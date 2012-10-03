Microsoft bu kez kendi akıllı telefonunu pazara sunabilir

Surface adlı tabletleriyle Windows 8 tablet pazarına adımını atmaya hazırlanan Microsoft, iddialara göre Windows Phone 8 evreni için de bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.





BGR sitesinin iddiasına göre Microsoft gelecek yıl bir Surface akıllı telefonu pazara sunmak için hazırlık yapıyor. Farklı kaynaklardan edinilen bilgilere göre Surface cihazı şu an test aşamasında ve 2013 yılının ilk aylarında satışa sunulacak.





Microsoft, akıllı telefonu ile iPhone 5 ve Galaxy S3 gibi amiral gemisi cihazlarla rekabete girecek. Yine kendi WP8 üreticileri de rekabet kapsamında olacak. Ancak firma ilk dalga WP8 cihazlarının satışlarının etkilenmemesi için cihazı gelecek yıl pazara sunmayı istiyor.





Nokia, Samsung, HTC gibi firmalar WP8 ekosistemi için yeni modellerini tanıttılar ve kısa süre içerisinde satışa sunulacak. Bu dönemde ortaya çıkacak bir Surface akıllı telefon modeli satışları baltaladığı gibi, ortakları da ekosistemden soğutabilir.





Microsoft daha önce Kin serisi akıllı telefon modellerinde hüsrana uğramış ve sürpriz bir kararla pazardan çekilmişti. Ancak hem Windows 8 hem de WP8 işletim sistemlerinin olumlu bir hava yakalamış olması, firmayı ikinci şans için cesaretlendiriyor olabilir.





Microsoft'un Nokia ile Windows Phone cihazları için ortaklık yapmış olması aslında bu iddiaları biraz boşa çıkarıyor. Gelecek haftalarda konu ile ilgili daha fazla detay ortaya çıkacaktır.