Microsoft fiyatı ile dikkat çeken Nokia 130 telefonunu duyurdu





Nokia'nın mobil cihaz bölümünü satın aldıktan sonra yaklaşık 12500 Nokia çalışanının işine son veren ve firmanın giriş seviyesindeki cep telefonu serilerini rafa kaldırdığını duyuran Microsoft, sürpriz bir şekilde Nokia 130 modelini lanse etti.





Muhtemelen satış sürecine geliştirilen Nokia 130 fiyatı ile oldukça dikkat çekici. Vergiler hariç sadece 19 Avro fiyat etiketine sahip olan model bu açıdan en ucuz telefonlar arasındaki yerini alıyor.





Modelin 1.8 inçlik LCD ekranında 160x128 piksel çözünürülük sunulurken, 32GB'a kadar microSD desteği ve 1020mAh gücünde batarya yer alıyor. Cihaz S30 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Cihazda çift SIM desteği de mevcut.





Müzik ve video oynatıcı gibi uygulamaların unutulmadığı cihaz video oynatırken 16 saat, müzik oynatırken 46 saat kullanım süresi sunuyor. Cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-announces-the-ultra-affordable-Nokia-130-redefines-the-low-in-low-cost_id59198