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Microsoft, Windows Phone 8 ile cihaz satışlarının geçen yıla göre dört kat arttığını duyurdu

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone 8 işletim sistemi ile akıllı telefon piyasasında daha güçlü bir şekilde var olmayı planlayan Microsoft, buna yönelik olarak işletim sistemini geliştirirken, WP cihazlarının konfigürasyonunu da yeni bir çıtaya yükseltmişti.

Yatırımcılar toplantısında konuşan Microsoft'un patronu Steve Ballmer, Windows Phone 8 işletim sisteminin bir kaç haftadır piyasada olduğunu ve iyi bir başlangıç yaptığını aktardı. Ballmer, geçen yılın aynı dönemine göre Windows Phone cihazlarının satışının dörde katlandığını vurguladı. HTC ve Nokia'nın ekosisteme kattığı modellerin çok olumlu yorumlar aldığını dile getiren Ballmer, pek çok ülkede cihazların stoklarının tükendiğinin de altını çizdi.

Windows Phone uygulama mağazasında ise uygulama sayısı 120 000'i geçmiş durumda. Ancak Ballmer, ne kadar Windows Phone 8 işletim sistemli model satıldığını açıklamadı.

Geçen yıl 15-20 milyon adet civarında bir Windows Phone cihaz satışına analizler işaret ederken, kaba bir hesapla aylık 1-1.5 milyon ünite satışı yapıldığı sonucu çıkarılabilir. Bu durumda Ballmer'ın ifade ettiği rakam 4-6 milyon üniteye denk geliyor. 

Bunun büyük kısmı muhtemelen Nokia'nın yeni Lumia modellerine ait olacaktır. Zira pek çok perakende sitesinin en çok satan akıllı telefon listesinde Lumia 920 başı çekiyor. Farklı kaynaklar da şimdiye kadar 2.5-3 milyon Lumia 920 siparişi verildiğini iddia etmişti. Lumia 820 ve HTC WP8 cihazları da eklenince dikkate değer bir rakam karşımıza çıkıyor. Gelecek yıl ile birlikte daha fazla model piyasaya çıkacağı için rakam da yükselecektir.

Yepyeni bir tarasım ve anlayışla tüketici karşısına çıkan Windows 8 işletim sistemi de yine Ballmer tarafından övgüyle bahsedilen diğer bir konu. Şu anda 1500 farklı cihaz üzerinde çalışıyor olan Windows 8, ilk duyurulduğunda 1000 farklı cihaza kurulu durumdaydı. Ballmer, özellikle tablet ve dokunmatik ekranlı PC modellerine fantastik bir talep olduğunu belirtiyor. 

Ancak resmi satış rakamları olmadığı için WP8 ve Windows 8 cihazlarının ne kadar büyük bir taleple karşılaştığını tam olarak göremiyoruz. Firmaların yıl geneli ve son çeyrek mali raporlarında bu konu açıklığa kavuşacaktır.

http://www.bloomberg.com/news/2012-11-28/microsoft-sees-surge-in-windows-phones-on-faster-software.html Yorum Yaz
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cagrimir 6 yıl en beğenilen
Windows phone da gelecek gördüğüm için aldım lumia yı. Gelişecek biraz sabır gerekli. Yeni heyecan arıyorsanız Wp8 i tercih edin. Hazır sistem istiyorsanız ios ve android.
Windows phone da gelecek gördüğüm için aldım lumia yı. Gelişecek biraz sabır gerekli. Yeni heyecan arıyorsanız Wp8 i tercih edin. Hazır sistem istiyorsanız ios...
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DH Misafiri 4 yıl
Lumia telefonda yaklaşık 4-5 aylık WP8 kullanıcısıyım. Daha önce iOS ve Android işletim sistemlerini kullanmış biri olarak, bir daha asla onlara dönüş yapmayı düşünmüyorum.
Androidle kıyaslayayım: Açık açık söylüyorum; mağazada nicelik değil, nitelik önemli. Milyonlarca android uygulama benim zerre umrumda değil. Üstelik harıl harıl anti-virüs yazılımı aramak, değiştirmek, uğraşmak; üstelik telefonun işlemcisini ve ramini sürekli kullanacak bir virus scanner taşımak ölümmüş. WP'ye geçince ankadım. Ve WP mağazasında ihtiyacımı karşılayacak bütün uygulamalar fazlasıyla var.
iOS ile kıyaslayayım: iOS da open source olmadığı için antivirüs derdi yoktu, lakin easy-to-use ve arayüz olarak Windows Phone'un yanına bile yaklaşamaz. iOS 8'deki Windows Phone'dan araklanmış esintiler bile ne demek istediğimi anlamanız için yeterli. iPhone'ların pil derdinden bahsetmiyorum bile. Kablosuz akıllı telefonun nasıl bir şey olduğunu Windows Phone öğretti bana.
Lumia 820 ve hediye olarak Lumia 1520 kullanıyorum; ikisinden de hiçbir şikayetim yok, çok şükür. Hiçbir telefonda olmadığım kadar memnun ve tetminkârım.
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Jacoff 6 yıl
İşte bu, Lumia.
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SerhanUygur 6 yıl
ben de değişiklik ve yeni bir heyecan aradığım için Lumia920 alıyorum.

