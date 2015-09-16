Microsoft, Zune müzik servisinin kapılarını kapatıyor

Yazılım devi Microsoft'un Apple iPod'a rakip olarak 2006 yılında kullanıma sunduğu portatif müzik cihazı Zune için yolun sonuna gelindi.

İstenilen popülerliğe hiçbir zaman ulaşamayan Zune ailesi, Microsoft'un yaptığı son açıklamaya göre Zune müzik servisini de kaybediyor. 15 Kasım tarihinde kapatılacak olan servis, bu noktadan sonra kişilerin müzik dinlemesine ya da cihazlarına müzik indirmesine izin vermeyecek. Mevcut aylık ya da yıllık aboneler ise Xbox Music ya da bilinen yeni adıyla Groove müzik servisine aktarılacak.

Zune müzik cihazları ise mevcut satın alınan şarkılar ile kullanılmaya devam edilebilecek.

http://thenextweb.com/microsoft/2015/09/16/microsoft-is-shuttering-its-zune-music-service-in-november/