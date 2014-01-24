Microsoft son çeyrekte 3.9 milyon Xbox One, 3.5 milyon Xbox 360 satışı gerçekleştirdi

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Geçen yılın son aylarına Windows 8.1 güncellemesi ve yeni oyun konsolu ile giren Microsoft, PC pazarındaki durgunluğa rağmen son çeyreği yükselişle kapatmayı başardı.
Son çeyrek rakamlarına göre Microsoft 24.52 milyar dolarlık rekor gelir elde ederken, net kar 6.56 milyar dolar oldu. Hisse başı kazanç ise 78 cent olarak gerçekleşti.
Firmanın mobil cihazlarını barındıran bölüm yüzde 13 artışla 11.91 milyar dolarlık gelir elde etti. Microsoft'un Surface tabletinden kazandığı miktar ise 2 kat artarak 893 milyon dolar oldu. Özellikle Windows 8.1 ile Surface 2 serisinin çıkışı ve önceki Surface serisindeki indirim, gelirleri olumlu etkiledi. Bir önceki çeyrekte Surface satışları yine yükselerek 400 milyon dolar olmuştu.
Firmanın konsol bölümü de başarılı bir çeyrek yıl geçirdi. Xbox One 3.9 milyonluk satış rakamına erişirken, Xbox 360 da 3.5 milyon adet satış yapmayı başardı.
Microsoft'un beklenen CEO değişimi bu mali rapor duyurusunda yer almadı. Ballmer'ın emeklilik kararının üzerinden yaklaşık 5 ay geçti ancak henüz net bir aday belirlenmiş değil.
http://www.phonearena.com/news/Microsoft-earns-6.56-billion-for-its-fiscal-second-quarter-revenue-from-Surface-doubles_id51743 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ABD'de en çok satan oyun konsolu rakamlarına, 3k arızası veren konsol sahiplerine verilen bedava xbox360'lar da dahil, sadece ABD'de satılmış ve 3k vermiş cihazlara bu yapıldı, ne kadar âdil? keza o cihaz ABD kullanıcılarında XBLA'ya girmek için 1 bansız ve harici disk kullanımı içinde banlı olmak üzere ikişer adet kullanılıyordu. Her kullanıcıda 2 tane olan bir cihazın satış rakamlarıydı. Dünya genelinde her neslinde rakipler sıralamasında hep en az satmış bir konsol 1 yerde çok satınca bunun sebebine bakacaksın.
XBLA olayını da tasvip etmiyorum, mikrosoft Demoklesin kılıcı gibi müşterilerinin tepesinde ban avına çıkıyor :), uygun fiyatlı bir cihaz olsa neyse de sattığı fiyatlar belli, bunlar gibi şeyler bu yoğunlukta bu güne kadar başka hangi konsolda olmuş? Hiç birinde olmamış, sonra da eleştirene niye eleştiriyorsun denecekse mikrosoftla ilgili hiç bir haber yayınlanmasın yada yorumlar devredışı bırakılsın daha iyidir.
Bence çok başarılı bir satış dönemi geçirmiş, başarılı olmuşlar, tebrik ederim...Yiğidi öldür ama hakkını da ver diye bir atasözümüz vardır..
5 gün sonra güncellenecek dediği Ocak sonu rakamları, birinci PS4 olacak görünüyor, ikinci WiiU, Xbox One zaten açıkladı 3.9 m ünite, bundan daha yüksek değil, yani sonuncu.
Bu konsol haberlerinin altında zoraki şekilde konuları dağıtıp, mesajları kavgaya çevirmeye kalkanlar oluyor ve sende onlardan birine benziyorsun, dururken girip rastgele birine hırs ve düşmanlık iftirası attın, düz mantıkla o da sana bir üst iftirayı yazacak, tekrar sen ona o sana bu böyle sürsün istiyorsun değil mi?
Şunu da bilki her Xbox haberinin altında satış rakamı tepkisi olur, olacakta, çünkü microsoft "ABD'de en çok satan konsol Xbox360" açıklamalarının haberlerini, çok defa başındaki ABD ibaresini silerek yaptırttı ve her seferinde de tepkiler gelince haber sahipleri yanlış anlama diyerek geçiştirmeye kalktılar. Bu olay çok tekrarlanmasaydı insanlar şu anki haberlere o gözle bakmazlardı, sabıka söz konusu.
Sitenin verilerine göre PS4 birinci sırada değil, verdiğib sıralama da yanlış :)
Haberde PS4'ten fazla satıldı gibi bişey yok zaten, nedir bu hırsı, düşmanlığı bu insanların anlamadım ben bu işi.
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