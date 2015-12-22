Microsoft, Talko'yu satın aldı

İhtiyaçları doğrultusunda yeni şirketleri bünyesine dahil etmekten çekinmeyen isimlerden Microsoft, resmi olarak Talko'yı satın aldığını duyurdu.

Şimdilik sadece iOS platformunda yer alan ve Android için de planları yapılıyor denilen Talko, temel olarak takımların hem mesaj hem de video üzerinden iletişim kurmasına dayanıyor. Bu açıdan kurumlara hitap eden uygulama, eski Microsoft yöneticisi Ray Ozzie tarafından kurulan bir giriş olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Microsoft'un Talko'yu satın almasının arkasında ise "Skype" yer alıyor. Skype'ı geliştirmek için Talko'nun ekibi Skype takımına katılacak ve hem Skype hem de Skype Kurumsal için yeni teknolojiler geliştirilecek. Talko'nun mevcut hizmetleri ise 2016 Mart ayında son erecek.

https://blogs.microsoft.com/firehose/2015/12/21/talko-comes-to-skype-2/