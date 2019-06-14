Microsoft, Internet Explorer’ı Windows 10’dan kaldırmayı düşünmüyor

Microsoft yeni Chromium tabanlı Edge tarayıcısını, işletmelerin yaşayabilecekleri uyumluluk sorunlarını ortadan kaldıracak araçlarla donatıyor. Chromium Edge'e dahil edilen Internet Explorer modu, işletmelerin eski Internet Explorer tabanlı uygulamalarını modern bir tarayıcıda çalıştırmalarına olanak sağlayacak.

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Edge kendi Internet Explorer moduna sahip olsa da yazılım devinin hala Internet Explorer'ı Windows 10 işletim sisteminden kaldırma planı yok. Reddit'te kendisine yöneltilen soruları cevaplayan bir Microsoft Edge mühendisi, şirketin Windows 10'dan Internet Explorer'ı kaldırmayı planlamadığını ve tarayıcının desteklenmeye devam edeceğini açıkladı.

Internet Explorer eski Microsoft Edge'den popüler

Internet Explorer her zaman için Windows'un bir parçası oldu ve hala birçok işletme tarafından tercih ediliyor. Zira bu kuruluşlar kendi içlerinde Microsoft'un eski tarayıcısı için optimize edilmiş hizmetler kullanıyor. En son pazar payı verilerine göre, Internet Explorer eski Microsoft Edge'den daha popüler durumda.

https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/c094uf/hi_reddit_were_the_team_behind_microsoft_edge_and/er2unvy/