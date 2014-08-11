Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft fiyatı ile dikkat çeken Nokia 130 telefonunu duyurdu

4 yıl
1,3b
1
32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft fiyatı ile dikkat çeken Nokia 130 telefonunu duyurdu

Nokia'nın mobil cihaz bölümünü satın aldıktan sonra yaklaşık 12500 Nokia çalışanının işine son veren ve firmanın giriş seviyesindeki cep telefonu serilerini rafa kaldırdığını duyuran Microsoft, sürpriz bir şekilde Nokia 130 modelini lanse etti.

Muhtemelen satış sürecine geliştirilen Nokia 130 fiyatı ile oldukça dikkat çekici. Vergiler hariç sadece 19 Avro fiyat etiketine sahip olan model bu açıdan en ucuz telefonlar arasındaki yerini alıyor. 

Modelin 1.8 inçlik LCD ekranında 160x128 piksel çözünürülük sunulurken, 32GB'a kadar microSD desteği ve 1020mAh gücünde batarya yer alıyor. Cihaz S30 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Cihazda çift SIM desteği de mevcut. 

Müzik ve video oynatıcı gibi uygulamaların unutulmadığı cihaz video oynatırken 16 saat, müzik oynatırken 46 saat kullanım süresi sunuyor. Cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.  

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-announces-the-ultra-affordable-Nokia-130-redefines-the-low-in-low-cost_id59198 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
blue7 4 yıl en beğenilen
Gayet güzel... Yeni nesil akıllı telefonları kullanırken zorlanan eski toprak olan büyüklerimizin çağdışı kalmış telefonlarını kafalarını karıştırmayacak günümüzün teknolojisine yakın cihazlarla değiştirmenin vakti geldi.

Çıkar çıkmaz babama 1 adet almayı düşünüyorum.
Gayet güzel... Yeni nesil akıllı telefonları kullanırken zorlanan eski toprak olan büyüklerimizin çağdışı kalmış telefonlarını kafalarını karıştırmayacak günüm...
Devamını Gör
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eP_362 4 yıl
Keşke vergiler düşük olsa da 100 TL altında bu telefona sahip olabilsek.
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkHellKnightX 4 yıl The-Engineer
bir üst modelinde de xenon flash olacakmış
şu telefonlara özel düşük vergi uygulasalar da ikinci telefon olarak alsak acil durumlarda lazım olur.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 4 yıl
biri hemen işi rte ye oy vermeye getirmiş.Eskileride gördük guzum gene en iyisi rte velevki o telefonu 999 a satsınlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-Militarist 4 yıl
Nokia 130 için 10.02.11 yazılım güncellemesi yayınlandı.



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Nokia Software Updater 4.3.2

nds2.fds-fire.nokia.com/...




Ya da

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Lumia Software Recovery Tool 5.0

download-fds.webapps.microsoft.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Legend 4 yıl
250 TL falan diyenler var, hesaplama yapmadım ama cidden doğruysa vay ülkenin haline
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kamar33 4 yıl
Bence rezalet. C3 bile yıllar önce 300 lira civarlarında daha fazlasını vaad ediyordu. Piyasadaki akılsız telefon boşluğunu da saçma sapan ürünlerle doldurmaya çalışıyorlar heralde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
futbolseverx 4 yıl
Arkadaşlar hiç burada 19 euroluk telefonu 250 liraya alıyoruz muhabbetler yapmayın. Seçimde koşa koşa rte ye oy vermeye gidersiniz sonrada vergi altında eziliyoruz diye ağlarsınız.
Bu halka herşey müstehak.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skyrime2828 4 yıl
Burada satisi 279TL
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
escape90 4 yıl
Arkadaşlar aynı şekilde çıkan Nokia 105 Ülkemizde maalesef 180 TL yani bunun altında bir fiyat beklemek hayal olur.
istanbulbilisim.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
michael01 4 yıl
60 liralık telefon bize 249 yada 299 liradan satılır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mgokhanozen 4 yıl
120 ötv + 60 telefon fiyatı + 40 tl bayi karı + 20 tl ıvır zıvır = 239 TL (en az)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X@ndeR 4 yıl
o fiyat ülkemiz için bir şey ifade etmiyor ne yazık ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 4 yıl
Ağır iş kollarında ve yaşlı insanlar için ideal.Bakmayın akıllı telefonların yükselişte olduğuna,sanayide ve yaşlı insanlar tarafından bu telefonlara yoğun ilgi var.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MK* 4 yıl
19€?

kur kdv ötv ads pçf adf hdf alk oıg fdk ve kazanç derken, 800tl olur.







Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1292 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Snapdragon 810 mercek altında: 64-bit, 8 çekirdek, Adreno 430 ve dahası... 4 yıl Mobilite: Dünyanın En Küçük GPU'su, Yeni Z3 Compact Görüntüleri, LG'den Bootloader Hamlesi, Türkiyeden İHA Atılımı ve dahası ... 4 yıl Sennheiser Momentum On-Ear ''SAMBA'' test masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim