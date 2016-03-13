Microsoft artık Windows 10 Mağazası'nda Bitcoin'le ödeme kabul etmeyecek

Microsoft, 2014 yılı sonlarında dijital para birimini kabul etmesine rağmen şirket sessizce Windows 10 Mağazası'ndan Bitcoin desteğini kaldırdı. Microsoft'tan henüz resmi bir açıklama gelmemesine rağmen Windows Mağazası "Sıkça Sorulan Sorular" bölümünde yapılan bir güncelleme, Bitcoin'in artık Windows 10 ve Windows 10 Mobile mağazalarından içerik satın almak için kabul edilmediğini ortaya koyuyor.

Yapılan güncellemede şirketin artık Bitcoin'i kabul etmediği, hesabınızda yer alan mevcut bakiyelerin yine de Microsoft Mağazası'ndan yapılacak satın alımlar için geçerli olacağı ancak iade edilemeyeceği belirtiliyor. Yani kullanıcılar hesaplarındaki bakiyeleri hala mağazadaki işlemler için kullanabilecekler ancak Bitcoin kullanarak herhangi yeni bir para yüklemesi yapılamayacak.

düşük olması yatıyor. Bu nedenle Microsoft'un Bitcoin'i desteklenen dijital para birimleri arasında tutması için hiçbir neden yok gibi görünüyor. Elbette bunlar sadece varsayım ve bu ani değişimin detaylarını Microsoft'un resmi açıklamasından sonra öğreneceğiz. Ancak garip olan şey "Microsoft hesabınıza Bitcoin ile para ekleyin" sayfasının hala erişilebilir ve çalışır durumda olması. Kararın arkasında büyük olasılıkla Bitcoin'e dayalı işlem sayısınınyatıyor. Bu nedenle Microsoft'un Bitcoin'i desteklenen dijital para birimleri arasında tutması için hiçbir neden yok gibi görünüyor. Elbette bunlar sadece varsayım ve bu ani değişimin detaylarını Microsoft'un resmi açıklamasından sonra öğreneceğiz.

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/microsoft-store-doesnt-accept-bitcoin