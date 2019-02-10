Microsoft, şirketlerin Internet Explorer kullanmayı bırakmalarını istiyor

Yazılım devi Microsoft, uzun bir süre önce Edge tarayıcısını kullanıcılarla buluşturmuş olsa da eski alışkanlıklar kolay terkedilmiyor. Şirket birçok kullanıcının hâlâ Internet Explorer kullanmasını hoş karşılamıyor ve bir an önce Edge'e geçmelerini istiyor.

Yeni teknolojilerle uyumlu değil

Netmarketshare şirketinin yapmış olduğu bir araştırmaya göre, internet kullanıcılarının yüzde 4'ü Edge tarayıcını kullanıyorken, yüzde 8'e yakın bir kısım ise hâlâ Internet Explorer kullanmaya devam ediyor. Bunların büyük bir kısmının ise işletmeler ve devlet kuruluşları olduğu ifade ediliyor.

https://mspoweruser.com/microsoft-pleads-with-companies-to-dump-internet-explorer/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Microsoft konuyla ilgili yayınladığı biryazısında, yazılım geliştirici olmayan kişi veya kurumların Internet Explorer'ı, çünkü bu tarayıcının artık yeni nesil teknolojilerlesorunu yaşadığını belirtiyor. Bununla birlikte güvenlik yönünden de kullanıcıların bu tarayıcıyıisteyen Microsoft'un buna nasıl bir çözüm bulacağı ise merak konusu.