Microsoft, iPad için Bing uygulamasını güncelledi

Microsoft iOS ürünlerine özel bir önem veriyor ve itinayla uygulama geliştiriyor. Nisan ayında iPad’e özel bir Bing uygulaması yayınlayan Microsoft 5000’den fazla oy almış ve 4.7 ortalama skora ulaşmıştı. Kullanıcı geri dönüşlerinden çok memnun olan Microsoft uygulamayı sürpriz bir özellikle güncelliyor.





iPad için Bing uygulamasını 1.1 versiyonuna güncelleyen Microsoft, Lasso adında yeni bir kopyala-yapıştır aracı ekledi. Lasso aracı cümle içerisinde parmak hareketiyle daire içine aldığınız bir kelimeyi kopyalarak arama kutusuna yapıştırıyor ve bu şekilde arama yapma çok daha kolaylaşıyor.





iPad için Bing uygulamasını kullandığınızda asıl iOS kopyala-yapıştır özelliğinin yerini alıyor. Bing program geliştirme şefi Tony Chor; yeni güncelleme ile bir web sayfasındaki kelimeyi aramanın sadece 9 adımda yapılabileceğini belirtiyor.

iOS’un kendi kopyala-yapıştır özelliğinde kelimenin üzerine tıklayarak belirli bir süre bekledikten sonra ortaya çıkan araçla seçim yapmanız ve sonra arama kutusuna yapıştırmanız gerekiyor.





Güncellemenin bunun dışında kalan değişiklikleri ise oldukça önemsiz.