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Microsoft bu kez kendi akıllı telefonunu pazara sunabilir

6 yıl
5,4b
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60
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Surface adlı tabletleriyle Windows 8 tablet pazarına adımını atmaya hazırlanan Microsoft, iddialara göre Windows Phone 8 evreni için de bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

BGR sitesinin iddiasına göre Microsoft gelecek yıl bir Surface akıllı telefonu pazara sunmak için hazırlık yapıyor. Farklı kaynaklardan edinilen bilgilere göre Surface cihazı şu an test aşamasında ve 2013 yılının ilk aylarında satışa sunulacak. 

Microsoft, akıllı telefonu ile iPhone 5 ve Galaxy S3 gibi amiral gemisi cihazlarla rekabete girecek. Yine kendi WP8 üreticileri de rekabet kapsamında olacak. Ancak firma ilk dalga WP8 cihazlarının satışlarının etkilenmemesi için cihazı gelecek yıl pazara sunmayı istiyor.

Nokia, Samsung, HTC gibi firmalar WP8 ekosistemi için yeni modellerini tanıttılar ve kısa süre içerisinde satışa sunulacak. Bu dönemde ortaya çıkacak bir Surface akıllı telefon modeli satışları baltaladığı gibi, ortakları da ekosistemden soğutabilir.

Microsoft daha önce Kin serisi akıllı telefon modellerinde hüsrana uğramış ve sürpriz bir kararla pazardan çekilmişti. Ancak hem Windows 8 hem de WP8 işletim sistemlerinin olumlu bir hava yakalamış olması, firmayı ikinci şans için cesaretlendiriyor olabilir. 

Microsoft'un Nokia ile Windows Phone cihazları için ortaklık yapmış olması aslında bu iddiaları biraz boşa çıkarıyor. Gelecek haftalarda konu ile ilgili daha fazla detay ortaya çıkacaktır.


http://www.bgr.com/2012/10/02/microsoft-surface-phone-release-date-windows-phone-8/ Yorum Yaz
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Guest-9A641C116 6 yıl en beğenilen Virtual Reality
ilker_xxx

Master-Fİ

Adamlar yag gibi işletim sistemi yaptilar,3310 a koysalarda satar artik.


Win 8 li bir teleofn kullandınmı da bu yorumu yapıyorsun?

Ya android gibi programların kapanmama sorunu varsa
Ya android gibi virüs problemi varsa
Ya ios gibi sabit bir arayüze sahipse
Ya ios un marketi gibi paralı ve pahalı bir markete sahipse
Ya win 7 gibi bir sene içinde piyasadan silinecek kimsenin beğenmeyeceği bir işletim sistemiyse
Ya vistanın bilgisayarları kastığı gibi buda telefonları kasarsa
Ya win 8 telefonlar bir güncellemeden sonra bir daha güncelleme yüzü falan göremezse
Ya kameraları başarısızsa
Ya dayanıksızsa
Ya sık sık çöküyorsa
Ya sık sık reset atıyora
Ya her şey iyi ama pili bu iyi şeylere hayatta dayanamıyor öğlen olmadan bitiyorsa

Kullanmadan nasıl yağ gibi diyebilirsin.


haddime değil ancak cevaplama gereği duydum



1 yıldır LG Optimus 7 7.5 Mangolu cihaz kullanıyorum

Henüz 1 kere bile programlar kapanmadı
Henüz Virüs problemi çekmedim
Basit şık bir arayüze sahip iconların yerleri ve renkleri değiştirilebiliyor
Paralı ve pahalı değil marketi ama gelişmesi gerekiyor şu an için mevcut uygulamalar ihtiyaçlarımı karşılıyor
Beğenip beğenmemek birşey diyemem. ben beğeniyorum
Henüz bir kere bilr Kasma yapmadı ( Batter Saver modunda dahil )
Güncellemelere birşey diyemem WP 7/7.5'lu cihazlar Max 7.8'e kadar güncelleme alabilecekler..
Kameralar üreticiye kalmış LG Optimus 720p Video çekimi mükemmel Gündüz çekimleri tatminkar gece çekimleri sıkıntılı olabiliyor ( 5 MP Kamera )
Optimus 7 telefonlarım arasında en çok hırpalanan cihaz oldu kaya gibi nazar değmesin.
Henüz çökme yaşamadım
Henüz Reset atma durumu olmadı
Pilini yan sanayi şarj adaptörü ile öldürdüm resmen.. %100'de 9 saat gösteriyordu orjinal adaptör aldım sürekli Şarj-Deşarj antremanları yapıyorum 1 haftada %100'deyken 14 saatlik bir kullanıma kavuştu daha fazla ilerleyebileceğini sanmıyorum




