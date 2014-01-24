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Microsoft son çeyrekte 3.9 milyon Xbox One, 3.5 milyon Xbox 360 satışı gerçekleştirdi

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft son çeyrekte 3.9 milyon Xbox One, 3.5 milyon Xbox 360 satışı gerçekleştirdi

Geçen yılın son aylarına Windows 8.1 güncellemesi ve yeni oyun konsolu ile giren Microsoft, PC pazarındaki durgunluğa rağmen son çeyreği yükselişle kapatmayı başardı.

Son çeyrek rakamlarına göre Microsoft 24.52 milyar dolarlık rekor gelir elde ederken, net kar 6.56 milyar dolar oldu. Hisse başı kazanç ise 78 cent olarak gerçekleşti.

Firmanın mobil cihazlarını barındıran bölüm yüzde 13 artışla 11.91 milyar dolarlık gelir elde etti. Microsoft'un Surface tabletinden kazandığı miktar ise 2 kat artarak 893 milyon dolar oldu. Özellikle Windows 8.1 ile Surface 2 serisinin çıkışı ve önceki Surface serisindeki indirim, gelirleri olumlu etkiledi. Bir önceki çeyrekte Surface satışları yine yükselerek 400 milyon dolar olmuştu. 

Firmanın konsol bölümü de başarılı bir çeyrek yıl geçirdi. Xbox One 3.9 milyonluk satış rakamına erişirken, Xbox 360 da 3.5 milyon adet satış yapmayı başardı.

Microsoft'un beklenen CEO değişimi bu mali rapor duyurusunda yer almadı. Ballmer'ın emeklilik kararının üzerinden yaklaşık 5 ay geçti ancak henüz net bir aday belirlenmiş değil. 

