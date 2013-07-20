Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, ikinci çeyrek 4.97 milyar dolar net gelir elde etti, Surface RT indirimi firmaya pahalıya patladı

5 yıl
555
1
30
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft, ikinci çeyrek 4.97 milyar dolar net gelir elde etti, Surface RT indirimi firmaya pahalıya patladı

Hem Windows 8 tarafında hem de Windows Phone 8 tarafında yeni güncellemelerin hazırlıklarını sürdüren Microsoft, yılın ikinci çeyreğine denk gelen 2013 mali yılı 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Sonuçlara göre firma yılın ikinci çeyreğini 19.90 milyar dolarlık satış geliri ile kapatırken, faaliyet karı 6.07 milyar dolar, net kar ise 4.97 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki çeyrekte 6.06 milyar dolar net kar açıklayan firmanın karda biraz düşüş yaşadığı göze çarpıyor.

Geçen çeyrekte Xbox One duyurusu, Mon Mattrick'in firmadan ayrılışı ve firmanın yeniden yapılanma hazırlıkları gündemdeydi. Ayrıca Microsoft'un stokları eritmek adına Surface RT cihazlarında yaptığı indirim için yaklaşık 900 milyon dolarlık bir maliyet çıkardığı görülüyor. Bunlar firmanın karına adeta 2 milyar dolarlık darbe vurdu. Ancak Office yükseltme teklifleri firmaya 782 milyon dolar gelir getirdi.

Mali yıl genelinde ise firmanın geliri 77 milyar dolar, faaliyet karı ise 26.76 milyar dolar olarak gerçekleşti. Firmanın tüm bölümleri yılı yükselişle kapattı. 30 Haziran 2014 itibariyle sona erecek sonraki mali yıl için Microsoft'un maliyet beklentisi ise 31.9 milyar dolar.

http://www.microsoft.com/investor/EarningsAndFinancials/Earnings/PressReleaseAndWebcast/FY13/Q4/default.aspx Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
aydemir__black 5 yıl en beğenilen
erkank53
office para veren insan dangalaktır.

Neyi kast ediyorsun Ücretsiz alternatiflerini yoksa Korsan mı olanını mı. Sen daha iyisini yap pazarla. Adamlar yapıyor ki kullanılıyor. Açık dağıtanada helal olsun Parası yetmeyip ürünü kullanmak isteyip korsan kullanana eyvallah. Fakat Parasıyla almış kullanan kullanıcıya hakaret ediyorsan Burada tek bir dangalak oluyor oda sen.
erkank53office para veren insan dangalaktır.Neyi kast ediyorsun Ücretsiz alternatiflerini yoksa Korsan mı olanını mı. Sen daha iyisin...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
r4deon 5 yıl
NiqT
Aptallar siz korsan kullanıyoruz diye sevinin istese microsoft bunu kökünden çözer ama millet başka işletim sistemine yönelmesin diye yapmıyorlar rakip çıkmasını istemiyorlar

aynen katiliyorum hocam baksan cogu korsan kullaniyor sonra ayy microsoft windows nedir yaa bes para etmez.Bakiyorsun uygulamari korsan kullaniyor ayy bu bes para etmez.O zaman koy bes paranida orjinalini al.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cevapveren62 5 yıl
erkank53
office para veren insan dangalaktır.

Bunu diyen insan bilgisayardan hiç anlamıyor demektir.Ufak bir java oyununu Türkçeleşyitmeye çalış bakalım kaç saat uğraşıcaksın.Adamlar bu işten ekmeğini çıkarıyor.Param olsa bende para ile alırdım ama daha öğrenciyim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elmek6 5 yıl
Mıcrosoft Surface ıcın zorluyor...
Google google+ ıcın zorluyor...
Batı Surıye ıcın zorluyor...
zorlamayla olmuyor, ama ders almıyorlar....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aydemir__black 5 yıl
erkank53
Orijinalden alıntı: aydemir__black
Orijinalden alıntı: erkank53office para veren insan dangalaktır.
Neyi kast ediyorsun Ücretsiz alternatiflerini yoksa Korsan mı olanını mı. Sen daha iyisini yap pazarla. Adamlar yapıyor ki kullanılıyor. Açık dağıtanada helal olsun Parası yetmeyip ürünü kullanmak isteyip korsan kullanana eyvallah. Fakat Parasıyla almış kullanan kullanıcıya hakaret ediyorsan Burada tek bir dangalak oluyor oda sen.
o dangalak senmişsin gibime geldi. ücretsiz ofis programları varken heralde para verdin.

