Microsoft, Windows Phone 8 ile cihaz satışlarının geçen yıla göre dört kat arttığını duyurdu





Windows Phone 8 işletim sistemi ile akıllı telefon piyasasında daha güçlü bir şekilde var olmayı planlayan Microsoft, buna yönelik olarak işletim sistemini geliştirirken, WP cihazlarının konfigürasyonunu da yeni bir çıtaya yükseltmişti.





Yatırımcılar toplantısında konuşan Microsoft'un patronu Steve Ballmer, Windows Phone 8 işletim sisteminin bir kaç haftadır piyasada olduğunu ve iyi bir başlangıç yaptığını aktardı. Ballmer, geçen yılın aynı dönemine göre Windows Phone cihazlarının satışının dörde katlandığını vurguladı. HTC ve Nokia'nın ekosisteme kattığı modellerin çok olumlu yorumlar aldığını dile getiren Ballmer, pek çok ülkede cihazların stoklarının tükendiğinin de altını çizdi.





Windows Phone uygulama mağazasında ise uygulama sayısı 120 000'i geçmiş durumda. Ancak Ballmer, ne kadar Windows Phone 8 işletim sistemli model satıldığını açıklamadı.





Geçen yıl 15-20 milyon adet civarında bir Windows Phone cihaz satışına analizler işaret ederken, kaba bir hesapla aylık 1-1.5 milyon ünite satışı yapıldığı sonucu çıkarılabilir. Bu durumda Ballmer'ın ifade ettiği rakam 4-6 milyon üniteye denk geliyor.





Bunun büyük kısmı muhtemelen Nokia'nın yeni Lumia modellerine ait olacaktır. Zira pek çok perakende sitesinin en çok satan akıllı telefon listesinde Lumia 920 başı çekiyor. Farklı kaynaklar da şimdiye kadar 2.5-3 milyon Lumia 920 siparişi verildiğini iddia etmişti. Lumia 820 ve HTC WP8 cihazları da eklenince dikkate değer bir rakam karşımıza çıkıyor. Gelecek yıl ile birlikte daha fazla model piyasaya çıkacağı için rakam da yükselecektir.





Yepyeni bir tarasım ve anlayışla tüketici karşısına çıkan Windows 8 işletim sistemi de yine Ballmer tarafından övgüyle bahsedilen diğer bir konu. Şu anda 1500 farklı cihaz üzerinde çalışıyor olan Windows 8, ilk duyurulduğunda 1000 farklı cihaza kurulu durumdaydı. Ballmer, özellikle tablet ve dokunmatik ekranlı PC modellerine fantastik bir talep olduğunu belirtiyor.





Ancak resmi satış rakamları olmadığı için WP8 ve Windows 8 cihazlarının ne kadar büyük bir taleple karşılaştığını tam olarak göremiyoruz. Firmaların yıl geneli ve son çeyrek mali raporlarında bu konu açıklığa kavuşacaktır.

http://www.bloomberg.com/news/2012-11-28/microsoft-sees-surge-in-windows-phones-on-faster-software.html