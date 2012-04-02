Microsoft, lojistik merkezini Almanya dışına taşıyor

İki büyük teknoloji firması Motorola ve Microsoft arasında bir süredir devam eden ve Motorola'nın H.264 video sıkıştırma ve açma ile ilişkili patentinin ihlali iddiasına dayanan davada, Alman mahkemesinin Motorola lehine karar vermesi Microsoft'u değişiklik yapmaya zorladı.





Dava kapsamında Motorola, patent ihlali konusunu oluşturan Windows 7, Internet Explorer 9, Windows Media Player ve Xbox 360 modellerinin satışından yüzde 2.25'lik bir pay istiyor. Firma 3G/UMTS patenti ihlali davasında da Apple'dan davaya konu her iOS cihaz satışından yüzde 2.25 pay talep etmişti.





Alman CIO sitesine göre Microsoft, Avrupa lojistik operasyonlarını Almanya'dan Hollanda'ya kaydırma kararı aldı. Microsoft, Almanya'da Arvato firması ile ortaklık halindeydi ve 50 çalışanı bulunuyordu. Çalışanlar bu taşınmadan olumsuz etkilenecek. Microsoft ise taşınmanın sebebini Motorola'nın patent davasına bağlıyor.





Firma için taşınma küçük bir değişiklik olarak görünse de ülke ekonomisi için olumsuz bir etki yapacaktır.