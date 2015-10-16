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Microsoft kamerası ile iddialı Lumia 950 serisine ait ilk fotoğrafları yayınladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,8b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft kamerası ile iddialı Lumia 950 serisine ait ilk fotoğrafları yayınladı
 
Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen bir etkinlikle resmiyete kavuşan Lumia 950 XL ve Lumia 950 modelleri kamera özellikleriyle dikkat çekmeyi başarmıştı. Bugün Microsoft'un iki akıllı telefona ait fotoğraflar paylaşması ise bu konuyu tekrar gündeme taşıdı.
Microsoft kamerası ile iddialı Lumia 950 serisine ait ilk fotoğrafları yayınladı
 
Her iki modelde de Pureview kamera teknolojisi ve Zeiss lens kullanılırken 20 MP'lik bir sensör tercih edilmiş. 5. Nesil optik görüntü sabitleme teknolojisi kullanan kameralar ayrıca 1.9 diyafram açıklığı sayesinde düşük ışıkta da iddialı hale geliyor. Ayrıca akıllı telefonlar 3 ton LED flaş ve 4K video kaydı yeteneğine de sahip. Hem flaşlı hem flaşsız çekim yaparak flaş ışıklarını nasıl değerlendirmesi gerektiğini ölçen akıllı telefon bu sayede 3 ton LED flaşı daha efektif kullanabiliyor.
Microsoft kamerası ile iddialı Lumia 950 serisine ait ilk fotoğrafları yayınladı
 
(Sağdaki Lumia 950'ye ait, soldaki rakip telefona ait)
Tüm bu özellikleri bir kenara bırakırsa şirketin paylaştığı ilk fotoğraflar da oldukça dikkat çekici. Özellikle renkler konusunda başarılı fotoğrafların orjinal boyutlarını aşağıda yer alan galerimizde bulabilirsiniz. "Orjinali görüntüle" seçeneği ile birlikte yakınlaştırma fotoğrafın gerçek bozulma oranını daha doğru bir şekilde inceleyebilirsiniz.

http://blogs.windows.com/devices/2015/10/15/camera-magic-on-microsoft-lumia-950-and-lumia-950-xl/ Yorum Yaz
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Das Boot 4 yıl en beğenilen
Şu fotoğraf galerinizde dolaşmak işkence. Hiç kullanıcı dostu değil. Birde her seferinde orjinal boyutu göstere tıklıyoruz. Link olarak direk ekleyin işte.

Edit: Bu arada paylaşımı yapan Microsoft. Yani üretici firma. İncelemelerinde çekilen fotoğrafları görmeden fazla aldanmamak lazım. Ama oynama ve hile yoksa gayet iyi.

1 img.donanimhaber.com/...

2 img.donanimhaber.com/...

3 img.donanimhaber.com/...

4 img.donanimhaber.com/...

5 img.donanimhaber.com/...
Şu fotoğraf galerinizde dolaşmak işkence. Hiç kullanıcı dostu değil. Birde her seferinde orjinal boyutu göstere tıklıyoruz. Link olarak direk ekleyin işte.
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2 Yanıt Yanıtla +35
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Nikomer 4 yıl
Rakip telefonla çekilince somurtmuş :D
2 Yanıt Yanıtla +26
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Delikli Nane 4 yıl
Carl Zeiss derim başkada bişey demem
1 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
zultaran 4 yıl
Hala savunan var şu microsoft'u yok sistem akıcı kerneli bilmem neyi diye,kaç yıl oldu acaba bu 920 çıkalı 925 çıkalı,2 yıldan daha uzun bir süre oldu,bu kadar uzun bir sürede adamlar tekrardan işletim sistemi yazdılar ve hala çıkmadı ama bu arada piyasaya telefonları çıkarıp satmayı biliyorlar,o zaman zarfında yanılıpta wp alan ne oldu diyen yok,telefon bozuluyor gönderiyorsun kvk'ya microsoft şu tarihte kvk'yla olan sözleşmesini iptal etti diyor eleman.Madem iptal edeceksin eski nokia düzenini değiştireceksin ne diye piyasaya hiçbir şekilde olmamış telefonu çıkartıp milleti dolandırıyorsun.
Ondan sonra wp akıcı,aksın bakalım bişey diyen yok zaten
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.Aslan. 4 yıl
Biraz markete ağırlık verin...

Tabi buda iyi bir gelişme...
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dreameren 4 yıl



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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alperd82 4 yıl
Ufak ufak indirimler devam ediyor Türkiye fiyatı belli değil 2015 sonunda veya 2016 başında ülkemize gelmesi bekleniyor.

