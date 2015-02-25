Microsoft, öğrenci ve öğretmenlere ücretsiz Office 365 sunuyor

Yazılım devi Microsoft, daha önce sadece Amerika merkezli olarak sunduğu öğrenci ve öğretmenlere ücretsiz Office 365 desteğini dünya çapına da yayma kararı aldı.

buradan Bu yeni destek ile eğitim kurumlarının fakülteler ve idari personel için aldığı Office 365'den herhangi bir ekstra ücret ödemeden öğrenci ve öğretmenlerin de yararlanmasının önü açılmış durumda. Bu hizmetten yararlanmaya uygun öğretmenlerin e-posta adresleri ile buradan , öğrencilerin ise kontrol edebildiği Office 365 aboneliği, genel olarak Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access ile Publisher'ın son sürümlerine erişim imkanı veriyor, bulut depolama servisi OneDrive'dan 1TB gibi oldukça yüksek depolama alanı sağlıyor ve tarayıcı üstü çevrimiçi düzenleme için Office Online özelliğini kullanıma açıyor.

Konu hakkında Microsoft'un hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

https://blogs.office.com/2015/02/23/students-worldwide-can-now-check-eligibility-free-office-school/