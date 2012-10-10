Microsoft, kendi tasarımı cihazlar konusunda kökten bir değişim planlıyor





Yazılım konusunda liderliği kimseye bırakmamasına rağmen, donanım alanında pek de başarısını göremediğimiz Microsoft, kökten değişimlerle büyük yeniliklere hazırlanıyor.





2012 mali yılı için 73.7 milyar dolarlık bir gelir elde eden firmanın patronu Steve Ballmer, yatırımcılarına gönderdiği mektupta, Windows 8 ile birlikte önemli yazılım hizmetlerini tüketicilere ulaştıracaklarını kaydetti.





Gelecek yıldan itibaren firma için büyük fırsatların doğacağını belirten Ballmer, hem cihazlar hem de hizmetler konusunda daha ileri gitme noktasına odaklanacaklarını aktardı. Bu odaklanma içerisine yeni tasarım şekilleri, dokunma, parmak hareketleri ve konuşmayı da içine alan doğal yolların bu cihazlara entegrasyonu, sizin yerinize hareket eden teknolojiler, yeni bulut bilişim teknolojileri, sunucu, PC ve taşınabilir cihazlar arasında Windows ile çapraz platform oluşturma ve aynı kullanıcı deneyimini sunma gibi yenilikler giriyor.





Surface ile tablet pazarına iddialı bir şekilde hazırlanan Microsoft'un bu mektuba bakarak bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı izlenimi elde edebiliriz. Sadece akıllı telefon değil, ihtiyaca göre farklı tasarım şekilleri de Microsoft'un gelecek yıl planları dahilinde.





Tüm hizmetlerinde tek bir kullanıcı tecrübesi sunmayı planlayan Microsoft, bunu sağlamak için de görünüşe göre yeniden donanım piyasasında iddialı olmak istiyor. Microsoft'un planladığı muhtemel cihazlar ve piyasada edineceği konum önümüzdeki aylarda kesinlik kazanacaktır.

http://www.microsoft.com/investor/reports/ar12/shareholder-letter/index.html