Kaynak:

teknolojioku.com/...
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seckinar 4 yıl
henüz seyretmeyenler için Erdi Özüağ - "fx57"den Lumia 950XL kullanım ve ilk izlenimler videosu :

forum.donanimhaber.com/...
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DSGNRY 4 yıl
920 den beri ilk alanlardan biri olarak takip ediyorum ama uygulama alanında ve yazılım olarak çok geriden geliyor. Nokia nın donanım mühendislerine dua etsin Microsoft yoksa bu durumda Blackberry ile aynı sona doğru çoktan gitmişlerdi.
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MetalWave 4 yıl
Note 2 den lumia 1020 ye geçtim. Uygulama vazında karşılaştırırsanız android önde ama işletim sistemi olarak wp daha iyi. Ayrıca gittikçe Windows ile bağlantısı arttığı için çekiciliği artıyor. Bir daha androide dönme niyetim yok. Uygulama olmaması windowsun suçu değil uygulama yazanların suçu. Birde Windows 10da direk portlama geliyor buna rağmen hala uygulama çıkarmazsalar kimse microsofta suç atmasın. Hem yazana hemde android fanlarına suç atsın. Zamanında apple pahalı diye androidin en kötü hallerine sabretmiş millet bu kaymak gibi işletim sistemine sabretmiyor. Bırak mobili normal işletim sistemi 1 gb ramli tabletimde donmazken 300 mb boş ile çalışırken 1 gb ramli asus tabletlette kasmaktan menüyü kullanamıyoruz
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dobrasam 4 yıl
daha önce hiç akıllı telefon kullanmamış insanlar için alınabilir zira tek özelliği kaliteli fotoğraf çekebiliyor olması onun dışında yazılım rezalet uygulama marketi yok gibi bir şey işe yaramaz yani bir gün sonra satıyorum dersen alan yok ayvayı yedin sahibinden.com da görebilirsiniz adamlar satmak için bin takla atıyorlar mağazalar ise kesinlikle takasta bile almak istemiyor şuan elimde kutusunda garantisi devam eden iki adet nokia lumia var
1 Yanıt Yanıtla
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alperd82 4 yıl dobrasam
dobrasam

daha önce hiç akıllı telefon kullanmamış insanlar için alınabilir zira tek özelliği kaliteli fotoğraf çekebiliyor olması onun dışında yazılım rezalet uygulama marketi yok gibi bir şey işe yaramaz yani bir gün sonra satıyorum dersen alan yok ayvayı yedin sahibinden.com da görebilirsiniz adamlar satmak için bin takla atıyorlar mağazalar ise kesinlikle takasta bile almak istemiyor şuan elimde kutusunda garantisi devam eden iki adet nokia lumia var

"Dobrasam" dobralık gerçekleri direkt söylemektir senin yazdıkların gerçek değil maalesef.

Yazılım rezalet? Hangi kritere göre. Takılma yok donma yok, arayüzü basit kişiselleştirmesi bol stabil bir yazılımı var kişisel bilgiler diğerleri gibi ortalıkta saçılmıyor. Nesi rezalet.

Uygulama marketi yok gibi? Uygulamadan kasıt ne, bütün temel uygulamalar var. Uygulama çöplüğü değil demek daha doğru olur. Bir Android telefona uygulama yükledikçe sapıttığını, silsen de bir şeylerin kaldığını herkes biliyor artık.

Daha önce akıllı telefon kullanıp WP'na geçip ohh bee diyen çok kişi var. W10 ile "PC Like" konumuna gelecek 3 USB, 1 HDMI çıkışı ile klavye Mouse ekran bağlanıp MASA ÜSTÜ PC olacak daha ne istenir ki Yazılım olarak.

İkinci elde ilan verirsen bu cihazların değerini, rahatını bilen ve MARKA takıntısı olmayan meraklılarına satarsın merak etme.
Elindeki cihazlar nedir hangi model ilan verdin de satılmadı mı?
Hepsini geçtim alırken zaten ucuz alıyorsun Amiral Gemileri hariç. Satarken de gayet normal gidiyor fiyatlar teknoloji hızlı zaten ucuzlaması normal.
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DH Misafiri 4 yıl
kadının bıyıkları belli olmuş o kadar net yani :D Kadınlar bunu sevmeyecek
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Basteryus 4 yıl
950 XL makro örneği

instagram.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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alperd82 4 yıl
Konunun başına eklenmesi gereken Video budur:

youtube.com/...

İzledikten sonra yorum yazılırsa daha mantıklı paylaşımlar olabilir.

Ben çok beğendim cihazın gelmesini bekliyorum :-)
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mcebi001 4 yıl
Kameralarin diyafram değerini anca gelistiriyorlar basit bir imagechip ekleyerek günü kurtariyorlar bence...
kaç yıl önceki sensor boyutlari hala ayni (nokia n82-lumia 950)
Diğer elemanlari gelistirerek göz boyuyorlar ..
tamam incelik için gerekli sensor bunlar fakat faveon gibi gelismis sensor üreticileri desteklenmeli ultrapicsel in 1/1.3inc den 1/2.3 e büyümesini ben çok bekledim mesela ama olmadı...[>:]
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umut_baris 4 yıl mcebi001
mcebi001

Kameralarin diyafram değerini anca gelistiriyorlar basit bir imagechip ekleyerek günü kurtariyorlar bence...
kaç yıl önceki sensor boyutlari hala ayni (nokia n82-lumia 950)
Diğer elemanlari gelistirerek göz boyuyorlar ..
tamam incelik için gerekli sensor bunlar fakat faveon gibi gelismis sensor üreticileri desteklenmeli ultrapicsel in 1/1.3inc den 1/2.3 e büyümesini ben çok bekledim mesela ama olmadı...[>:]

Kardeş haber Lumia yalnız? HTC ne alaka?
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