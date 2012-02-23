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Microsoft, iPad için Office uygulaması hakkında ileride resmi bilgilendirme yapacak

7 yıl
3,6b
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın önümüzdeki aylarda tanıtacağı yeni iPad modelinin haricinde Apple kullanıcılarını heyecanlandıran önemli bir gelişme Microsoft'un iPad için hazırladığı Office uygulamasının internete sızdırılması oldu.
The Daily gazetesinin eriştiği görselde iPad üzerinde çalışan bir Office uygulaması görülüyor. Uygulama içerisinde Word, Excel ve Power Point ikonları kare şeklinde bulunuyor ve hemen altında yeni bir döküman başlatma butonu var. Arama ve Messenger simgeleri de uygulamada göze çarpıyor. Microsoft'un tüm hizmetlerine yaydığı Metro arayüzü tasarımı burada da karşımıza çıkıyor.
Microsoft ilk olarak görseldeki uygulamanın kendisine ait olmadığını açıkladı. Ancak daha sonra firmanın iletişim bölümü resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada The Daily gazetesine saygı duyulduğu ancak elde edilen bilginin yanlış olduğu belirtildi. Gerçek bilgiler ise bir kaç hafta sonra resmi olarak duyurulacak.
The Daily editörleri ise resmin montaj olmadığını ve gerçek uygulamayı gösterdiğini vurguluyor. Gazete bu konunun da takipçisi olacağını söylüyor.
Karşılıklı iddialar biraz karışık olsa da ilerleyen haftalarda iPad için Office uygulaması hakkında net bir bilgi elde edebileceğiz. Microsoft daha önce iPad için Office uygulamaları üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Ancak bu görsele ne kadar benzediği meçhul.

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racaerme 7 yıl
Ps falan bence tabi ki gelir ornegin ben final cut Pro yü cok beğeniyorum ancak bunlar tahminin pil ömrünü kitledigi icin yayınlanmıyor yoksa iPad 2 vaya 3 kalmaması mümkün değil.
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zaga20 7 yıl
Adobe PS yı falan da geliştirse Pc dekingibi de
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halitozbasli 7 yıl
Numbers diye bir app kullanıyorum office uygulamaları ile uyumlu ve edit yapıla biliyor. Tabi orginal microsoft imzalı bir ürün cok daha iyi olur bence
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yuhenesya 7 yıl
Mevcut uygulamaların hepsinin büyük komplex dosyalarda sorun çıkardığını düsünürsek en sonunda rahatca office belgelerini acabilecek bir çözüm olabilir.
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ErTuFx 7 yıl
Apple ürünlerinde microsoft uygulamalari görmek güzel. kaleyi icerden fetetmek gibi birsey sanirim hemde :)
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Batuist 7 yıl
murdocklawless
dokunmatik ekran ile excel editlemek nasıl bir işkence olur acaba?

valla documents adlı programı kullanıyorum. öyle sanıldığı kadar zor birşey değil.. tam bir excel uygulaması olması bence çok harika olur. sadece basit bir kaç tane formül kullanımından ibaret program. microsoftun ki çıksada biryerlerden bulup kursak :))
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murdocklawless 7 yıl
dokunmatik ekran ile excel editlemek nasıl bir işkence olur acaba?
1 Yanıt Yanıtla
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mogosan 7 yıl murdocklawless
murdocklawless

dokunmatik ekran ile excel editlemek nasıl bir işkence olur acaba?

Zor olucağı kesin ama hiç yoktan iyidir.
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sertacarslan 7 yıl
Outlook da olmalıydı...
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darkdevil666 7 yıl
Açıkçası ilk defa tarafsız ve objektif bir Ekrem Çukurca yazısı okumanın şaşkınlığını yaşıyorum…


EDİT: İmla
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TuffkiLLe 7 yıl
güzel olur bence.. gerçi iPhone için destek verilmeyecek sanıyorum.. iPad üzerinde kullanım çok daha rahat olacaktır zaten.. iPhone da acil değişiklikler ve düzenlemeler yapmak için Pages, numbers ve Keynote gayet yeterli seçenekler sunuyor hali hazırda.
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CyberDiamond 7 yıl
Erasmus78
Belki bilmeyenler vardır. Microsot; Office yazılımını ilk olarak Mac PCler için çıkarmıştır. Windowsa daha sonradan gelmiştir Office.

Office'den de önce Excel in atası LOTUS 1 2 3 ü unutmayalım.
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E_Aydin35 7 yıl
Yani adamlar tabletin üstüne resimmi koymuşlar?? Başka açıklama varmı Microsoft yalanladığına göre, e karşı tarafta doğru olmadığını söylüyor :) Ayrıca bu resimin kim tarafından ne zaman çekildiği bilinmiyor..
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