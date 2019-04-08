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Microsoft Translator, Windows 10 Mobile platformuna veda ediyor

Aralık ayında desteği sonlandırılacak olan Windows 10 Mobile platformuna bir veda daha eklendi. Microsoft yaptığı açıklama ile çeviri uygulaması Translator'un platformdan kaldırılacağını açıkladı.
1 ay
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10
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Facebook, Messenger ve Instagram uygulamalarının bu ay Windows 10 Mobile platformuna veda edeceklerinin açıklanmasının ardından, Microsoft Translator uygulamasının da platformdan kaldırılacağı duyuruldu.

Diğer platformlarda devam edecek

Yazılım devi Microsoft'un yaptığı açıklamaya göre çeviri uygulaması Microsoft Translator, Microsoft Mağazası'ndan kaldırılacak, ancak şimdiye kadar uygulamayı yükleyen kullanıcılar hizmetten faydalanmaya devam edebilecekler. Metin çevirisi aktif olan uygulamanın, konuşma çeviri özelliğinin ise 15 Ekim 2019 tarihinden itibaren kullanılamayacağı ifade ediliyor.
Bu gelişmeye ek olarak Microsoft, Aralık 2019 tarihinden itibaren artık destek sunmayacağı Windows 10 Mobile işletim sistemi için geliştirilen uygulamaların, Android ve iOS kullanıcılarına sunulmaya devam edileceğini de belirtiyor. Microsoft Translator uygulamasının Windows 10 işletim sistemi için desteklenmeye devam edeceğini de söyleyelim.

https://microsofttranslator.uservoice.com/knowledgebase/articles/1908547-translator-app-on-windows-phone-10-end-of-life Yorum Yaz
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OverClocK1ng 1 ay en beğenilen
Sonunda Microsoft bile Microsoft'u terk ediyor. Ama merak etmeyin.
İçiniz rahat olsun. Yakında market gelişecek ve o zaman Android gününü görecek. Isınmak için pantolonuna işemek zorunda kalacak.
Fakat sorun yok. Havalar ısınıyor. Çabuk kurur. Tek sorun koku.
Onu da Febreze'le hallederiz...

Sonunda Microsoft bile Microsoft'u terk ediyor. Ama merak etmeyin.İçiniz rahat olsun. Yakında market gelişecek ve o zaman Android gününü görecek. Isınmak iç...
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yorumculuklar 1 ay
Kullanıcılar bu cihazlara o kadar paralar verdiler, belki bazıları yeni alıyor. Bir çalışma yapılıp bu cihazlara Android OS gibi bir sistemin port edilmesi lazım. Hatta bunu Microsoft bile yapabilir. Kendi uygulamalarını da zorunlu yükle içine, al işte mis gibi yüzlerce kullanıcı tabanını anında yakalarsın.
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yc#1 1 ay
Vakti zamanında iPhone piyasaya çıktığında MS'in patronu "Asla ciddi bir pazar payına ulaşamaz" diyordu. Nereden nereye
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scorpion20 1 ay
tamam işte yavaş yavaş desteği çekeceklerini açıkladılar ya zaten, yeni bi haber değil bu
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The.Mafia 1 ay
Windows mobile tarih olacak
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olağan_şüpheli 1 ay
Adamlar desteği kestiklerini ve başka ekosistemlere yönelmenizi tavsiye ettiklerini duyurdu.Tek tek bütün uygulamalar için desteği kesti haberi mi yapacaksınız.
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pUnduli 1 ay olağan_şüpheli
Herhalde garip bir zevk alıyorlar ; birde Microsoft ile eskiden kalma bir travması olan , her konuda bunu dolaylı olarak dile getirenler var.
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kaazto28 1 ay
Whatsapp ne zaman kaldırılır acaba? Whatsapp ı kaldırmasınlar telefon bozulana kadar kullanayım.
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OverClocK1ng 1 ay en beğenilen
Sonunda Microsoft bile Microsoft'u terk ediyor. Ama merak etmeyin.
İçiniz rahat olsun. Yakında market gelişecek ve o zaman Android gününü görecek. Isınmak için pantolonuna işemek zorunda kalacak.
Fakat sorun yok. Havalar ısınıyor. Çabuk kurur. Tek sorun koku.
Onu da Febreze'le hallederiz...

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dere.beyi 1 ay
U L A N
M I C R O S O F T;
.................
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microsoft, uygulama ve
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