Microsoft, Talko'yu satın aldı

Haber Editörü
İhtiyaçları doğrultusunda yeni şirketleri bünyesine dahil etmekten çekinmeyen isimlerden Microsoft, resmi olarak Talko'yı satın aldığını duyurdu.
Şimdilik sadece iOS platformunda yer alan ve Android için de planları yapılıyor denilen Talko, temel olarak takımların hem mesaj hem de video üzerinden iletişim kurmasına dayanıyor. Bu açıdan kurumlara hitap eden uygulama, eski Microsoft yöneticisi Ray Ozzie tarafından kurulan bir giriş olarak dikkatleri üzerine çekiyor.
Microsoft'un Talko'yu satın almasının arkasında ise "Skype" yer alıyor. Skype'ı geliştirmek için Talko'nun ekibi Skype takımına katılacak ve hem Skype hem de Skype Kurumsal için yeni teknolojiler geliştirilecek. Talko'nun mevcut hizmetleri ise 2016 Mart ayında son erecek.
https://blogs.microsoft.com/firehose/2015/12/21/talko-comes-to-skype-2/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hemen kızmayın. Fenerde her sene ligde kim gol kralı olduysa alır, kimin yıldızı parlamışsa alır kariyerini bitirir adamların. Zafer Biryol, Okan Yılmaz, Gökhan Ünal, Emenike, Ali Bilgin vs vs bi ton adamı alır öldürü futbol hayatını artık ya 2. lig de ya alt seviye takımlarda geçirir o adamlar. Elinde ki değerleri de bilemez gider satar.
Servet Çetin, Tuncay Şanlı gibi.
Microsoft'ta işte burada aynı. msn dediğin öyle böyle değildi feys bile bitiremedi bu mereti ms kendi elleriyle bitirdi. Skype ne güzeldi ms aldı şimdi kullanan bir lumiacılar. Aha bunu da alsın mahveder yakında.
Bu kadar aç gözlü bir şirket olamaz gerçekten bu şirketin tek derdi o popüler uygulamayı satın alıp aklınca kendisi para kazanacak. Skype'ı aldı ne oldu döndü mü köşeyi tam tersine skype'ı bitirmek için satın aldı.
Yazıklar olsun yaa yıllardan beri skype kullanan birisi olarak skype uygulamasını işe yaramaz hale getirmeyi başardı ya helal olsun bu şirketin böyle ara ara uygulama satın almasına sinir oluyorum. Tek amacı o uygulamayı piyasadan silmek.