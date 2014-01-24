Microsoft son çeyrekte 3.9 milyon Xbox One, 3.5 milyon Xbox 360 satışı gerçekleştirdi





Geçen yılın son aylarına Windows 8.1 güncellemesi ve yeni oyun konsolu ile giren Microsoft, PC pazarındaki durgunluğa rağmen son çeyreği yükselişle kapatmayı başardı.





Son çeyrek rakamlarına göre Microsoft 24.52 milyar dolarlık rekor gelir elde ederken, net kar 6.56 milyar dolar oldu. Hisse başı kazanç ise 78 cent olarak gerçekleşti.





Firmanın mobil cihazlarını barındıran bölüm yüzde 13 artışla 11.91 milyar dolarlık gelir elde etti. Microsoft'un Surface tabletinden kazandığı miktar ise 2 kat artarak 893 milyon dolar oldu. Özellikle Windows 8.1 ile Surface 2 serisinin çıkışı ve önceki Surface serisindeki indirim, gelirleri olumlu etkiledi. Bir önceki çeyrekte Surface satışları yine yükselerek 400 milyon dolar olmuştu.





Firmanın konsol bölümü de başarılı bir çeyrek yıl geçirdi. Xbox One 3.9 milyonluk satış rakamına erişirken, Xbox 360 da 3.5 milyon adet satış yapmayı başardı.





Microsoft'un beklenen CEO değişimi bu mali rapor duyurusunda yer almadı. Ballmer'ın emeklilik kararının üzerinden yaklaşık 5 ay geçti ancak henüz net bir aday belirlenmiş değil.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-earns-6.56-billion-for-its-fiscal-second-quarter-revenue-from-Surface-doubles_id51743