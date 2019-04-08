Microsoft Translator, Windows 10 Mobile platformuna veda ediyor

Teknoloji Editörü
Facebook, Messenger ve Instagram uygulamalarının bu ay Windows 10 Mobile platformuna veda edeceklerinin açıklanmasının ardından, Microsoft Translator uygulamasının da platformdan kaldırılacağı duyuruldu.
Diğer platformlarda devam edecek
Yazılım devi Microsoft'un yaptığı açıklamaya göre çeviri uygulaması Microsoft Translator, Microsoft Mağazası'ndan kaldırılacak, ancak şimdiye kadar uygulamayı yükleyen kullanıcılar hizmetten faydalanmaya devam edebilecekler. Metin çevirisi aktif olan uygulamanın, konuşma çeviri özelliğinin ise 15 Ekim 2019 tarihinden itibaren kullanılamayacağı ifade ediliyor.Bu gelişmeye ek olarak Microsoft, Aralık 2019 tarihinden itibaren artık destek sunmayacağı Windows 10 Mobile işletim sistemi için geliştirilen uygulamaların, Android ve iOS kullanıcılarına sunulmaya devam edileceğini de belirtiyor. Microsoft Translator uygulamasının Windows 10 işletim sistemi için desteklenmeye devam edeceğini de söyleyelim.
https://microsofttranslator.uservoice.com/knowledgebase/articles/1908547-translator-app-on-windows-phone-10-end-of-life Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İçiniz rahat olsun. Yakında market gelişecek ve o zaman Android gününü görecek. Isınmak için pantolonuna işemek zorunda kalacak.
Fakat sorun yok. Havalar ısınıyor. Çabuk kurur. Tek sorun koku.
Onu da Febreze'le hallederiz...