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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft iki yeni Nokia telefonu duyurdu

3 yıl
2,1b
1
8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarından Nokia ismini ve logosunu kaldıran Microsoft, bununla birlikte cep telefonu kategorisinde Nokia ismini kullanmayı devam ediyor. Firma fiyatıyla iddialı iki yeni cep telefonu daha duyurdu.

Nokia 222 adındaki yeni telefon Series 30+ işletim sistemini temel alıyor ve 29 güne kadar bekleme, 20 saate kadar konuşma süresi sunuyor. FM radyo ve MP3 oynatıcı barındıran telefon gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefliyor. Model tek veya çift SIM kartlı olarak iki versiyon halinde satılacak. Çift SIM kartlı versiyonun bekleme süresi 21 güne iniyor. 

Telefonda 2.4 inçlik 320x240 piksel çözünürlükte bir ekran yer alıyor. Arka kısımda 2MP çözünürlüğünde bir kamera barındıran model Bluetooth 3.0 üzerinden SLAM dosya transfer uygulamasına destek veriyor. MicroSD kart desteği de olan modele 1000mAh gücünde bir batarya enerji sağlıyor. 

Hücresel veri bağlantısı ile internet erişimi sunan model her ay bir Gameloft oyununu da hediye olarak verecek. Model 37$ gibi rekabetçi bir fiyat etiketiyle Eylül ayında piyasada olacak. Ancak ülkemizdeki döviz kurları ve vergilendirme nedeniyle rekabetçi bir fiyat hayal olacaktır.  

http://microsoft-news.com/microsoft-announces-nokia-222-and-nokia-222-dual-sim-feature-phones/ Yorum Yaz
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Turkforce 3 yıl en beğenilen
Ülkemizdeki 50TL ye ithal edilen telefona da 1500TL'ye ithal edilen telefona da aynı vergiyi uygulayan aklın yaptığı işin sonucu olarak ihtiyacı olan da olmayan da üst seviye telefonlara yönelmeye devam edecektir.
Ülkemizdeki 50TL ye ithal edilen telefona da 1500TL'ye ithal edilen telefona da aynı vergiyi uygulayan aklın yaptığı işin sonucu olarak ihtiyacı olan da olmaya...
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wolfestein 3 yıl
Microsoft herhalde dünyayı yeniden keşfediyor.
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bulcelik 3 yıl
nokia 215 gelmedi. bu gelir mi? bu telefonları getirmeyip bizi keklemeye çalışıyorlar. ?? mobile gibi telefonlara yönlendiriyorlar. küçük tuşlusunu zaten ihtiyarlar kullanamıyor( 130 TL civarı). tuşları ayrı olandan sipariş verdim, geldi.( 190 TL civarı) o da ne ? resmen sabun kalıbı gibi bişey yapmışlar. oyuncak misali. hemen kutuya koyup geri yolladım.illa çakma imei (kaçak) telefon kullan diyorlar. getirin şu nokialardan alalım. milleti doğru yoldan saptırmayın.
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SHADOW 3 yıl
En az 250 300 olur
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THUGGER 3 yıl
Tuslu tam yaslilara gore. Fiyatida iyi olursa guzel olur
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visceroid 3 yıl
100 mAH batarya?
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canguler917 3 yıl
fm radyosu var.en az 300 tl olur fiyatı
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Turkforce 3 yıl en beğenilen
Ülkemizdeki 50TL ye ithal edilen telefona da 1500TL'ye ithal edilen telefona da aynı vergiyi uygulayan aklın yaptığı işin sonucu olarak ihtiyacı olan da olmayan da üst seviye telefonlara yönelmeye devam edecektir.
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cosica 3 yıl
300 TL'den satarlar artık.
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