Microsoft nihayet Outlook.com'a gece modu özelliğini getiriyor

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden Microsoft, Office paketine gece modu özelliğini yıllar önce getirmişti. Şirketten gelen son haberler göre E-posta servisi Outlook.com da, kullanıcıların uzun bir süredir talep ettikleri gece modu özelliğine kavuşacak.

Outlook.com gece modu önümüzdeki günlerde aktif olacak

Her ne kadar dünyanın en popüler E-posta hizmeti Gmail olsa da, Outlook.com, Microsoft hizmetleriyle sıkı bir entegrasyon sunduğu için kullanıcıların en gözde alternatiflerinden biri. Microsoft, popüler E-posta servisininin kullanıcıları tarafından gelen gece modu isteğine daha fazla dayanamadı ve bu özelliğin önümüzdeki günlerde aktif olacağını açıkladı.

Outlook.com'un geri bildirim forumunda bir yönetici, Microsoft'un aylardır Outlook.com için bir gece modu özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu. Yönetici, kullanıcıların gece geç saatlerde çalışmalarını kolaylaştıracak bu güncellemenin yakın bir zamanda kullanıma sunulacağını açıkladı.

https://outlook.uservoice.com/forums/601444-new-experiences-in-outlook-com/suggestions/20472202-dark-night-mode-is-essential?page=16&per_page=20