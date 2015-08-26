Microsoft iki yeni Nokia telefonu duyurdu





Akıllı telefon pazarından Nokia ismini ve logosunu kaldıran Microsoft, bununla birlikte cep telefonu kategorisinde Nokia ismini kullanmayı devam ediyor. Firma fiyatıyla iddialı iki yeni cep telefonu daha duyurdu.





Nokia 222 adındaki yeni telefon Series 30+ işletim sistemini temel alıyor ve 29 güne kadar bekleme, 20 saate kadar konuşma süresi sunuyor. FM radyo ve MP3 oynatıcı barındıran telefon gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefliyor. Model tek veya çift SIM kartlı olarak iki versiyon halinde satılacak. Çift SIM kartlı versiyonun bekleme süresi 21 güne iniyor.





Telefonda 2.4 inçlik 320x240 piksel çözünürlükte bir ekran yer alıyor. Arka kısımda 2MP çözünürlüğünde bir kamera barındıran model Bluetooth 3.0 üzerinden SLAM dosya transfer uygulamasına destek veriyor. MicroSD kart desteği de olan modele 1000mAh gücünde bir batarya enerji sağlıyor.





Hücresel veri bağlantısı ile internet erişimi sunan model her ay bir Gameloft oyununu da hediye olarak verecek. Model 37$ gibi rekabetçi bir fiyat etiketiyle Eylül ayında piyasada olacak. Ancak ülkemizdeki döviz kurları ve vergilendirme nedeniyle rekabetçi bir fiyat hayal olacaktır.

http://microsoft-news.com/microsoft-announces-nokia-222-and-nokia-222-dual-sim-feature-phones/