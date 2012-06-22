Microsoft, kendi Windows Phone 8 akıllı telefonu üzerinde çalışıyor olabilir





Hafta başında harika bir tasarıma ve yenilikçi kılıflara sahip Surface tablet bilgisayarını tanıtarak teknoloji dünyasını şaşırtan Microsoft, kendi akıllı telefonunu da geliştiriyor olabilir. Business Insider'ın haberine taşıdığı bu söylentiler, henüz resmiyet kazanan Windows Phone 8 işletim sistemine sahip Microsoft markalı bir cihazın gelebileceğini iddia ediyor.

Nomura analisti Rick Sherlund'un endüstri kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Microsoft, anlaştığı bir üreticiyle birlikte kendi Windows Phone 8 akıllı telefonunu geliştirebilir. Cihazın referans ürünü olarak mı yoksa Mircosoft gerçekten akıllı telefon yarışında var olmak istediği için mi çıkarılacağı bilinmiyor. Sherlund son olarak, Surface tablet bilgisayarlarını tanıtan Microsoft kendi telefonunu önümüzdeki yıl piyasaya sürerse şaşırmayacaklarını ifade ederek sözlerini noktaladı.

Redmond merkezli yazılım-donanım devinin kendi telefonunu çıkartmak konusunda Apple'ı mı yoksa Google'ı mı örnek alacağı konusunda şuan için bir bilgimiz yok. Fakat kaynakların bahsettiği anlaşmalı üreticinin, son dönemde yakın çalışmalarda bulunulan Finlandiyalı Nokia olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Eğer Nokia ile anlaşılırsa Microsoft'tan Google Nexus serisine benzer, yenilikçi akıllı telefonlar görebileceğimiz anlamına geliyor.

Kendi tabletini duyurarak zaten dikkatleri üzerine çeken Microsoft, Windows Phone 8'li bir akıllı telefonla mobil pazarın önemli oyuncuları için büyük bir tehdit haline gelebilir. Samsung ve Apple'ın neredeyse tüm karı elinde bulundurduğu bir sektöre giriş yapmak isteyen Microsoft'un başarılı olabilmesi için eski lider Nokia ile işbirliğine gitmesi şart.

http://www.businessinsider.com/microsoft-is-working-on-building-its-own-phone-says-nomura-2012-6