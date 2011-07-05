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Microsoft, iPad için Bing uygulamasını güncelledi

7 yıl
2,3b
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5
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft iOS ürünlerine özel bir önem veriyor ve itinayla uygulama geliştiriyor. Nisan ayında iPad’e özel bir Bing uygulaması yayınlayan Microsoft 5000’den fazla oy almış ve 4.7 ortalama skora ulaşmıştı. Kullanıcı geri dönüşlerinden çok memnun olan Microsoft uygulamayı sürpriz bir özellikle güncelliyor.

iPad için Bing uygulamasını 1.1 versiyonuna güncelleyen Microsoft, Lasso adında yeni bir kopyala-yapıştır aracı ekledi. Lasso aracı cümle içerisinde parmak hareketiyle daire içine aldığınız bir kelimeyi kopyalarak arama kutusuna yapıştırıyor ve bu şekilde arama yapma çok daha kolaylaşıyor. 

iPad için Bing uygulamasını kullandığınızda asıl iOS kopyala-yapıştır özelliğinin yerini alıyor. Bing program geliştirme şefi Tony Chor; yeni güncelleme ile bir web sayfasındaki kelimeyi aramanın sadece 9 adımda yapılabileceğini belirtiyor.
iOS’un kendi kopyala-yapıştır özelliğinde kelimenin üzerine tıklayarak belirli bir süre bekledikten sonra ortaya çıkan araçla seçim yapmanız ve sonra arama kutusuna yapıştırmanız gerekiyor.

Güncellemenin bunun dışında kalan değişiklikleri ise oldukça önemsiz.

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semo_86 7 yıl en beğenilen
iOS ile uğraşacağına, kendi telefonlarına kopyala- yapistir özelliği eklesin önce.
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séquestre 7 yıl
Yapılması gerekeni yapmışlar ..
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homeedition88 7 yıl
şu anki win phone 7'de kopyala yapıştır özelliği mevcut. Hayatınız da hiç görmediniz bile bir windows phone 7'li telefon değil mi???
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semo_86 7 yıl en beğenilen
iOS ile uğraşacağına, kendi telefonlarına kopyala- yapistir özelliği eklesin önce.
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The Catalyst 7 yıl semo_86
semo_86
iOS ile uğraşacağına, kendi telefonlarına kopyala- yapistir özelliği eklesin önce.

+1
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The Catalyst 7 yıl
İphone da niye bing yok
. Zaten kullanmıycam ama yinede olsun
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