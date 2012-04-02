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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, lojistik merkezini Almanya dışına taşıyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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İki büyük teknoloji firması Motorola ve Microsoft arasında bir süredir devam eden ve Motorola'nın H.264 video sıkıştırma ve açma ile ilişkili patentinin ihlali iddiasına dayanan davada, Alman mahkemesinin Motorola lehine karar vermesi Microsoft'u değişiklik yapmaya zorladı.

Dava kapsamında Motorola, patent ihlali konusunu oluşturan Windows 7, Internet Explorer 9, Windows Media Player ve Xbox 360 modellerinin satışından yüzde 2.25'lik bir pay istiyor. Firma 3G/UMTS patenti ihlali davasında da Apple'dan davaya konu her iOS cihaz satışından yüzde 2.25 pay talep etmişti.

Alman CIO sitesine göre Microsoft, Avrupa lojistik operasyonlarını Almanya'dan Hollanda'ya kaydırma kararı aldı. Microsoft, Almanya'da Arvato firması ile ortaklık halindeydi ve 50 çalışanı bulunuyordu. Çalışanlar bu taşınmadan olumsuz etkilenecek. Microsoft ise taşınmanın sebebini Motorola'nın patent davasına bağlıyor.

Firma için taşınma küçük bir değişiklik olarak görünse de ülke ekonomisi için olumsuz bir etki yapacaktır.

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esenkaya20 7 yıl en beğenilen
Firma için taşınma küçük bir değişiklik olarak görünse de ülke ekonomisi için olumsuz bir etki yapacaktır.
bunu espri olarak kabul ediyoruz
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doroşenko 7 yıl
sıkıyosa üründe satmasın ya almanyada?
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söny 7 yıl
Microsoft ne bulursa patent'ini alıyor her hafta mutlaka bir microsoft patent veya teknolaji haberi var bunuda motorolaya bıraksın yazıktır
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E_Aydin35 7 yıl
Hakan456
Türkiye ye getirsin. 3 kıtanın tam ortasındayız.

+1
İşine gelirse belkii bir gün... :/
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khytr89 7 yıl
Türkiye ye getirsin. 3 kıtanın tam ortasındayız.
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Ethnicity 7 yıl
Hollanda da demokrasi yokmu yani?Haberden bunu anlıyoruz
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esenkaya20 7 yıl en beğenilen
Firma için taşınma küçük bir değişiklik olarak görünse de ülke ekonomisi için olumsuz bir etki yapacaktır.
bunu espri olarak kabul ediyoruz
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bilalMW 7 yıl
atara atar gidere gider biz Colarado çocuğuyuz şeklimiz yeter. Durumu var burada sanıyorum.
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murdocklawless 7 yıl
şu adalet terazisi figüründen bir vazgeçseniz ya artık.
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