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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft noktayı koydu: Surface Phone çıkarmayacağız

Microsoft'un Surface Phone adlı bir telefon üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Şirket geleneksel bir akıllı telefon yerine farklı form faktörüne sahip bir mobil cihaz çıkaracak.
10 ay
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7
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft’un merakla beklenen Surface Phone isimli akıllı telefonu asla gün ışığı görmeyecek. Şirketin donanım biriminin başkanı Panos Panay, Redmond merkezli devin tamamen yeni form faktörlerine odaklanacağını açıkladı.
Deneyimli yöneticinin bu açıklaması Microsoft'un artık geleneksel akıllı telefon konseptine yatırım yapmak yerine yeni ürün kategorilerine yönelmeyi planladığını gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Vivo Nex S dayanıklılık testinde: Motorlu ön kamera ne kadar sağlam?"
Panos Panay, Wired ile yaptığı bir röportajda şirketin cihazlara yönelik uzun vadeli vizyonundan bahsederken, yeni form faktörleri oluşturmanın Microsoft için bir öncelik haline geldiğini vurguladı.

Geleneksel akıllı telefon planı yok

Söz konusu vizyonun ayrıca bir Surface Phone içerip içermediği sorulduğunda ise Panay yeni form faktörlerini hayata geçirmeyi düşündüklerini dolayısı ile planlarının arasında Surface Phone olmadığını belirtti.
Microsoft’un yol haritasındaki bir sonraki büyük proje bu stratejiye uygun. Andromeda kod adı altında geliştirilen cihazın çoklu form faktörünü destekleyecek şekilde çift ekranlı bir tasarımla gelmesi bekleniyor.
Microsoft'un Andromeda'yı 2018 sonlarında çıkaracağı söyleniyordu ancak şirketin bu tarihi 2019 sonbaharına ertelediği belirtildi. İddialara göre şirket şu anda cihaza güç verecek yazılımı geliştiriyor.

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General. 10 ay en beğenilen
Kaplumbağa hızıyla hareket eden bir firma mümkünse telefon falan yapmasın zaten.
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hardtracker 10 ay
sonu gelmeyecek erteleme haberlerinden biri daha.
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pUnduli 9 ay
Microsoft'un klasik akıllı telefon çıkarmayacağı aylardır biliniyor zaten, Andromeda projesi için her zaman yeni bir form ve segmentin telefon özellikleri olan bir cihaz ile sunulması olduğu söylenmişti.
Kısaca bu haberin haber değeri ne onu anlamadım.
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Cihat_, 10 ay
Ne tarafa gülüyoruz
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FRAPS_TR 10 ay
oh be , milyonlarca kurban bunların telefonunu alıp güncelleme beklemekten kurtuldu
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mmucit 10 ay FRAPS_TR
Ms tan beklenmeyen olumlu bir gelişme. Çoğu kimsenin parası kurtuldu. Eski android telefonlar bile daha çok uygulama desteği sunuyor.
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General. 10 ay en beğenilen
Kaplumbağa hızıyla hareket eden bir firma mümkünse telefon falan yapmasın zaten.
1 Yanıt Yanıtla +17
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serdarski 9 ay General.
Microsoft Tüketici Elektroniği tarafını bırakıp Kurumsal Müşterilere yöneldi.
Olay bundan kaynaklanıyor.
Son kullanıcı tarafında ise kendi uygulamarını (Office word, excel, powerpoint) Android ve iOS kullanıcılarına sunarak para kazanmaya başladı.
Ayrıca Hotmail-Outlook olayını da "Daha fazla özellik istiyorsan para ödemelisin" şekline döndürdü. Hotmail-Outlook giriş ekranında bu görülüyor.
Bunun dışında Microsoft'un Azure hizmeti var.
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hardtracker 10 ay
sonu gelmeyecek erteleme haberlerinden biri daha.
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