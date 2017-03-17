Microsoft, Türkiye'de 600 yeni mezun genci istihdam edecek

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Kurumlara ve bireylere daha fazlasını başarabilmeleri için güç katmayı misyon edinen Microsoft, KOBİ’lerin dijitalleşmesini hızlandırmak amacıyla 2018 yılına kadar 600 yeni uzman istihdam edeceğini açıkladı. Microsoft aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 19 ülkede 13 bine yakın KOBİ ile yaptırdığı araştırmanın sonuçları, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ile Microsoft Türkiye KOBİ Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tarık Tüzünsu’nun ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında açıklandı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, “Dijital dönüşüm bugün kaçınılmaz bir gerçek. CEO’muz Satya Nadella’nın da söylediği gibi artık her şirket bir yazılım şirketi” dedi. Kansu, “Türkiye’nin en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması hedefleniyor. Türkiye, Dünya Ekonomi Forumu’nun 2016 Küresel Rekabet Raporu’na göre 140 ülke içerisinde 51’inci sırada. Bu misyona ulaşmamız için inovasyon ve AR-GE’ye odaklanmamız gerekiyor. Microsoft olarak bu sene hayata geçirdiğimiz yerli teknoloji atağımızın en önemli parçasını KOBİ’ler oluşturuyor. Bulutun bu gücünü arkamıza alarak, ekonomimizin can damarı KOBİ’leri yeni teknolojilerle buluşturmak istiyoruz” dedi.



Türk KOBİ’lerin yüzde 92’si teknolojinin işlerine hız kazandırdığına inanıyor Microsoft’un Avrupa kıtasında 19 ülkede 13 bine yakın KOBİ’nin katılımı ile yaptırdığı Microsoft KOBİ 2017 araştırmasının sonuçları Microsoft Türkiye KOBİ Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tarık Tüzünsu tarafından paylaşıldı. Türkiye’de KOBİ’lerin %46’sının geleceğe güvenle baktığını belirten Tüzünsu, şu bilgileri verdi; “Türkiye %92’lik oranla, Yunanistan’dan sonra (%93) teknolojinin işine hız sağladığına inanan ikinci ülke olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte Türk KOBİ’lerin %79’u teknolojinin işlerine esneklik kazandırdığını düşünüyor. Bu da KOBİ’lerin teknolojinin önemi, işlerine sağladığı fayda ve dijital dönüşümün getirdiği avantajlar hakkında birçok ülkeye oranla daha bilinçli olduğunu gösteriyor. Araştırma sonuçlarına göre, Türk KOBİ’lerin %69’luk kısmı dijital dönüşümü ‘işleri otomasyona çevirmek’ olarak görüyor. Bu verinin kırılımına baktığımızda, %37’lik payla Müşteri Yönetim Süreci ve Muhasebe Stok Yönetimi, %26 ile İş Zekası Çözümleri’nin en çok tercih edilen çözümler olduğunu görüyoruz” dedi.



“Bulut Çözüm Sağlayıcısı ile KOBİ’lerin çözüm ortağı olacağız” Yerli girişimlerin teknoloji ile desteklenmesinin ülke ekonomisinin büyümesinde kritik bir rol oynadığını belirten Tüzünsu, bu bilinçle Bulut Çözüm Sağlayıcı projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Bulut Çözüm Sağlayıcısı insiyatifi ile bilişim ekosistemine ve istihdama katkıda bulunacaklarını belirten Tüzünsu, sözlerine şöyle devam etti; “Bulut Çözüm Sağlayıcı yatırımımızla bulut teknolojilerini tabana yayacağız. İş ortaklarımız nezdinde 1500 çalışanı bulut teknolojileri alanında yetiştirip, eğiteceğiz. 600 yeni mezuna da istihdam sağlayarak, Anadolu’da kapı kapı KOBİ’leri ziyaret edeceğiz, ihtiyaçlarına özel çözümler geliştireceğiz.”