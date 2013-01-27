Microsoft kendi Windows Phone cihazını yıl ortasında satışa sunabilir





Windows Phone 8 işletim sistemi ile geçen yıl yeniden bir başlangıç yapan ve pazar payını az da olsa artıran Microsoft, bir süredir iddialara göre kendi Windows Phone cihazını üretmek istiyor.



İddiaların en büyük destekçisi ise firmanın Windows 8 ekosisteminde de iki modelle yer alıyor olması. Yeni iddialar ise firmanın yıl ortasında yeni bir Windows Phone cihazı piyasaya süreceğini işaret ediyor.



Endüstri kaynakları, firmanın Qualcomm da dahil pek çok yongaseti tedarikçisi ile görüşme halinde olduğunu ve özellikle Çinli firmalara yol gösterecek bir referans tasarım ortaya koymak istediğini dile getiriyor. Böylece giriş ve orta seviye akıllı telefon pazarı da hareketlenecek.



Microsoft cihazını yılın ilk yarısında tanıtırken, ikinci yarısında ise piyasaya sürecek.



Nokia ve HTC'nin orta ve orta üst seviye için cihazları bulunuyor ancak en düşük fiyatlı model Ascend W1 ile Çinli Huawei'den geldi. Yaklaşık 250$ fiyata sahip olan cihaz aynı zamanda Çinli üreticilerin giriş seviyesi akıllı telefon pazarında WP8 işletim sistemini hakim kılabileceklerini de göstermiş oldu.



Microsoft'un bu planda iki muhtemel ortak adayı bulunuyor. Birincisi tüm Windows Phone modellerine yongaseti sağlayan Qualcomm. İkincisi ise Çinli firmalarla yakın ilişki içerisinde olan ve Cortex-A7 tabanlı dört çekirdekli MT6589 işlemcisi ile pazarda boy gösterecek olan Tayvan kaynaklı MediaTek.



Orta seviye pazar için katı donanım kurallarını esneten Microsoft'un, giriş seviyesi için çizgiyi daha da aşağı çekeceği anlaşılıyor. Bu sayede kalabalık bir üretici desteği sağlanmış olacak.



Firmaların uzun bir süre görmezden geldiği giriş seviyesi telefon pazarı, özellikle Android işletim sisteminin çıkışı ile ilgi görmeye başladı. Düşen bileşen maliyetleri ile birlikte dev firmalar da bu segmentten kat etmeye başladı. Windows Phone ve BlackBerry 10 ile birlikte bu segmentte suların giderek ısınması bekleniyor.





http://www.digitimes.com/news/a20130125PD213.html