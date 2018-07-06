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Microsoft nihayet Outlook.com'a gece modu özelliğini getiriyor

Yazılım devi Microsoft, E-posta servisi Outlook.com'un kullanıcılar tarafından uzun bir süredir istenen "gece modu" özelliğine çok yakında kavuşacağını duyurdu. Gelişmenin detayları haberimizde.
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden Microsoft, Office paketine gece modu özelliğini yıllar önce getirmişti. Şirketten gelen son haberler göre E-posta servisi Outlook.com da, kullanıcıların uzun bir süredir talep ettikleri gece modu özelliğine kavuşacak.

Outlook.com gece modu önümüzdeki günlerde aktif olacak

Her ne kadar dünyanın en popüler E-posta hizmeti Gmail olsa da, Outlook.com, Microsoft hizmetleriyle sıkı bir entegrasyon sunduğu için kullanıcıların en gözde alternatiflerinden biri. Microsoft, popüler E-posta servisininin kullanıcıları tarafından gelen gece modu isteğine daha fazla dayanamadı ve bu özelliğin önümüzdeki günlerde aktif olacağını açıkladı.
Outlook.com'un geri bildirim forumunda bir yönetici, Microsoft'un aylardır Outlook.com için bir gece modu özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu. Yönetici, kullanıcıların gece geç saatlerde çalışmalarını kolaylaştıracak bu güncellemenin yakın bir zamanda kullanıma sunulacağını açıkladı.

https://outlook.uservoice.com/forums/601444-new-experiences-in-outlook-com/suggestions/20472202-dark-night-mode-is-essential?page=16&per_page=20 Yorum Yaz
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alemburda34 10 ay
Valla sıf gece modu için tarayıcıya eklenti bile yüklüyorum tam bir nimet.
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sendemail 10 ay
Arkadaşlar ,
Konuyla benzerliği açısından blen arkadaşlara sormak isterim ,
Youtube'un android uygulamasında gece modunu bir türlü bulamadım ?
Chrome da oluyor fakat telefon uygulamasında her ayar sekmesine baktım bulamadım .
Nasıl yapılıyor nereden yapılıyor bilgisi olan var mı ?
Teşekkürler.
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