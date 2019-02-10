Microsoft, şirketlerin Internet Explorer kullanmayı bırakmalarını istiyor

Teknoloji Editörü
Yazılım devi Microsoft, uzun bir süre önce Edge tarayıcısını kullanıcılarla buluşturmuş olsa da eski alışkanlıklar kolay terkedilmiyor. Şirket birçok kullanıcının hâlâ Internet Explorer kullanmasını hoş karşılamıyor ve bir an önce Edge'e geçmelerini istiyor.
Yeni teknolojilerle uyumlu değil
Netmarketshare şirketinin yapmış olduğu bir araştırmaya göre, internet kullanıcılarının yüzde 4'ü Edge tarayıcını kullanıyorken, yüzde 8'e yakın bir kısım ise hâlâ Internet Explorer kullanmaya devam ediyor. Bunların büyük bir kısmının ise işletmeler ve devlet kuruluşları olduğu ifade ediliyor.Microsoft konuyla ilgili yayınladığı bir blog yazısında, yazılım geliştirici olmayan kişi veya kurumların Internet Explorer'ı bırakmalarını, çünkü bu tarayıcının artık yeni nesil teknolojilerle uyumluluk sorunu yaşadığını belirtiyor. Bununla birlikte güvenlik yönünden de kullanıcıların bu tarayıcıyı terketmesini isteyen Microsoft'un buna nasıl bir çözüm bulacağı ise merak konusu.
https://mspoweruser.com/microsoft-pleads-with-companies-to-dump-internet-explorer/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Wordpress açık ara en çok hacklenen cms sistemi. Doğru, zaten eskiden çok basit blog olarak çıktı. Joomla cms sistemiyken wp daha blogtu. O haliyle bile millet kendini web developer sanmaya başlamıştı.
Kendi yazılımınızla açık kaynak kodlu sistemi bir tutmak zaten mümkün değil. Sanırım sırf wp kullanmayı bilen birisi olarak savunmaya çalışıyorsunuz. Ama wp nin, wp kurabilmenin web tasarımcılığı ile, web yazılımcılığı ile uzaktan yakından alakası yok.
Ben framework kullanmıyorum. İhtiyaç duymuyorum. Framework'lerin zaten çokta fazla cms sistemlerinden farkı yok. Direk php biliyorum, kullanıyorum. Herhangi bir framework'ü öğrenmeye çalışmak zaten ekstra külfet. Ayrıyetten framework'te sonuçta açık kaynak kodlu olduğundan cms kadar olmasa da yine güvenlik açığı oluşturur.
Basit ama önemli bir önek, bundan 5 sene önce dahi ben prepared statements kullanırken kendilerine hoca diyenler, ders verenler hala real escape stringlerin kendilerini koruyabileceğini zannediyordu. Prepared statements tan bi haberlerdi ki hala daha çoğu kendine yazılımcı diyen bilmiyor.
Css için bile bir ton frameworkler var.(tabi onda bir tehlike yok) Arada kullandığım dahi oluyor lakin inanın örneğin bootstrap'ın bile çok bir numarası yok ki. Her şeye framework framework diye kasalım. Yani css kodları zaten basit ve belli. Kendi sınıflarını gayet hızlı, güzel, kendi aklında kalacağı şekilde oluşturabiliyorsun. Ne kadar işim kolaylaşsın diye kassanda, üzerinde çalışmadan örneğin direk bootstrap ile hiç kod eklemeden site yapayım dediğinizde illaki bir yerlerinde responsive'inde bir kayma çıkıyor. Yani kendiniz bilmeden, yazmadan zor.
Ben zaten insanlar dilediği gibi komşuların çocuklarına basit wp sitelerini kursunlar diyorum artık. Zaten benim dememle, demememle olacak iş değil. Ama işin kötü tarafı, Türkiye'de kendini web developer sanan ama web sitesinin w sini bilmeyen bir yığın oluştu. Bunlar ciddi ciddi ayda 5-10bin bile kazanabiliyor, ama kalitemiz ne kadar düşük. Yabancının yaptığı, 1 saatte öğrenilebilen bir şeyi bilmeyen işverenlere gagalamak Türkiye'nin web developer kalitesini oluşturuyor. Php nedir, js nedir, css nedir yok. Hiç bir şeyi bilmiyorlar. Sonra işveren bir şey isteyince hemen yalan. Bilmiyorum, yapamıyorum diyemiyor ya, o öyle olmaz, sistem kaldırmaz. Nah öyle olmaz.
Sonra kalkıp Türkiye'deki tüm büyük hastanelere otomasyon sistemini satan firmanın mobildeki scroll(kayma) problemini ben adamların yazılımını inceleyip, problemin yerini bulup js üzerinden düzeltiyorum.
Eline 5mp telefon alanın kendini fotoğrafçı sanması gibi bir olay bu. Ya da bimden teleskop alanın kendini astrolog ilan etmesi. Evine oyuncak mikroskop alanın kendini bilim adamı sanması gibi. O kadar uçuk. Neyse bu wix in çıkışına seviniyorum aslında. Bari kendini wp kurma ile tasarımcı sananların ellerinden işlerini alır. Zira artık öküze anlatır kadar basit yaptırıyor wix.
veya deli gibi güncellemeleri denetleyip 11 i kuracaksınız.
E imza denen Lanet şey, JAVA istiyor.
2018 sonunda Firefox ta (ESR 52 Kullanımdan kalktı ) java desteğini kesince internet Explorer ve Explorer tabanlı
tarayıcılara mahkûm kaldı insanlar.
Tabi bizim ülkemizde Böyle, diğer ülkelerde neden kullanıyorlar
Bilmiyorum.
Yeni teknolojilerle uyumlu olmayinca reklammis popup mis hic biri cikmiyor, cok hizli calisiyor ve kaynak kullanimi cok dusuk