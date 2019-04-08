Microsoft Translator, Windows 10 Mobile platformuna veda ediyor

Facebook, Messenger ve Instagram uygulamalarının bu ay Windows 10 Mobile platformuna veda edeceklerinin açıklanmasının ardından, Microsoft Translator uygulamasının da platformdan kaldırılacağı duyuruldu.

Diğer platformlarda devam edecek

Yazılım devi Microsoft'un yaptığı açıklamaya göre çeviri uygulaması Microsoft Translator, Microsoft Mağazası'ndan kaldırılacak, ancak şimdiye kadar uygulamayı yükleyen kullanıcılar hizmetten faydalanmaya devam edebilecekler. Metin çevirisi aktif olan uygulamanın, konuşma çeviri özelliğinin ise 15 Ekim 2019 tarihinden itibaren kullanılamayacağı ifade ediliyor.

https://microsofttranslator.uservoice.com/knowledgebase/articles/1908547-translator-app-on-windows-phone-10-end-of-life

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu gelişmeye ek olarak Microsoft,tarihinden itibaren artık destek sunmayacağı Windows 10 Mobile işletim sistemi için geliştirilen uygulamaların,vekullanıcılarına sunulmaya devam edileceğini de belirtiyor. Microsoft Translator uygulamasının Windows 10 işletim sistemi için desteklenmeye devam edeceğini de söyleyelim.