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-earns-6.56-billion-for-its-fiscal-second-quarter-revenue-from-Surface-doubles_id51743 Yorum Yaz
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hacı.basat 5 yıl en beğenilen
Xbox One gerçekten almak istemiş olduğum bir cihazdı, 425$'a satılıyordu almadım. Yurtdışı imkanım uzunca bir süre kapandı, dolarda kanatlanıp uçtu, sildim gitti şu an için.
Xbox One gerçekten almak istemiş olduğum bir cihazdı, 425$'a satılıyordu almadım. Yurtdışı imkanım uzunca bir süre kapandı, dolarda kanatlanıp uçtu, sildim git...
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ryodo 5 yıl
3,9 milyon tane perakendecilere verilmiş, satılan Xbox One sayısı ise 3 milyon
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okan_cehapelioglu 5 yıl
paraya bak lan adamlar telefon satar gibi konsol satmış
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hayyam_karadenizli 5 yıl
Ben makul yorumlarımı yazarım ve makul yazılanlara da cevap veririm, burası yorum bölmesi, edebiyat köşesi değil, yorum sayılamıyacak mesaj sahipleri düşünsün gerisini, mesela Hasanhh'ye bir cevap vereyim. :)
ABD'de en çok satan oyun konsolu rakamlarına, 3k arızası veren konsol sahiplerine verilen bedava xbox360'lar da dahil, sadece ABD'de satılmış ve 3k vermiş cihazlara bu yapıldı, ne kadar âdil? keza o cihaz ABD kullanıcılarında XBLA'ya girmek için 1 bansız ve harici disk kullanımı içinde banlı olmak üzere ikişer adet kullanılıyordu. Her kullanıcıda 2 tane olan bir cihazın satış rakamlarıydı. Dünya genelinde her neslinde rakipler sıralamasında hep en az satmış bir konsol 1 yerde çok satınca bunun sebebine bakacaksın.
XBLA olayını da tasvip etmiyorum, mikrosoft Demoklesin kılıcı gibi müşterilerinin tepesinde ban avına çıkıyor :), uygun fiyatlı bir cihaz olsa neyse de sattığı fiyatlar belli, bunlar gibi şeyler bu yoğunlukta bu güne kadar başka hangi konsolda olmuş? Hiç birinde olmamış, sonra da eleştirene niye eleştiriyorsun denecekse mikrosoftla ilgili hiç bir haber yayınlanmasın yada yorumlar devredışı bırakılsın daha iyidir.
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TURK-ŞAD 5 yıl
Ya bakıyorum herkes XBOX One sayıp duruyor, Arkadaşlar XBOX One sadece TR sınırları içinde satılmıyor, pek çok ülkede satışı olan bir cihaz ve o başka ülkelerdekilerde bizim düşünce yapımız bizim maddi olanaklarımıza benzer şartlarda hayat tarzları ve yaşantıları olmayan insanlar, donanımı düşük olup olmamasına bakılsaydı Wİİ geçen nesilde göserdiği başarıyı yakalyamayıp iflas bayrağını çekmeliydi Nintendo...
Bence çok başarılı bir satış dönemi geçirmiş, başarılı olmuşlar, tebrik ederim...Yiğidi öldür ama hakkını da ver diye bir atasözümüz vardır..
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hacı.basat 5 yıl
ama=neden isimli şahıs, Hayyam mesajında "haberde PS4'den fazla satmış yazıyor" dememiş, sıralaması ise doğru görünüyor, bunlar aralık sonu resmi satış rakamları vgchartz.com/...
5 gün sonra güncellenecek dediği Ocak sonu rakamları, birinci PS4 olacak görünüyor, ikinci WiiU, Xbox One zaten açıkladı 3.9 m ünite, bundan daha yüksek değil, yani sonuncu.
Bu konsol haberlerinin altında zoraki şekilde konuları dağıtıp, mesajları kavgaya çevirmeye kalkanlar oluyor ve sende onlardan birine benziyorsun, dururken girip rastgele birine hırs ve düşmanlık iftirası attın, düz mantıkla o da sana bir üst iftirayı yazacak, tekrar sen ona o sana bu böyle sürsün istiyorsun değil mi?
Şunu da bilki her Xbox haberinin altında satış rakamı tepkisi olur, olacakta, çünkü microsoft "ABD'de en çok satan konsol Xbox360" açıklamalarının haberlerini, çok defa başındaki ABD ibaresini silerek yaptırttı ve her seferinde de tepkiler gelince haber sahipleri yanlış anlama diyerek geçiştirmeye kalktılar. Bu olay çok tekrarlanmasaydı insanlar şu anki haberlere o gözle bakmazlardı, sabıka söz konusu.
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ama=neden 5 yıl
@hayyam_karadenizli,
Sitenin verilerine göre PS4 birinci sırada değil, verdiğib sıralama da yanlış :)
Haberde PS4'ten fazla satıldı gibi bişey yok zaten, nedir bu hırsı, düşmanlığı bu insanların anlamadım ben bu işi.
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seven44 5 yıl
Yine de iyi satmış
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hayyam_karadenizli 5 yıl
Rakiplerden bahsedilmemiş, bu yönden yanıltıcı bir haber olmuş. Asıl haber satışta şu an PS4'ün yeni nesil konsollarda ilk sıraya oturmuş olması, ikinci WiiU, en sonda yine Xbox One, kaç milyon satış farkı yemiş onu da 5 gün sonra VGchartz'ın anasayfasından verecekler.
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ardarda45 5 yıl
5 ay ne ara geçmiş zaman akıp gidiyor harbi
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kule_genclik 5 yıl
25milyar dolar gelir bi ceyrekte paraya bak
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Jacobıan 5 yıl
iyi satmış sınırlarını zorlamış bence
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hacı.basat 5 yıl en beğenilen
Xbox One gerçekten almak istemiş olduğum bir cihazdı, 425$'a satılıyordu almadım. Yurtdışı imkanım uzunca bir süre kapandı, dolarda kanatlanıp uçtu, sildim gitti şu an için.
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