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Microsoft, Zune müzik servisinin kapılarını kapatıyor

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft, Zune müzik servisinin kapılarını kapatıyor
 
Yazılım devi Microsoft'un Apple iPod'a rakip olarak 2006 yılında kullanıma sunduğu portatif müzik cihazı Zune için yolun sonuna gelindi.
İstenilen popülerliğe hiçbir zaman ulaşamayan Zune ailesi, Microsoft'un yaptığı son açıklamaya göre Zune müzik servisini de kaybediyor. 15 Kasım tarihinde kapatılacak olan servis, bu noktadan sonra kişilerin müzik dinlemesine ya da cihazlarına müzik indirmesine izin vermeyecek. Mevcut aylık ya da yıllık aboneler ise Xbox Music ya da bilinen yeni adıyla Groove müzik servisine aktarılacak.
Zune müzik cihazları ise mevcut satın alınan şarkılar ile kullanılmaya devam edilebilecek. 

http://thenextweb.com/microsoft/2015/09/16/microsoft-is-shuttering-its-zune-music-service-in-november/ Yorum Yaz
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CWaRRioR 3 yıl
Zamanında Zune almak istemiştim ancak Türkiye'de satışı yoktu diye hatırlıyorum. Bana göre, performans ve tasarım olarak o zamanın en iyi cihazlarındandı.
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interwap 3 yıl
Kağıt üzerinde Microsoft Zune ve Creative'in benzer cihazı Apple iPod'tan daha iyi ve daha ucuzdu. Ancak bilinirlikleri yok denecek kadar az. Demek bu yetmiyormuş. Apple bir ürünü çıkarmadan her kesime (teknolojiden anlayan anlamayan) hitap edecek şekilde pazarlıyor. Başarılı pazarlama şart.
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Emre Kocakaya 3 yıl
Yillar once almistim hala durur,menusu ve muzik falan yuklemek tam bir eziyet..
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kadirirdem 3 yıl
İPod a rakip olmak kolay değil Süper bir Ses performansı var....
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Knock Code 3 yıl
İlk defa duyuyorum çok reklamını yapmadı sanırım en azından Türkiye'de
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umut_baris 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

İPod a rakip olmak kolay değil Süper bir Ses performansı var....

Apple ve ses?
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