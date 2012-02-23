Microsoft, iPad için Office uygulaması hakkında ileride resmi bilgilendirme yapacak

Apple'ın önümüzdeki aylarda tanıtacağı yeni iPad modelinin haricinde Apple kullanıcılarını heyecanlandıran önemli bir gelişme Microsoft'un iPad için hazırladığı Office uygulamasının internete sızdırılması oldu.

The Daily gazetesinin eriştiği görselde iPad üzerinde çalışan bir Office uygulaması görülüyor. Uygulama içerisinde Word, Excel ve Power Point ikonları kare şeklinde bulunuyor ve hemen altında yeni bir döküman başlatma butonu var. Arama ve Messenger simgeleri de uygulamada göze çarpıyor. Microsoft'un tüm hizmetlerine yaydığı Metro arayüzü tasarımı burada da karşımıza çıkıyor.

Microsoft ilk olarak görseldeki uygulamanın kendisine ait olmadığını açıkladı. Ancak daha sonra firmanın iletişim bölümü resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada The Daily gazetesine saygı duyulduğu ancak elde edilen bilginin yanlış olduğu belirtildi. Gerçek bilgiler ise bir kaç hafta sonra resmi olarak duyurulacak.

The Daily editörleri ise resmin montaj olmadığını ve gerçek uygulamayı gösterdiğini vurguluyor. Gazete bu konunun da takipçisi olacağını söylüyor.

Karşılıklı iddialar biraz karışık olsa da ilerleyen haftalarda iPad için Office uygulaması hakkında net bir bilgi elde edebileceğiz. Microsoft daha önce iPad için Office uygulamaları üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Ancak bu görsele ne kadar benzediği meçhul.