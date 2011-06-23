Microsoft, Zune HD uygulamalarını Windows Phone'a uyarlamaya çalışıyor

Windows Phone platformu ile Android ve iOS'in güçlü olduğu pazarda söz sahibi olmak isteyen Microsoft, arayüzü ile Windows Phone'a ilham kaynağı olan Zune HD'nin uygulamalarını yeni platforma uygun hale getirmek için çalışmalar yapıyor.

Zune Kıdemli İş Geliştirme Yöneticisi Dave McLauchlan, Zune Insider'a yaptığı açıklamalarda, Microsoft'un Zune HD için hazırladığı uygulamaları Windows Phone platformuna uyarlamaya çalıştıklarını, ayrıca uygulama geliştirme ekiplerinin temel hedefinin Zune HD'e daha fazla uygulama desteği verebilmek olduğunu ifade etti.

McLauchlan, çalışmalarının sonuçlarını kullanıcılara ne zaman sunacaklarıyla ilgili soruya ise "Tarihi size söyleyemem" cevabını verdi