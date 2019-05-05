Microsoft Store uygulaması yakında Windows 10 Mobile platformunu desteklemeyecek

Teknoloji devi Microsoft, kısa süre önce Windows Mobile kullanıcılarına Android ve iOS cihazlara geçmelerini tavsiye etmişti. Zira yazılım devi 2017 yılında Windows Phone platformunu deyim yerindeyse kaderine terk etti. Hal böyle olunca geliştiriciler de platforma ilgi göstermemeye başladı ve işletim sistemi için yolun sonu göründü.

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Windows Mobile'ın tabuduna çakılan son çivi ise Microsoft Store desteğinin sona ermesi oldu. Uygulamanın 11904.1001.1 numaralı sürümü sadece Windows 10 yapı 16299 veya üstünü destekliyor. Windows 10 Mobile kullanıcıları 15254 numaralı yapıda kaldıkları için Microsoft Store uygulamasının yeni sürümlerini kullanamayacaklar.

Yeni özellikleri kullanamayacaklar

Ancak bu Microsoft Store uygulamasını hiç kullanmayacakları ve uygulama indiremeyecekleri anlamına gelmiyor. Sadece mağaza uygulamasını güncellemeleri ve yeni sürümünü kullanmaları mümkün olmayacak. Yani uzun vadede Microsoft Store uygulamasına gelecek yeni özelliklerden faydalanamayacaklar.

http://www.aggiornamentilumia.it/2019/05/03/le-nuovi-versioni-del-microsoft-store-non-supporteranno-piu-windows-10-mobile/