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    GTA 6 hikaye modu ile başlayacak: GTA Online gündemde yok

    Rockstar Games, nihayet Grand Theft Auto VI fiyatını açıkladı ve oyunun piyasaya sürüldüğünde tek oyunculu deneyim sunacağını doğruladı. GTA 6 hikaye modu ile oyuncuları karşılayacak.

    gta 6 hikaye modu ile geliyor gta online yok Tam Boyutta Gör
    GTA 6, 19 Kasım'da PS5 ve Xbox Series X/S konsollarına çıkış yaptığında tek oyunculu deneyim sunacak. Rockstar, GTA 6 fiyatını açıklarken özellikle de GTA VI Ultimate Edition’da Jason ve Lucia'nın hikayesinden bahsetti, GTA Online hakkında şu anda hiçbir bilgi yok.

    GTA VI "başlangıçta" tek oyunculu deneyim sunacak

    Başlangıçta GTA 5 üzerinden erişilebilen bir mod olarak sunulan GTA Online, kendi başlatıcısına sahip olacak şekilde gelişti ve Rockstar, GTA 6'daki online özelliklere ilişkin sessiz kalırken, yeni detaylar oldukça önemli bilgiler ortaya koyuyor.

    PlayStation sitesinde, GTA VI ile ilgili önemli konuları kapsayan bir dizi SSS bölümü bulunuyor ve bunlardan birinde şu soru dikkat çekici: Grand Theft Auto VI'da herhangi bir çok oyunculu mod veya özellik var mı?

    Tek cümlelik yanıt, toplulukta şok etkisi yarattı: "Grand Theft Auto VI tek oyunculu bir deneyimdir."

    Bu, elbette GTA 6'da online içerik olmayacağı anlamına gelmiyor ancak pazarlamada bu moddan sürekli bahsedilmemesi ve genel olarak sessiz kalınması, GTA 6'dan tamamen ayrı olabileceğini gösteriyor.

    GTA 6'nın çıkışına uzun bir zaman olduğundan, Rockstar’ın GTA Online'ın geleceğiyle ilgili sır perdesini aralaması için bolca zamanı var. Modun son güncellemesi çok şey anlatabilir. Temmuz ayında, altı yıl sonra ilk kez GTA Online'a yeni bir soygun geliyor ve bunun GTA 6'da Vice City ve Leonida eyaletine uzanan bir hikayeye yol açıp açmayacağı merak ediliyor.

    GTA 6 bugün ön siparişe açılıyor

    GTA 6, 19 Kasım 2026’da çıkış yaptığında oyuncuları doğrudan tek oyunculu hikaye moduna çekecek. GTA VI başlangıç fiyatı 80 dolar (3.700 TL) olarak açıklandı. Türkiye fiyatının ne kadar olacağını bu gece GTA 6 ön siparişe açıldığında öğreneceğiz.

    Kaynakça https://www.playstation.com/en-gb/games/grand-theft-auto-vi/#ps5-features/ https://insider-gaming.com/gta-6-single-player-experience-gta-online/
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    H
    hasandemirrr 6 gün önce

    çok güzel

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