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Microsoft kendi Windows Phone cihazını yıl ortasında satışa sunabilir

6 yıl
1,4b
1
47
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft kendi Windows Phone cihazını yıl ortasında satışa sunabilir

Windows Phone 8 işletim sistemi ile geçen yıl yeniden bir başlangıç yapan ve pazar payını az da olsa artıran Microsoft, bir süredir iddialara göre kendi Windows Phone cihazını üretmek istiyor.

İddiaların en büyük destekçisi ise firmanın Windows 8 ekosisteminde de iki modelle yer alıyor olması. Yeni iddialar ise firmanın yıl ortasında yeni bir Windows Phone cihazı piyasaya süreceğini işaret ediyor.

Endüstri kaynakları, firmanın Qualcomm da dahil pek çok yongaseti tedarikçisi ile görüşme halinde olduğunu ve özellikle Çinli firmalara yol gösterecek bir referans tasarım ortaya koymak istediğini dile getiriyor. Böylece giriş ve orta seviye akıllı telefon pazarı da hareketlenecek.

Microsoft cihazını yılın ilk yarısında tanıtırken, ikinci yarısında ise piyasaya sürecek.

Nokia ve HTC'nin orta ve orta üst seviye için cihazları bulunuyor ancak en düşük fiyatlı model Ascend W1 ile Çinli Huawei'den geldi. Yaklaşık 250$ fiyata sahip olan cihaz aynı zamanda Çinli üreticilerin giriş seviyesi akıllı telefon pazarında WP8 işletim sistemini hakim kılabileceklerini de göstermiş oldu.

Microsoft'un bu planda iki muhtemel ortak adayı bulunuyor. Birincisi tüm Windows Phone modellerine yongaseti sağlayan Qualcomm. İkincisi ise Çinli firmalarla yakın ilişki içerisinde olan ve Cortex-A7 tabanlı dört çekirdekli MT6589 işlemcisi ile pazarda boy gösterecek olan Tayvan kaynaklı MediaTek.

Orta seviye pazar için katı donanım kurallarını esneten Microsoft'un, giriş seviyesi için çizgiyi daha da aşağı çekeceği anlaşılıyor. Bu sayede kalabalık bir üretici desteği sağlanmış olacak.

Firmaların uzun bir süre görmezden geldiği giriş seviyesi telefon pazarı, özellikle Android işletim sisteminin çıkışı ile ilgi görmeye başladı. Düşen bileşen maliyetleri ile birlikte dev firmalar da bu segmentten kat etmeye başladı. Windows Phone ve BlackBerry 10 ile birlikte bu segmentte suların giderek ısınması bekleniyor.


http://www.digitimes.com/news/a20130125PD213.html Yorum Yaz
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shadow93 6 yıl en beğenilen
Bu gidişle girmeyeceğim bu foruma. Tam karar verdim şunu alayım diyorum şak yeni bir haber görüyorum kafam karışıyor. Yazdan beri dur şu model gelicek diyip bekleyip duruyorum yahu :D
Bu gidişle girmeyeceğim bu foruma. Tam karar verdim şunu alayım diyorum şak yeni bir haber görüyorum kafam karışıyor. Yazdan beri dur şu model gelicek diyip be...
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Lazımdı böyle birşey.
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berkkarabacak 6 yıl
RockConn
Raven
RockConn Hali hazırda kullanıyorum WP8i ve gerçekten çok iyi. Son zamanlarda da gayet iyi uygulamalar gelmeye başladı. Aklıma takılan bir sistem daha var, Ubuntu. Androidten farklı olarak Dawkins emulatörsüz ve gayet hızlı olan bu sistemi de ileride yaygın olarak görmek istiyorum.
Bir düzeltme yapayım. Dawkins değil Dalvik sanal makinesi.
Pardon! Düzeltme için teşekkür ederim Raven :)

çok fazla richard dawkins okudun heralde
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RockConn 6 yıl
Raven
RockConn Hali hazırda kullanıyorum WP8i ve gerçekten çok iyi. Son zamanlarda da gayet iyi uygulamalar gelmeye başladı. Aklıma takılan bir sistem daha var, Ubuntu. Androidten farklı olarak Dawkins emulatörsüz ve gayet hızlı olan bu sistemi de ileride yaygın olarak görmek istiyorum.
Bir düzeltme yapayım. Dawkins değil Dalvik sanal makinesi.

Pardon! Düzeltme için teşekkür ederim Raven :)
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bloodrap 6 yıl
yorumlar bomba :) görende firmalardan destek parası alıyorsunuz sanır.Arkadaşlar yaslanın arkanıza rahatlayın! herkes istediğini alsın beğensin beğenmesin :))
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BERK BEY 6 yıl
tasarımının çok beğend,m
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DH Misafiri 6 yıl
Allah korusun! Microsoft, Xbox'da yaşadığı başarısızlığa telefonlarda da uğrar. Apple gibi tapılacak şirketin telefonları varken kim bakar Microsoft telefonlarına? Ayıqqaa
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bugracaz 6 yıl
Microsoft Apple'a çok özeniyor bence kendi cihazını üretmesi diğer üreticileri fazlasıyla kızdıracak ve kendi yazılımını üreten firmalar çoğalacak diye düşünüyorum.
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danGerfuLL 6 yıl
Microsoft otursun da lisans bedeli aldigi kullanicilarina sistem ve market destegi saglasin. Elimde LG E900 var WP7.8 vermedi LG diye 7.5 kullanmak durumunda kaliyorum, Microsoft'un yaptirimi nerede? Bana 1. nesil vs. gibi aciklama yapmaya kalkmayin HD7 vs. gibi 1. nesiller aldi/alacak bu guncellemeyi. Microsoft her seyden once lisans bedeli odedigim cihazima yazilim destegi versin ya da ilgili firmaya yaptirim uygulasin. Cihaz cikarma isi sonraki is.
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BeYaBaN. 6 yıl
Tasarım gerçekten güzel.
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FERFEROS 6 yıl
Bence buna çok yakın bir tasarım ile gelebilir. Sonuçta Surface çizgilerini taşıyor.
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mutercim 6 yıl
Donanımhaber koyduğu fotoğraflara bir kaynak bilgisi eklese süper olacak. Tamam güzel tasarım da MS ile ne alakası var? Tasarımcının birinin kendi zevki için yapıp deviantart'a koyduğu bir render işte. Saf halkım her gördüğüne inandığından bunun da resmi bir şey olduğunu sanmış yukarıdaki yorumlardan anlaşılan.
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