ama şunu söyleyebilirim yağ gibi :)
ilker_xxxMaster-FİAdamlar yag gibi işletim sistemi yaptilar,3310 a koysalarda satar artik.W...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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cank1981 6 yıl
şu tasarıma aşık oldum ben bunu istiyorum çıkacaksa beklerimde de :D
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m@trix 6 yıl
Resimlerdeki gibi olsa iyi satar ;)
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Krone 6 yıl
Android ve iostan sıkıldık farklı birşeyler istiyorduk geliyor.
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zıplayanpırasa 6 yıl
çok harika duruyoır
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lyridder 6 yıl
Amma dertli şeymiş telefon işi:)
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Tony 6 yıl
Resimdeki telefon çok güzel duruyor. Yazılımı zaten iyi, tasarımı da tuttururlarsa iyi satar.
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ST4LK3R 6 yıl
Microsoft mobile (Telefon )ve android'i (Tablet) kullanan biri olarak şunu belirtmeliyim ki Mango yazılım güncelemesi ile de yine böyle olumlu bir hava yaratmayı başarmış ve bizi gaza getirmişti. Gaza getiriyor sonra harbiden gaz çıkıyor.
Mobil de Microsoft kuru gürültüden başka bir şey yapacak olsaydı Nokia budurumda olmaz idi..
Ayrıca Sizce büyük telefon üreticileri Android gibi serbest bir platform varken neden microsoft'un tahakkümü altına girsin ki?
Microsoft'un bir apple store veya Android Play gibi bir market seviyesine ulaşması da çok zor.
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MxFxOx 6 yıl
herkes akıllandı bir biz kaldık iyi mi?
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theyapici 6 yıl
telefona yatıracak param yok
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Recharged 6 yıl
Böyle bir tasarımla çıkarsa ülkemizde çok ilgi görür.Umarım Microsoft bu işe girişir ve alternatif olur piyasada.
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MattPegasus 6 yıl
Kapaktaki cep telefonu benim için tasarım harikası
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dreamblue35 6 yıl
klavye alırken microsof tan şaşmam peki bu durum telefon geçerli mi? alıp kullanmadan kullanıcı yorumlarına gebeyiz
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12 Angry Men 6 yıl
Sırf tasarımını beyendiğimi belirtmek için yazıyorum.
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senatorlines 6 yıl
Yani kusura bakmasın Microsoft ama gitsin telefon çıkaracağına adam gibi program yapsın WP'nun stabilitesine bişey demiyorum en stabil program olabilir, ama doğru ya doğru biraz sıkıcı gibime geliyor, ha birde rajyona ters bir haraket Nokia senin için her şey yapıyor WP yüzünden başka işletim sistemlerini bıraktı, ne Meego'ya ne Androide ne Symbiana bakıyor, Mikrosot ta kendisi telefon çıkarmaya uğraşıyormuş çok AYIP eder, zaten Microsoftu HTC'nin WP8 tanıtımında görünce SİNİRLENDİM, hatırlayalım HTC bütün işletim sistemleri için açık bir firma para nerdeyse orda aynı samsung gibi, oysa NOKIA Windows Phone için kendini ÇUKURA attı ordan da şimdi TIRMANIP çıkmaya çalışıyor, hem kendini hem Windows Phone'yi kurtarmaya çalışıyor KARŞILIĞINDA Microsoftan bunu mu hakediyor bunu NOKIA iyi düşünsün. Microsoft tel. konusunda bi CACIK olmaz, NOKIA bu YILIN EN İYİ CİHAZINI YAPTI bilmeyenler özelliklerini iyice bi araştırsın Lumia 920 nin BAŞKA EŞİ BENZERİ YOK, Lumia 920 yi bekliyorum ve gelince satın alacam elimdeki telefonu satacam hem ÖZELLİKLERİNDEN dolayı hem de NOKIA'nın saf ve iyi niyetli HATIRINA!
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Tnctrk 6 yıl
Şu forum da zaman geçirirken o kadar garip sataşmalara şahit oluyorum ki! Ya bırakın insanlar istediğini kullansın, alsın bize ne?.. Kim neyi isterse para da onun zevkte ve bunu eleştirmek bize düşmez. Bu canına yandığımın memleketinde bir sallama sevdası var ki hepimiz de inanamıyorum... Zevkler ve renkler tartışılmaz...
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