.
hepsi bi yandan vuruyorlar telefonuma
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DH Misafiri 2 hf.
kullananlar hala var. şurası kesin ki microsoft windows phone kullanıcılarını cidden mağdur etmiştir instagram bile desteği kesti.
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muratkaya 2 hf. en beğenilen
Arkadaşlar son gelen haberlere göre Windows mobile çok gelişecekmiş WhatsApp'ı bile olacakmış. Dandroidçilerin çamur atmasına aldırmayın.
Lumia XL aldım çok memnunum, fotoğraf çekme özelliği var.
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yc#1 2 hf.
Kendisine güvenenleri yarı yolda bırakmada İntel ile kafa kafaya yarışır.
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pUnduli 2 hf.
Çok lazım olursa ( ki olmaz ) xap indirir kurarız üzülmeyin.
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