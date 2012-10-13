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Microsoft, İtalya ve Almanya'da da Windows Phone 8 etkinliği yapacak

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone işletim sisteminin yeni sürümü için San Fransisco'da büyük bir etkinliğe hazırlanan Microsoft, Avrupa'da da aynı anda farklı etkinlikler düzenleyecek.

Kısa süre önce Londra'daki etkinliğin davetiyeleri gönderilmeye başlanmışken, İtalya ve Almanya'da etkinlik yapılacak ülkeler listesine katıldı.

Microsoft'un Windows Phone 8 etkinliği İtalya'nın Milano şehrinde, Almanya'nın da Münih şehrinde gerçekleşecek. Etkinliklerin saat 17.30'da başlayacağı belirtiliyor. Etkinlik aynı zamanda canlı olarak yayınlanacak.

Windows Phone 7 işletim sistemini global olarak çok yaygın bir hale getiremeyen Microsoft, bu kez ülkemizde dahil Avrupa'nın büyük kısmında ve Asya'da geniş bir dağıtım ağıyla atağa geçmeye hazırlanıyor. Tüketici ilgisini üzerine çekmeyi başarırsa, WP8 yüklü modeller önemli satış başarıları yakalayabilir. 

http://wmpoweruser.com/microsoft-also-holding-windows-phone-events-in-munich-and-milan/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 6 yıl
Microsoft bak son zamanlar da artık lisanlı ürün konusunda büyük gelişmeler oldu insanlar laptop alırken windows yüklü olanları tercih ettiğinden eskisi gibi korsan da kalmadı bizim gibi büyük bir pazarı ihmal etmemelisin.
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N0thingLose 6 yıl
Bizede bekleriz..
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atsky 6 yıl
ya arkadaş bir haber yapmışsınız ama tanıtımın hangi gün olduğunu yazmamışsınız. Afişlerinden anlıyoruz 29 Ekim pazartesi günü olduğunu...
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SystemApps 6 yıl
wp8 gelsinde nerede yapılacağı hiç umrumda değil :)
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ecs_elite_group 6 yıl
windows phone sessiz ve derinden geliyor. cayır cayır uygulama üretiyodur windows. rekabetçi bir fiyatla piyasaya girecekler sonrada yüksek kulanım oranı yakalıyınca haşırtdı black board :D
şaka bi yana microsoft paranın kokusunu aldı. 3-5 sene içinde mobil piyasada ciddi bir pay kapacaktır.
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Holy Templar 6 yıl ecs_elite_group
ecs_elite_group

windows phone sessiz ve derinden geliyor. cayır cayır uygulama üretiyodur windows. rekabetçi bir fiyatla piyasaya girecekler sonrada yüksek kulanım oranı yakalıyınca haşırtdı black board :D
şaka bi yana microsoft paranın kokusunu aldı. 3-5 sene içinde mobil piyasada ciddi bir pay kapacaktır.


haşırt the black board 7-8 yıl önce resim öğretmenim her ders bunu söylerdi
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lyridder 6 yıl
Seçenekleri arttırabilmek gayet güzel.
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Amedra 6 yıl
Resimdeki ilk fotoğrafı görünce aklıma niyeyse 9gag'in yeni çıkan nokia lumia'ya gönderme yaptığı resim aklıma geldi.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sparta1903 6 yıl
yaa kusura bakmayın nokya bu saatten sonra windows adam edemez apple yıne bir numara olarak devam eder 2. fandroit 3.windows ios işletim sıstemı akar bu pazarda
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ThePoseidon 6 yıl
Pazardaki saygınlığını artırma çabaları.. gayet isabetli. Piyasada ne kadar çok çekişme olursa tüketici için o kadar iyi olur
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