ama apple ios dan asla vazgeçemeyeceğim için de ipad im hep elimin altında olacak.
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blizzard3 6 yıl
Tamamen donanimhaberin fanboylugundan windows phone yeni bi isletim sistemi deyil eskiden beeri vardi ve hic gelismedi kusura bammayin ama ben umut gormuyorum
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2Shakur 6 yıl
Arkadaşlar lumia 920 kullanıcısıyım yaklaşık 1 aydır harika bir telefon herşeyi çok iyi yanlız marketi biraz dar ama her geçen gün 3 5 tane yeni uygulama ve oyunlar ekleniyo tavsiye ediyorum :)
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hakyurek 6 yıl
ben androidli cok fazla telefon kullandim daha once ama 5-6 ay once rusyadan lumia 800 aldim bir cok eksigine ragmen android kullanan bir telefona kesinlikle donmem.. windows 8 li bilgisayarim var ayni hesapla telefona da baglaniyorum.. tum ofis dosyalarini telefondan rahatlikla aciyorum .. kullanim ve gorselligi cok hos tlefonun .. oyle bir yorumlar yapiliyor ki sanki hepiniz gunde elli tane uygulama yukluyorsunuz abartmayin ..100 000 kusur uygulama az degil .. yuzde doksan aradiginizi bulursunuz sadece telefonu atari gibi kullanmak isteyeniniz varsa biraz oyun sikintisi cekebilir ama cok guzel oyunlar var..
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RANJ 6 yıl
Herzaman piyasada iyi bir alternatif olması şart. Android ve İOS işletim sisteminden sıkılıp yeni maceralar arayan çok insan var. Windows Phone 8 bu arayışlar için iyi bir seçim. Henüz yeni olduğu için, sistemde irili ufaklı bazı eksiklikler var. Sanırsam Microsoft, ilk güncelleme olan Apollo Plus ile sistemdeki Wifi desteğinden, seslere kadar birçok düzenleme yapmış.Güncellemeyle birlikte sisteme VPN desteğinin de (Güvenli bir ağa bağlanarak dosya paylaşımı yapılması) geleceği söyleniyor. Bir de bildirim barı var bildiğiniz gibi. Zaman yetmediği için sisteme eklenemediği söylenmişti. Bu güncellemeyle de sisteme gelmesi bekleniyor.Bu işletim sistemini barındıran telefonları alan kişiler eminim pişman olmayacaktır. Microsoft, çıkardığı ürünün arkasında böyle durmaya devam ederse bu işletim sistemiyle ve büyük ortaklıklarıyla, bu segmentte çıtayı hayli yükselteceğe benziyor.
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optimux 6 yıl
Microsoft, WP8 üzerine Nokia kadar düşseydi, çok daha fazla satmış olurdu.
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Holy Templar 6 yıl
wp8 iyidir iyi
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danGerfuLL 6 yıl
Bu sayinin artmasinda WP7.5'teki eksik diller tamamlanarak, bircok ulkedeki pazara girmeleri de etkili oldu. Gecen ceyrek Nokia akilli telefon satisini ozellikle de Lumia satisini yere batiranlar; WP8 almayacak sisteme kimsenin para yatirmak istememesi ve her pazarda bulunamamasiydi 2012 son ceyregindeki rakamlar olayin ozunu bir nebze aciklayacaktir.
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cagataykoroglu 6 yıl
Miasmus
Geçen yıl Türkiyede resmi olarak hiç Windows Phone cihaz satılmamış. Bu sene satışlar 4 kat fazla ise. Basit matematik ile hesaplarsak: 0x4 = 0

Haberi okumadan saçmalayınca komik duruma düşüyorsun.
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Salona 6 yıl
Herkesin kaliteden şüphesi yok. İşletim sistemi de genel hatlarıyla beğenilmiş sanki -ben de dahil-. Bununla beraber hızlı bir uygulama geliştirme çalışmasıyla wp işi halledilebilir. Bakalım Microsoft ne kadar hızlı olabiliecek ?
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necros76 6 yıl
hele bi SAMSUNG da çıkarsın o zaman WP 8 cihazları patlar androıd de oldu
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Miasmus 6 yıl
Geçen yıl Türkiye'de resmi olarak hiç Windows Phone cihaz satılmamış. Bu sene satışlar 4 kat fazla ise.

Basit matematik ile hesaplarsak: 0x4 = 0
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Biyturs_OnSr 6 yıl necros76
necros76

hele bi SAMSUNG da çıkarsın o zaman WP 8 cihazları patlar androıd de oldu

Hahaha



Arkadaşım takip etmediğin nerden belli, hiç şöyle bir cihaz duydun mu ? Samsung Ativ S. Nokia ve HTC'nin telefonlarının yanında adı bile duyulmadı
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