Microsoft noktayı koydu: Surface Phone çıkarmayacağız

Microsoft’un merakla beklenen Surface Phone isimli akıllı telefonu asla gün ışığı görmeyecek. Şirketin donanım biriminin başkanı Panos Panay, Redmond merkezli devin tamamen yeni form faktörlerine odaklanacağını açıkladı.

Deneyimli yöneticinin bu açıklaması Microsoft'un artık geleneksel akıllı telefon konseptine yatırım yapmak yerine yeni ürün kategorilerine yönelmeyi planladığını gösteriyor.

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Panos Panay, Wired ile yaptığı bir röportajda şirketin cihazlara yönelik uzun vadeli vizyonundan bahsederken, yeni form faktörleri oluşturmanın Microsoft için bir öncelik haline geldiğini vurguladı.

Geleneksel akıllı telefon planı yok

Söz konusu vizyonun ayrıca bir Surface Phone içerip içermediği sorulduğunda ise Panay yeni form faktörlerini hayata geçirmeyi düşündüklerini dolayısı ile planlarının arasında Surface Phone olmadığını belirtti.

Microsoft’un yol haritasındaki bir sonraki büyük proje bu stratejiye uygun. Andromeda kod adı altında geliştirilen cihazın çoklu form faktörünü destekleyecek şekilde çift ekranlı bir tasarımla gelmesi bekleniyor.

Microsoft'un Andromeda'yı 2018 sonlarında çıkaracağı söyleniyordu ancak şirketin bu tarihi 2019 sonbaharına ertelediği belirtildi. İddialara göre şirket şu anda cihaza güç verecek yazılımı geliştiriyor.

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