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Microsoft, Internet Explorer’ı Windows 10’dan kaldırmayı düşünmüyor

Yazılım devi Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısına Internet Explorer modu eklemesine rağmen eski tarayıcısını Windows 10 işletim sisteminden kaldırma gibi bir düşüncesi yok.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
2,7b
1
15
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft yeni Chromium tabanlı Edge tarayıcısını, işletmelerin yaşayabilecekleri uyumluluk sorunlarını ortadan kaldıracak araçlarla donatıyor. Chromium Edge'e dahil edilen Internet Explorer modu, işletmelerin eski Internet Explorer tabanlı uygulamalarını modern bir tarayıcıda çalıştırmalarına olanak sağlayacak.
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Edge kendi Internet Explorer moduna sahip olsa da yazılım devinin hala Internet Explorer'ı Windows 10 işletim sisteminden kaldırma planı yok. Reddit'te kendisine yöneltilen soruları cevaplayan bir Microsoft Edge mühendisi, şirketin Windows 10'dan Internet Explorer'ı kaldırmayı planlamadığını ve tarayıcının desteklenmeye devam edeceğini açıkladı.

Internet Explorer eski Microsoft Edge'den popüler

Internet Explorer her zaman için Windows'un bir parçası oldu ve hala birçok işletme tarafından tercih ediliyor. Zira bu kuruluşlar kendi içlerinde Microsoft'un eski tarayıcısı için optimize edilmiş hizmetler kullanıyor. En son pazar payı verilerine göre, Internet Explorer eski Microsoft Edge'den daha popüler durumda.

https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/c094uf/hi_reddit_were_the_team_behind_microsoft_edge_and/er2unvy/ Yorum Yaz
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ertech26 1 hf. en beğenilen
İnternet explorer aslında browser indirme aracı. Birçok kullanıcı bu amaçla kullanıyor.
Firefox varken bu internet yavaşlatıcı tarayıcıya ihtiyaç olduğunu sanmıyorum.
İnternet explorer aslında browser indirme aracı. Birçok kullanıcı bu amaçla kullanıyor.Firefox varken bu internet yavaşlatıcı tarayıcıya ihtiyaç olduğunu sa...
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DH Misafiri 4 gün
eski sistemler için şirketler mecbur kalıyorlar. sistemde dursun bir gün mutlaka ihtiyaç duyuyorsun. özellikle devlet daireleri ve üniversitelerinde bazı küçük uygulamaları açmak için can simidi niteliğinde.
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The Hollow 1 hf.
Windows 10'u kurduğumda ilk işim Internet Explorer'ı devre dışı bırakmak oluyor. Keşke OS kurulumda, IE kurmak istiyor musunuz diye seçenek sunsalar. Chromium tabanlı Edge tarayıcıları ufak tefek sorunlar harici harika olmuş. Fakat, sistemde 4 tane tarayıcı var. 3'ü zaten Microsoft'un,
diğeri de Firefox.
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DH Misafiri 1 hf.
Maalesef devletimizin kullandığı e-imza sistemi java tabanlı olduğu için java script destekleyen tek tarayıcı olarak hala kullanmak zorunda kalıyoruz. İleride bu durumu çözecek bir sistem gelene kadar kaldırılmaması devlet memurları için iyi oldu.
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oLgan 6 gün DH Misafiri
Öyle bir durum yok. E-imza appletleri sistemde yüklü olan javayı kullanır çünkü java tabanlıdır (java script değil) tarayıcı ile bir bağı bulunmamaktadır. Ayrıca asıl büyük problem olan activex kullanan devlet kurumu arayüzü de kalmadı artık.
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CoreXXX 1 hf.
kaldıramıyorlar çünkü yapışmış sisteme. yıllardır duruyor:)
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mtayfur83 1 hf.
Son 4 yıldır Opera kullanıyorum IE yi çok nadir kullanıyorum...
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ozakin70 1 hf.
Nasıl bir arka kapıysa bu kadar güvendikleri vazgeçemiyorlar
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ertech26 1 hf. en beğenilen
İnternet explorer aslında browser indirme aracı. Birçok kullanıcı bu amaçla kullanıyor.
Firefox varken bu internet yavaşlatıcı tarayıcıya ihtiyaç olduğunu sanmıyorum.
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mnyksvsc 1 hf.
İyi de kaldırmayı düşünseydi haber olurdu, değişiklik yapılmayan bir şey neden haber olsun :)
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bahoho 1 hf.
İe kaldırılamaz çünkü microsoft dava yediğinde tekellik konusunda biz dosya yöneticisini bunun üstüne yaptık diye savunmuştu. Kaldırırsa kendiyle çelişip gene davayı gömerler. Benim bilgim bu yönde.
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Imarex 1 hf.
İnternet Explorer yaptığım tek şey girip crome indirmek bence ise yarıyor
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tarayıcı, windows 10 ve
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