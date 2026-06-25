Tam Boyutta Gör Sosyal medyada GTA 6’nın Kuveyt, Bahreyn, Katar, Umman ve diğer birkaç ülkede resmen yasaklandığına dair bir iddia dolaşıyor. Bu iddia, PlayStation ön sipariş sayfasında görülen bir satırdan yola çıkarak hızla yayıldı. Sorun şu ki, yazılanlar yanlış yorumlandı. Oyun bu ülkelerin tümünde yasaklanmadı, yalnızca bonus yasaklanmış durumda.

GTA 6 ön siparişe açıldı! İşte GTA VI fiyatı ve çıkış tarihi 11 sa. önce eklendi

Yalnızca GTA+ bonusu alınamayacak

PlayStation GTA 6 sayfasında ön sipariş bonusu için uygun tüketiciler bölümünde, hariç tutulan ülkelerin bir listesi yer alıyor: Bahreyn, Çin, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Rusya ve Tayvan. Bu, GTA 6’nın bu ülkelerde tamamıyla yasaklandığı anlamına gelmiyor. Bu ülkelerdeki oyuncular Grand Theft Auto VI oyununa sahip olabilecek ancak GTA+ promosyon bonusunu alamayacak.

GTA 6'nın yasak olduğu iddia edilen ülkeler

Rusya

Çin

Bahreyn

Kuveyt

Lübnan

Umman

Katar

Tayvan

Bu arada, Umman ve Kuveyt gibi ülkelerde yalnızca GTA 6 değil, tüm seri tamamen yasak. GTA 5 çıkış yaptığında şiddet, uyuşturucu, fuhuş, küfür ve cinsel içerik tasviri nedeniyle hem sansür hem de doğrudan yasaklamalarla karşılaşmıştı.

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GTA 6 bazı ülkelerde yasaklandı iddiaları doğru değil!

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