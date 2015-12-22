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Microsoft, Talko'yu satın aldı

Yazılım devi Microsoft, popüler anlık mesajlaşma ve video sohbet servisi Skype'ı daha iyi hale getirmek için Talko'yu satın aldığını duyurdu ve geleceğe yönelik önemli bir adım atmış oldu.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft, Talko'yu satın aldı
İhtiyaçları doğrultusunda yeni şirketleri bünyesine dahil etmekten çekinmeyen isimlerden Microsoft, resmi olarak Talko'yı satın aldığını duyurdu.
Şimdilik sadece iOS platformunda yer alan ve Android için de planları yapılıyor denilen Talko, temel olarak takımların hem mesaj hem de video üzerinden iletişim kurmasına dayanıyor. Bu açıdan kurumlara hitap eden uygulama, eski Microsoft yöneticisi Ray Ozzie tarafından kurulan bir giriş olarak dikkatleri üzerine çekiyor.
Microsoft'un Talko'yu satın almasının arkasında ise "Skype" yer alıyor. Skype'ı geliştirmek için Talko'nun ekibi Skype takımına katılacak ve hem Skype hem de Skype Kurumsal için yeni teknolojiler geliştirilecek. Talko'nun mevcut hizmetleri ise 2016 Mart ayında son erecek.
 

https://blogs.microsoft.com/firehose/2015/12/21/talko-comes-to-skype-2/ Yorum Yaz
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gcb1903 3 yıl en beğenilen
Microsoft = Fenerbahçe.
Hemen kızmayın. Fenerde her sene ligde kim gol kralı olduysa alır, kimin yıldızı parlamışsa alır kariyerini bitirir adamların. Zafer Biryol, Okan Yılmaz, Gökhan Ünal, Emenike, Ali Bilgin vs vs bi ton adamı alır öldürü futbol hayatını artık ya 2. lig de ya alt seviye takımlarda geçirir o adamlar. Elinde ki değerleri de bilemez gider satar.
Servet Çetin, Tuncay Şanlı gibi.
Microsoft'ta işte burada aynı. msn dediğin öyle böyle değildi feys bile bitiremedi bu mereti ms kendi elleriyle bitirdi. Skype ne güzeldi ms aldı şimdi kullanan bir lumiacılar. Aha bunu da alsın mahveder yakında.
Microsoft = Fenerbahçe.Hemen kızmayın. Fenerde her sene ligde kim gol kralı olduysa alır, kimin yıldızı parlamışsa alır kariyerini bitirir adamların. Zafer...
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SKYFALL 3 yıl
Skype'ı microsoft satın almadan önce 10 numara 5 yıldız bir uygulamaydı şimdi ise işe yaramaz bir uygulama haline geldi.
Bu kadar aç gözlü bir şirket olamaz gerçekten bu şirketin tek derdi o popüler uygulamayı satın alıp aklınca kendisi para kazanacak. Skype'ı aldı ne oldu döndü mü köşeyi tam tersine skype'ı bitirmek için satın aldı.
Yazıklar olsun yaa yıllardan beri skype kullanan birisi olarak skype uygulamasını işe yaramaz hale getirmeyi başardı ya helal olsun bu şirketin böyle ara ara uygulama satın almasına sinir oluyorum. Tek amacı o uygulamayı piyasadan silmek.
Skype'ı microsoft satın almadan önce 10 numara 5 yıldız bir uygulamaydı şimdi ise işe yaramaz bir uygulama haline geldi.Bu kadar aç gözlü bir şirket olamaz...
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Pi 3 yıl
Ya ne biçim kafasız firmasin sen ya. Gitti live messengeri kapattı saçma sapan işler yapıyor şimdi. Messengeri mobile uydur üç beş yenilik koy tamamdır. Mis gibi programın içine ettiler. Adam olmaz bunlar
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AMERICAN 3 yıl
Ms de para bol
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ylmzsngl 3 yıl
hayati54
Bence Msn Messenger geri gelmeli.

Ne çok kullanırdık zamanında :) Nostajji için bile olsa devam edebilir aslında. Hatta mobilde bile diğer messenger programlarını zorlayacak kadar kullanıcı bulur :)
1 Yanıt Yanıtla
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Umutcan 3 yıl ylmzsngl
ylmzsngl
hayati54
Bence Msn Messenger geri gelmeli.

Ne çok kullanırdık zamanında :) Nostajji için bile olsa devam edebilir aslında. Hatta mobilde bile diğer messenger programlarını zorlayacak kadar kullanıcı bulur :)

Eleştirilen nokta da bu zaten. Mis gibi messenger piyasasında lidersin, ileri görüşlü olamayıp facebook ve whatsapp messenger gibi hizmetlere yeniliyorsun.
Üstelik ne güzel msnde pc client vardı. Telefon devrimine ayak uydurmadılar ayakta uyudular.
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OverClocK1ng 3 yıl
Eyvah eyvah. Yazık ya. Valla üzüldüm.
Zira Microsoft, neyi satın alsa berbat ediyor, s.çıp batırıyor.
Skype eskiden ne süperdi. Her şeyiyle şahane çalışıyordu. Şimdi beş para etmez bir hal aldı. Bunu sadece ben demiyorum. Bakarsanız yukarıda başkaları da aynı şeyi söylüyor. Üstelik böyle düşünen çok insan var.
Bunun da içine edecektir...
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Umutcan 3 yıl
Yorumlara tamamen katılıyorum, Microsoft her işe bir hevesle girer ama devamını getirmez sonra o hizmeti kapatır atar çöpe.
Çok fazla örneği var. Böylesine öncü bir firmanın böyle kötü yönetimi olması son yıllardaki durgunluğunun sebebi.
Bunu Microsoft sever biri olarak söylüyorum.
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kadirirdem 3 yıl
Güzel atılım olmuş skype da baya fayda eder....
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benhuraxu 3 yıl
Fatih terim'in önüne konulan 10milyon ve Arda için verilen 30 milyonu unutmuşsun
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alemburda34 3 yıl
Elemanlari almak icin firmayi satin almak bu nasil bir mantik
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acbold 3 yıl
Skype kullanışsız rezalet bir uygulama. Metro app olarak çalıştırdığımızda daha rezalet bir hal alıyor. Microsoft ne yapmaya çalışıyor anlamak güç. messenger ilk sürümü bile skype'dan daha sade ve kullanışlıydı.
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gcb1903 3 yıl en beğenilen
Microsoft = Fenerbahçe.
Hemen kızmayın. Fenerde her sene ligde kim gol kralı olduysa alır, kimin yıldızı parlamışsa alır kariyerini bitirir adamların. Zafer Biryol, Okan Yılmaz, Gökhan Ünal, Emenike, Ali Bilgin vs vs bi ton adamı alır öldürü futbol hayatını artık ya 2. lig de ya alt seviye takımlarda geçirir o adamlar. Elinde ki değerleri de bilemez gider satar.
Servet Çetin, Tuncay Şanlı gibi.
Microsoft'ta işte burada aynı. msn dediğin öyle böyle değildi feys bile bitiremedi bu mereti ms kendi elleriyle bitirdi. Skype ne güzeldi ms aldı şimdi kullanan bir lumiacılar. Aha bunu da alsın mahveder yakında.
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hayati54 3 yıl
bence Msn Messenger geri gelmeli.
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