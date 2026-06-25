GTA 6 bazı ülkelerde yasaklandı iddiaları doğru değil!

Yalnızca GTA+ bonusu alınamayacak
PlayStation GTA 6 sayfasında ön sipariş bonusu için uygun tüketiciler bölümünde, hariç tutulan ülkelerin bir listesi yer alıyor: Bahreyn, Çin, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Rusya ve Tayvan. Bu, GTA 6’nın bu ülkelerde tamamıyla yasaklandığı anlamına gelmiyor. Bu ülkelerdeki oyuncular Grand Theft Auto VI oyununa sahip olabilecek ancak GTA+ promosyon bonusunu alamayacak.
GTA 6'nın yasak olduğu iddia edilen ülkeler
- Rusya
- Çin
- Bahreyn
- Kuveyt
- Lübnan
- Umman
- Katar
- Tayvan
Bu arada, Umman ve Kuveyt gibi ülkelerde yalnızca GTA 6 değil, tüm seri tamamen yasak. GTA 5 çıkış yaptığında şiddet, uyuşturucu, fuhuş, küfür ve cinsel içerik tasviri nedeniyle hem sansür hem de doğrudan yasaklamalarla karşılaşmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: