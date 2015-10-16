Microsoft kamerası ile iddialı Lumia 950 serisine ait ilk fotoğrafları yayınladı

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen bir etkinlikle resmiyete kavuşan Lumia 950 XL ve Lumia 950 modelleri kamera özellikleriyle dikkat çekmeyi başarmıştı. Bugün Microsoft'un iki akıllı telefona ait fotoğraflar paylaşması ise bu konuyu tekrar gündeme taşıdı.

Her iki modelde de Pureview kamera teknolojisi ve Zeiss lens kullanılırken 20 MP'lik bir sensör tercih edilmiş. 5. Nesil optik görüntü sabitleme teknolojisi kullanan kameralar ayrıca 1.9 diyafram açıklığı sayesinde düşük ışıkta da iddialı hale geliyor. Ayrıca akıllı telefonlar 3 ton LED flaş ve 4K video kaydı yeteneğine de sahip. Hem flaşlı hem flaşsız çekim yaparak flaş ışıklarını nasıl değerlendirmesi gerektiğini ölçen akıllı telefon bu sayede 3 ton LED flaşı daha efektif kullanabiliyor.

(Sağdaki Lumia 950'ye ait, soldaki rakip telefona ait)

Tüm bu özellikleri bir kenara bırakırsa şirketin paylaştığı ilk fotoğraflar da oldukça dikkat çekici. Özellikle renkler konusunda başarılı fotoğrafların orjinal boyutlarını aşağıda yer alan galerimizde bulabilirsiniz. "Orjinali görüntüle" seçeneği ile birlikte yakınlaştırma fotoğrafın gerçek bozulma oranını daha doğru bir şekilde inceleyebilirsiniz.



http://blogs.windows.com/devices/2015/10/15/camera-magic-on-microsoft-lumia-950-and-lumia-950-xl/