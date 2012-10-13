Microsoft, İtalya ve Almanya'da da Windows Phone 8 etkinliği yapacak





Windows Phone işletim sisteminin yeni sürümü için San Fransisco'da büyük bir etkinliğe hazırlanan Microsoft, Avrupa'da da aynı anda farklı etkinlikler düzenleyecek.





Kısa süre önce Londra'daki etkinliğin davetiyeleri gönderilmeye başlanmışken, İtalya ve Almanya'da etkinlik yapılacak ülkeler listesine katıldı.





Microsoft'un Windows Phone 8 etkinliği İtalya'nın Milano şehrinde, Almanya'nın da Münih şehrinde gerçekleşecek. Etkinliklerin saat 17.30'da başlayacağı belirtiliyor. Etkinlik aynı zamanda canlı olarak yayınlanacak.





Windows Phone 7 işletim sistemini global olarak çok yaygın bir hale getiremeyen Microsoft, bu kez ülkemizde dahil Avrupa'nın büyük kısmında ve Asya'da geniş bir dağıtım ağıyla atağa geçmeye hazırlanıyor. Tüketici ilgisini üzerine çekmeyi başarırsa, WP8 yüklü modeller önemli satış başarıları yakalayabilir.

http://wmpoweruser.com/microsoft-also-holding-windows-phone-events-in-munich-and-milan/