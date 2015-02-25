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Microsoft, öğrenci ve öğretmenlere ücretsiz Office 365 sunuyor

4 yıl
26,2b
1
24
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft, öğrenci ve öğretmenlere ücretsiz Office 365 sunuyor
Yazılım devi Microsoft, daha önce sadece Amerika merkezli olarak sunduğu öğrenci ve öğretmenlere ücretsiz Office 365 desteğini dünya çapına da yayma kararı aldı.
Bu yeni destek ile eğitim kurumlarının fakülteler ve idari personel için aldığı Office 365'den herhangi bir ekstra ücret ödemeden öğrenci ve öğretmenlerin de yararlanmasının önü açılmış durumda. Bu hizmetten yararlanmaya uygun öğretmenlerin e-posta adresleri ile buradan, öğrencilerin ise buradan kontrol edebildiği Office 365 aboneliği, genel olarak Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access ile Publisher'ın son sürümlerine erişim imkanı veriyor, bulut depolama servisi OneDrive'dan 1TB gibi oldukça yüksek depolama alanı sağlıyor ve tarayıcı üstü çevrimiçi düzenleme için Office Online özelliğini kullanıma açıyor.
Konu hakkında Microsoft'un hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

https://blogs.office.com/2015/02/23/students-worldwide-can-now-check-eligibility-free-office-school/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kiss Ya Matilda 2 yıl
Bana da gelmiyor email nasıl çözücez?
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Korkusuz Üye 3 yıl
Mail gelmiyor bana, neden olabilir?
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DH Misafiri 3 yıl
İstanbul aydın Üniversitesi çoktan beri kullanıyordum oğrenciyim??
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monarch25 3 yıl
Ne Yazık ki diye başlıyor kabul etmiyor
bu sorunu çözebilen var mı?
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bkaakco 4 yıl
İstanbul Üniversitesi halen yok.
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CriticalWave 4 yıl
Olmuyor NE yazik ki diye başlıyor cümleye -.-
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307kd 4 yıl
Ne yazık ki...
Maalesef okulunuzun uygun nitelikteki kurumlar listemizde olup olmadığını doğrulayamadığımızdan kaydınız şu anda tamamlanamıyor. Okulunuzun uygun nitelikte olup olmadığını denetlemek için birkaç gün sonra yeniden deneyin.
Öğretim görevlisi mailimi kabul etmedi...
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bkaakco 4 yıl
İstanbul Üniversitesi e posta adresini kabul etmedi.
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FaTeeH 4 yıl
Şuan kayıtta sorun var anlaşılan. Bende kayıt olamadım.
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0MG90 4 yıl
Okul bize e posta vermiyor ki yapalım beleş
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mrdurden 4 yıl
Kayıt işleminizi tamamlayamadık.

BT departmanınız Office 365 Eğitim için kayıt işlemini devre dışı bırakmış. Kaydı tamamlamak için onlarla iletişime geçin.

Böyle bir şeyle karşılaştım. Başaran var mı?
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destroy00 4 yıl
Calismadi
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JessieJ 4 yıl
Guzel haber, takip.
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BARIŞ55 4 yıl
edu.tr uzantılı posta adresi almakla uğraşamam şimdi.

Dreamspark üzerinden versinler uğraştırmasınlar bizi.
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