Parayı 2004 yılında Annem vermişti. O zamanda alternatif yoktu. Günümüz dede Microsoft Office seviyesinde değiller. Çok yakınlar fakat muadilli olamıyorlar. Ayriyeten şimdi benim annem veya parasını alıp kullananlar diğer insanlar dangalak mı oluyorlar?????
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 5 yıl aydemir__black
aydemir__black

erkank53

aydemir__black
erkank53office para veren insan dangalaktır.
Neyi kast ediyorsun Ücretsiz alternatiflerini yoksa Korsan mı olanını mı. Sen daha iyisini yap pazarla. Adamlar yapıyor ki kullanılıyor. Açık dağıtanada helal olsun Parası yetmeyip ürünü kullanmak isteyip korsan kullanana eyvallah. Fakat Parasıyla almış kullanan kullanıcıya hakaret ediyorsan Burada tek bir dangalak oluyor oda sen.
o dangalak senmişsin gibime geldi. ücretsiz ofis programları varken heralde para verdin.

Parayı 2004 yılında Annem vermişti. O zamanda alternatif yoktu. Günümüz dede Microsoft Office seviyesinde değiller. Çok yakınlar fakat muadilli olamıyorlar. Ayriyeten şimdi benim annem veya parasını alıp kullananlar diğer insanlar dangalak mı oluyorlar?????

adam casper notebook kullanıyor ona para vermişte office e para verenlere laf atıyor. eminim windows da kullanmıyordur ne de olsa ücretsiz alternatifler var
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aydemir__black 5 yıl en beğenilen
erkank53
office para veren insan dangalaktır.

Neyi kast ediyorsun Ücretsiz alternatiflerini yoksa Korsan mı olanını mı. Sen daha iyisini yap pazarla. Adamlar yapıyor ki kullanılıyor. Açık dağıtanada helal olsun Parası yetmeyip ürünü kullanmak isteyip korsan kullanana eyvallah. Fakat Parasıyla almış kullanan kullanıcıya hakaret ediyorsan Burada tek bir dangalak oluyor oda sen.
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erkansins 5 yıl aydemir__black
aydemir__black
erkank53
office para veren insan dangalaktır.

Neyi kast ediyorsun Ücretsiz alternatiflerini yoksa Korsan mı olanını mı. Sen daha iyisini yap pazarla. Adamlar yapıyor ki kullanılıyor. Açık dağıtanada helal olsun Parası yetmeyip ürünü kullanmak isteyip korsan kullanana eyvallah. Fakat Parasıyla almış kullanan kullanıcıya hakaret ediyorsan Burada tek bir dangalak oluyor oda sen.

o dangalak senmişsin gibime geldi. ücretsiz ofis programları varken heralde para verdin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
join 5 yıl
Gelirlere bak arkadaş ya bu firmalara bir şey olur mu ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enzomaresca 5 yıl
kar şu an için iyi gibi ama microsoft windows 8 ile bekleneni veremedi. kullanıcılar memnun değil eğer böyle devam ederse yerini başkasına kaptırır eninde sonunda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
THESTER 5 yıl
gelirin artmasına rağmen kar düşmüş bu arge masraflarının artmasından sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crossmatch 5 yıl
Ağına av düşen örümcek gibiyim windows rt için. 200 $a kadar düşer umarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 5 yıl
Bir teknoloji sitesinde yapilan indirim ve zararin hesabindan microsoftun elinde 6milyon kadar windows rt satilamadan kaldigi tahmin ediliyordu. simdiye kadar bir kac milyon adet satabildiklerini dusunursek yapilan yanlis ongorunu boyutunu anlamak zor degil. Zaten hep diyorum bunca maddi gucune ve tekellerine ragmen microsoft mobil piyasada basarisiz olursa tamamen bu yanlis ongorulerinden ve vizyon eksikliginden olacak. Steve Balmer yeniden yapilanmaya gidip tum bolumeleri tek catida birlestiriyor. Bakalim bir faydasi olacakmi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesincır 5 yıl
İndirim yapmasalar daha da pahalıya patlayacaktı. Turşusunu kuracak değil ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
555 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Toshiba 55WL968 3D LED Smart TV Video İnceleme 5 yıl 2si1 "İftar sonrası içilen maden suyu kadar yararlı" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim