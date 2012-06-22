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Microsoft, kendi Windows Phone 8 akıllı telefonu üzerinde çalışıyor olabilir

6 yıl
2,4b
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Hafta başında harika bir tasarıma ve yenilikçi kılıflara sahip Surface tablet bilgisayarını tanıtarak teknoloji dünyasını şaşırtan Microsoft, kendi akıllı telefonunu da geliştiriyor olabilir. Business Insider'ın haberine taşıdığı bu söylentiler, henüz resmiyet kazanan Windows Phone 8 işletim sistemine sahip Microsoft markalı bir cihazın gelebileceğini iddia ediyor.
Nomura analisti Rick Sherlund'un endüstri kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Microsoft, anlaştığı bir üreticiyle birlikte kendi Windows Phone 8 akıllı telefonunu geliştirebilir. Cihazın referans ürünü olarak mı yoksa Mircosoft gerçekten akıllı telefon yarışında var olmak istediği için mi çıkarılacağı bilinmiyor. Sherlund son olarak, Surface tablet bilgisayarlarını tanıtan Microsoft kendi telefonunu önümüzdeki yıl piyasaya sürerse şaşırmayacaklarını ifade ederek sözlerini noktaladı.
Redmond merkezli yazılım-donanım devinin kendi telefonunu çıkartmak konusunda Apple'ı mı yoksa Google'ı mı örnek alacağı konusunda şuan için bir bilgimiz yok. Fakat kaynakların bahsettiği anlaşmalı üreticinin, son dönemde yakın çalışmalarda bulunulan Finlandiyalı Nokia olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Eğer Nokia ile anlaşılırsa Microsoft'tan Google Nexus serisine benzer, yenilikçi akıllı telefonlar görebileceğimiz anlamına geliyor.
Kendi tabletini duyurarak zaten dikkatleri üzerine çeken Microsoft, Windows Phone 8'li bir akıllı telefonla mobil pazarın önemli oyuncuları için büyük bir tehdit haline gelebilir. Samsung ve Apple'ın neredeyse tüm karı elinde bulundurduğu bir sektöre giriş yapmak isteyen Microsoft'un başarılı olabilmesi için eski lider Nokia ile işbirliğine gitmesi şart.

http://www.businessinsider.com/microsoft-is-working-on-building-its-own-phone-says-nomura-2012-6 Yorum Yaz
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Light Side 6 yıl en beğenilen
O Değilde Microsoft Galiba Apple'a Kaptırdığı Liderliği Ve Teknoloji Dünyasında Kaybettiği Prestiji Geri Kazanacak gibi Duruyor Microsoft Hayranımıyım Hayır Ama Maksat Rekabet Olsun Microsoft Birinci olursada O Zaman Apple Ve Google'ı Destekleriz Çünkü Rekabet daima Türketiciye Yarar....
O Değilde Microsoft Galiba Apple'a Kaptırdığı Liderliği Ve Teknoloji Dünyasında Kaybettiği Prestiji Geri Kazanacak gibi Duruyor Microsoft Hayranımıyım Hayır Ama...
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soul calibur 6 yıl
köprüyü geçene kadar microsoft'un windows phone'u 4 üreticiye(nokia, samsung, htc, huawei) ürettirip, platform yaygınlaşınca, hissetleri taban yapmış nokia'yı ölücüler gibi satın alıp(ki microsoft elop'u sokarak nokia'yı bilerek bitirdi), microsoft markasıyla satarak apple tarzında paranın eline koyacağını düşünüyorum.
köprüyü geçene kadar microsoft'un windows phone'u 4 üreticiye(nokia, samsung, htc, huawei) ürettirip, platform yaygınlaşınca, hissetleri taban yapmış nokia'yı ...
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Pardus Linux 6 yıl
Apple'ın mantığını izleyecek olsa diğer firmalara lisanlamazdı büyük ihtimal ürettirecektir...
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baris5834 6 yıl
microsoft nokıa yı alsa wp8 tellerden önce alırdı çünkü wp8 ile değeri artacak
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SystemApps 6 yıl
hiç zannetmiyorum.En azından yakın zamanda bu biraz zor gibi...Mikrosoftun tek derdi şuan için wp yi adam edebilmek.Wp sağlamlaşırsa belki ozman kendi cihazını çıkarır aynı googlede olduğu gibi...
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mehmetfahriguven 6 yıl
İşte, bu!
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bthunv 6 yıl
şuanki tabletleriyle piyasayı yakıp kavuracakları kesin gibi eğer telefondada bu başarıyı gösterirlerse neden olmasın.Şimdi apple cılar doluşur en iyi tablet ipad diye:)
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Nef'i 6 yıl
Mümkündür. Zira son dönemdeki atak iyi.
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Mellkor 6 yıl
Kendi basina dedigi kukla olarak kullandigi nokia ve yoneticisi elop la birlikte olmasin sakin
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erci501 6 yıl
tencere kapak misali birbirini bulmuşlar. Ama ikisi de başarılı olamayacaklar. O market ile ağızlarıyla kuş tutsalar boş.
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flinders2004 6 yıl
Ios ve android ile arasındaki eksikler kapatılmış görünüyor,artık özellikler açısından kağıt üzerinde bir eşitlik söz konusu.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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efe7182 6 yıl
Microsoft hatirlarsaniz iki cihaz uretmisti kendi imkanlariyla.microsoft one ve two.2009 daydi galiba.cok basarisiz olmustu.bir kac ayda apar topar kaldirildi.Büyük ihtimalle bu sefer buyuk bir ureticiyle uretim isine girecektir gecmisten ders cikardiysa.
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Light Side 6 yıl en beğenilen
O Değilde Microsoft Galiba Apple'a Kaptırdığı Liderliği Ve Teknoloji Dünyasında Kaybettiği Prestiji Geri Kazanacak gibi Duruyor Microsoft Hayranımıyım Hayır Ama Maksat Rekabet Olsun Microsoft Birinci olursada O Zaman Apple Ve Google'ı Destekleriz Çünkü Rekabet daima Türketiciye Yarar....
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MERCURY2000 6 yıl
Eğer Microsoft telefon üretimine başlarsa Nokia,Samsung,Htc gibi firmaları Windows phone platformundan soğutabilir. Bu nedenle kendi telefonunu üretmez. En azından ilk etapta bunu yapmaz gibime geliyor. Sonuçta bu üreticileri elinden kaçırırsa pazarda yalnız kalır ve pazar payı açısından darbe yemiş olur.
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