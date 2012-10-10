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Microsoft, kendi tasarımı cihazlar konusunda kökten bir değişim planlıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Yazılım konusunda liderliği kimseye bırakmamasına rağmen, donanım alanında pek de başarısını göremediğimiz Microsoft, kökten değişimlerle büyük yeniliklere hazırlanıyor.

2012 mali yılı için 73.7 milyar dolarlık bir gelir elde eden firmanın patronu Steve Ballmer, yatırımcılarına gönderdiği mektupta, Windows 8 ile birlikte önemli yazılım hizmetlerini tüketicilere ulaştıracaklarını kaydetti.

Gelecek yıldan itibaren firma için büyük fırsatların doğacağını belirten Ballmer, hem cihazlar hem de hizmetler konusunda daha ileri gitme noktasına odaklanacaklarını aktardı. Bu odaklanma içerisine yeni tasarım şekilleri, dokunma, parmak hareketleri ve konuşmayı da içine alan doğal yolların bu cihazlara entegrasyonu, sizin yerinize hareket eden teknolojiler, yeni bulut bilişim teknolojileri, sunucu, PC ve taşınabilir cihazlar arasında Windows ile çapraz platform oluşturma ve aynı kullanıcı deneyimini sunma gibi yenilikler giriyor.

Surface ile tablet pazarına iddialı bir şekilde hazırlanan Microsoft'un bu mektuba bakarak bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı izlenimi elde edebiliriz. Sadece akıllı telefon değil, ihtiyaca göre farklı tasarım şekilleri de Microsoft'un gelecek yıl planları dahilinde.

Tüm hizmetlerinde tek bir kullanıcı tecrübesi sunmayı planlayan Microsoft, bunu sağlamak için de görünüşe göre yeniden donanım piyasasında iddialı olmak istiyor. Microsoft'un planladığı muhtemel cihazlar ve piyasada edineceği konum önümüzdeki aylarda kesinlik kazanacaktır. 

http://www.microsoft.com/investor/reports/ar12/shareholder-letter/index.html Yorum Yaz
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r.m.y. 6 yıl en beğenilen
Bilg Bang Başlıyor Microsoft cephesinde
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DH Misafiri 6 yıl
Halka hizmet için değil, kendi kar oranlarını yükseltmek için üretiyorlar. Hiç bir kar amaçlı firmanın öncelikli amacı halka hizmet değildir. Bu nedenle teknolojiyi damlalıkla sunar, paraları tırlarla toplarlar.
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nurettinaz 6 yıl
Microsoft eğer kazandığı paranın çok az bir kısmını donanım için harcasa bile şu aan piyasadaki bir çok markadan daha iyi ürünler ve yazılımları zaten kendi ürettiği için daha etkili entegre ürünler üretebilir.
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MacLoaD 6 yıl
Microsoft cok sinirlendi.Microsoft artik bazi seyleri ciddiye alirsa ne google ne apple kalir ortalikta :)
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Holy Templar 6 yıl MacLoaD
MacLoaD

Microsoft cok sinirlendi.Microsoft artik bazi seyleri ciddiye alirsa ne google ne apple kalir ortalikta :)

katılıyorum
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| OMG! | 6 yıl
Surface ile neler yapabileceklerini gösterdiler.
İşi ciddiye alacaklarsa ki umarım öyle olur,oturup diğerleri düşünmeye başlasın.
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SystemApps 6 yıl
DH Misafiri
donanım alanında pek bir başarsını göremediğimiz microsoft? klavye mouse, sidewinder serisi(sonu kötüde olsa) falan belki bişiler hatırlatır

evet biraz haksızlık olmuş.
Tablet alanında windows 8 kaçınılmaz bir şekilde pazar lideri olacaktır.Tablet alanındaki yaygınlığının artması çok kısa sürede olacağını düşünüyorum.Üstelik hibrit tabletler x86 tabletler gözde platformlar olacaktır.
Microsoftun bu ortak platform hamlesi tam bir nokta atışı oldu.
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teramit 6 yıl
bu microsoft yazılımıyla androidi donanımıylada apple'ı gerebilir.
Her türlü potansiyeli olan bir firma tek eksikleri rekabet etmeyi bilmiyorlar ama insanın cebinde 70 milyar doları olunca onuda öğrenir zamanla
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DH Misafiri 6 yıl
donanım alanında pek bir başarsını göremediğimiz microsoft? klavye mouse, sidewinder serisi(sonu kötüde olsa) falan belki bişiler hatırlatır
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s_mail 6 yıl
offf aşırı merak ediyorum win8 surface tabletleri ve nokia 920'yi keşke bizim ülkemizede normal bir fiyattan girsede biz normal kesimdeki insanlarda yararlanabilse.
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Aseudra 6 yıl
Bekliyoruz bakalım.
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r.m.y. 6 yıl en beğenilen
Bilg Bang Başlıyor Microsoft cephesinde
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oktayakgoz 6 yıl
Aslinda boyle bir sey gerekliydi. Dokunmatik arayuz simdiki mouselere gore degil. Klavyedede iyilestirmeler olabilir. Illa kendi uretmes belki standart belirler
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