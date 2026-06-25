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    GTA 6 bazı ülkelerde yasaklandı iddiaları doğru değil!

    GTA 6 ön siparişleri resmen açılırken, 2026'nın en çok beklenen oyununun katı sansür yasaları ve yaptırımlar nedeniyle bazı ülkelerde yasaklandığı ortaya atıldı. Ancak bu tamamıyla doğru değil!

    GTA 6 bazı ülkelerde yasaklandı iddiaları doğru değil Tam Boyutta Gör
    Sosyal medyada GTA 6’nın Kuveyt, Bahreyn, Katar, Umman ve diğer birkaç ülkede resmen yasaklandığına dair bir iddia dolaşıyor. Bu iddia, PlayStation ön sipariş sayfasında görülen bir satırdan yola çıkarak hızla yayıldı. Sorun şu ki, yazılanlar yanlış yorumlandı. Oyun bu ülkelerin tümünde yasaklanmadı, yalnızca bonus yasaklanmış durumda.

    Yalnızca GTA+ bonusu alınamayacak

    PlayStation GTA 6 sayfasında ön sipariş bonusu için uygun tüketiciler bölümünde, hariç tutulan ülkelerin bir listesi yer alıyor: Bahreyn, Çin, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Rusya ve Tayvan. Bu, GTA 6’nın bu ülkelerde tamamıyla yasaklandığı anlamına gelmiyor. Bu ülkelerdeki oyuncular Grand Theft Auto VI oyununa sahip olabilecek ancak GTA+ promosyon bonusunu alamayacak.

    GTA 6'nın yasak olduğu iddia edilen ülkeler

    • Rusya
    • Çin
    • Bahreyn
    • Kuveyt
    • Lübnan
    • Umman
    • Katar
    • Tayvan

    Bu arada, Umman ve Kuveyt gibi ülkelerde yalnızca GTA 6 değil, tüm seri tamamen yasak. GTA 5 çıkış yaptığında şiddet, uyuşturucu, fuhuş, küfür ve cinsel içerik tasviri nedeniyle hem sansür hem de doğrudan yasaklamalarla karşılaşmıştı.

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