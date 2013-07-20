Microsoft, ikinci çeyrek 4.97 milyar dolar net gelir elde etti, Surface RT indirimi firmaya pahalıya patladı





Hem Windows 8 tarafında hem de Windows Phone 8 tarafında yeni güncellemelerin hazırlıklarını sürdüren Microsoft, yılın ikinci çeyreğine denk gelen 2013 mali yılı 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı.





Sonuçlara göre firma yılın ikinci çeyreğini 19.90 milyar dolarlık satış geliri ile kapatırken, faaliyet karı 6.07 milyar dolar, net kar ise 4.97 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki çeyrekte 6.06 milyar dolar net kar açıklayan firmanın karda biraz düşüş yaşadığı göze çarpıyor.





Geçen çeyrekte Xbox One duyurusu, Mon Mattrick'in firmadan ayrılışı ve firmanın yeniden yapılanma hazırlıkları gündemdeydi. Ayrıca Microsoft'un stokları eritmek adına Surface RT cihazlarında yaptığı indirim için yaklaşık 900 milyon dolarlık bir maliyet çıkardığı görülüyor. Bunlar firmanın karına adeta 2 milyar dolarlık darbe vurdu. Ancak Office yükseltme teklifleri firmaya 782 milyon dolar gelir getirdi.





Mali yıl genelinde ise firmanın geliri 77 milyar dolar, faaliyet karı ise 26.76 milyar dolar olarak gerçekleşti. Firmanın tüm bölümleri yılı yükselişle kapattı. 30 Haziran 2014 itibariyle sona erecek sonraki mali yıl için Microsoft'un maliyet beklentisi ise 31.9 milyar dolar.

http://www.microsoft.com/investor/EarningsAndFinancials/Earnings/PressReleaseAndWebcast/FY13/Q4/default.aspx